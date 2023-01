Dank spätem Doppelschlag siegt United im Manchester-Derby – Brighton düpiert Liverpool

Manchester United – Manchester City

Plötzlich war das Spiel gedreht. Innert weniger Minuten erzielten Bruno Fernandes und Marcus Rashford die siegbringenden Tore für Manchester United. Der Grossteil der Fans im Old Trafford war komplett aus dem Häuschen.

Zuvor hatten im Manchester-Derby auf beiden Seiten vor allem die Defensiven das Spiel bestimmt, Gastgeber United liess kaum Chancen zu, auch die Abwehrreihe von Manchester City um Manuel Akanji machte eine gute Partie. Wobei die «Red Devils» durch die beiden späteren Torschützen bereits in der ersten Halbzeit zwei gute Chancen zum Führungstreffer hatten. So kam das Tor zum 1:0 für das Team von Pep Guardiola etwas überraschend. Kevin De Bruyne zielte bei einer Flanke genau auf den Kopf von Jack Grealish, der wuchtig ins Tor köpfte.

Jack Grealish bringt die Gäste in Führung. Video: streamja

Doch dann kam dieser Doppelschlag. Bei einem langen Pass von Casemiro blieb Rashford weg, weil er ahnte, dass er im Abseits stand, und überliess Fernandes den Abschluss. Der Portugiese schlenzte den Ball an Goalie Ederson vorbei ins Tor. Doch der Treffer sorgte für Diskussionen – war Rashford wirklich nur im passiven Abseits oder hat er ins Spiel eingegriffen? Schiedsrichter Atwell entschied auf Tor.

Der umstrittene Ausgleich: Marcus Rashford steht im Abseits, berührt den Ball aber nicht. So kann Bruno Fernandes abschliessen. Video: streamja

Und so war im Derby im Norden Englands wieder alles offen. Wenig später kam Rashford doch noch zu seinem Tor. Nach schöner Vorarbeit des 18-jährigen Talents Alejandro Garnacho verwandelte der 25-jährige Engländer zum 2:1. Darauf wussten die «Cityzens» keine Antwort mehr, weshalb sie jetzt nur noch einen Punkt vor dem Stadtrivalen auf Platz 2 der Premier League stehen.

Dann macht es Marcus Rashford selbst. Video: streamja

Manchester United - Manchester City 2:1 (0:0).

Tore: 60. Grealish 0:1. 78. Bruno Fernandes 1:1. 82. Rashford 2:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Brighton – Liverpool

Und schon wieder erlebt Liverpool eine Blamage. Nach dem 1:3 in Brentford vom vergangenen Wochenende muss sich das Team von Jürgen Klopp in Brighton gleich 0:3 geschlagen geben. Zum Matchwinner wurde Solomon March, der zwischen der 47. und der 53. Minute zweimal traf. Dazu bereitete der 28-jährige Mittelfeldspieler den Treffer von Danny Welbeck vor.

Was ist los mit Liverpool? Cody Gakpo (l.) konnte die Niederlage bei seinem Premier-League-Debüt nicht verhindern. Bild: www.imago-images.de

Damit schiebt sich Brighton an Liverpool vorbei auf den siebten Platz. Für die «Reds» geht eine Katastrophensaison auch nach der WM weiter wie davor. Dabei hatten sie die ersten beiden Spiele nach der Weltmeisterschaft noch für sich entscheiden können – gegen Brighton waren sie dann aber über 90 Minuten das schlechtere Team und der verdiente Verlierer.

Brighton - Liverpool 3:0 (0:0).

Tore: 47. March 1:0. 53. March 2:0. 82. Welbeck 3:0.

Nottingham – Leicester

Einen Erfolg konnte hingegen das Team von Remo Freuler verzeichnen. Nottingham Forest setzte sich gegen Leicester City 2:0 durch und gewann damit erstmals überhaupt in dieser Saison zwei Ligaspiele in Folge. Die Tore erzielte beide Brennan Johnson jeweils auf Vorarbeit von Morgan Gibbs-White. So überholen die «Reds» das Team von Brendan Rodgers und stehen neu auf dem 13. Platz der Premier League. Von den Abstiegsplätzen trennen Nottingham aber nur fünf Punkte.

Doppeltorschütze Brennan Johnson. Bild: www.imago-images.de

Nottingham Forest - Leicester City 2:0 (0:0).

Tore: 56. Johnson 1:0. 85. Johnson 2:0.

Bemerkungen: Nottingham Forest mit Freuler.

(nih/sda)