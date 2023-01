Er traf trotz der nächtlichen Störung doppelt: James Ward-Prowse. Bild: www.imago-images.de

Feuerwerk der Everton-Fans vor Teamhotel des Gegners geht nach hinten los 😂

In der Nacht vor dem Spiel gegen Southampton zündeten einige Everton-Fans vor dem Teamhotel der «Saints» Feuerwerk, um den Gegner aus der Fassung zu bringen. Die Spieler und Trainer Ralph Hasenhüttl bemerkten dies aber nicht.

Am Samstag bezwang Southampton die «Toffees» dann in Liverpool 2:1. Danach hinterliessen sie eine sehr positive Bewertung für das Hotel – und stichelten gegen Everton und dessen Fans. Darin schrieben sie unter anderem: «Die Zimmer waren brillant, die Betten sehr komfortabel und die Vorhänge sowie die Dreifachverglasung … einfach wow! Man könnte vor dem Fenster ein Feuerwerk ablassen und man würde es nie mitbekommen. So gut haben wir noch nie geschlafen!»

In Bezug auf den Freistosstreffer von James Ward-Prowse zum 2:1 schrieben sie: «Die einzige Rakete, die wir am ganzen Wochenende bemerkt haben, war jene von Ward-Prowse, die er in der 78. Minute im Goodison Park ins Netz geschossen hat.» Mit dem Sieg schloss Premier-League-Schlusslicht Southampton zu Everton auf. Beide Teams haben nach 19 Spielen erst 15 Punkte auf dem Konto.

Der Siegtreffer des 28-Jährigen. Video: streamja

Am Ende der Bewertung kommt ein Satz, der fast schon als Drohung an das Team von Frank Lampard und seine Fans gelesen werden kann: «Wir kommen in jedem Fall wieder.»

(nih)