2. Super-G der Frauen, St. Anton 1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:17,26.

2. Federica Brignone (ITA) +0,15.

3. Marta Bassino (ITA) +0,19. … 6. Michelle Gisin (SUI) +0,99.

8. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1,04.

10. Corinne Suter (SUI) +1,25.

11. Jasmine Flury (SUI) + 1,38.

14. Priska Nufer (SUI) + 1,62. Out: Joana Hählen (SUI), Cornelia Hütter (AUT), Tamara Tippler (AUT), Juliana Suter (SUI), Stephanie Jenal (SUI), Delia Durrer (SUI).

Plan nicht umgesetzt und trotzdem schnell: Lara Gut-Behrami gewinnt in St. Anton. Bild: keystone

Gut-Behrami gewinnt Super-G trotz «riesiger Fehler» – Gisin mit gutem Resultat

Lara Gut-Behrami feiert im zweiten Weltcup-Super-G in St. Anton ihren 36. Weltcupsieg. Die Olympiasiegerin gewinnt vor den Italienerinnen Federica Brignone, Marta Bassino und Elena Curtoni.

«Mein erstes Gefühl im Ziel war nicht gut, weil ich riesige Fehler gemacht habe. Hätte nicht gedacht, dass es zum Sieg reicht.» Siegerin Lara Gut-Behrami

Nach dem 3. Platz am Vortag gelang Gut-Behrami zwar wiederum keine perfekte Fahrt, sie fuhr aber von allen Fahrerinnen die direkteste Linie und bewältigte die zweite Streckenhälfte am schnellsten. In Abwesenheit der pausierenden Mikaela Shiffrin und der nach einem Sturz am Samstag vorzeitig abgereisten Sofia Goggia distanzierte die Tessinerin die Vortagessiegerin Brignone um 15 Hundertstel und Bassino um 19 Hundertstel. Der 36. Weltcupsieg war zugleich Gut-Behramis 70. Podestplatz im Weltcup.

Die Siegesfahrt von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Deutliche Aufwärtstendenz liess Michelle Gisin erkennen. Die Engelbergerin, die sich nach dem Materialwechsel von Rossignol zu Salomon bislang schwertat, schaffte als Sechste ihr zweitbestes Saisonergebnis. Den ersten Podestplatz des Winters oder sogar den ersten Sieg vergab Gisin im Schlussteil. Weil sie zweimal weit von der Ideallinie abkam, büsste sie auf der zusehends aufgeweichten Piste auf den letzten 25 Rennsekunden mehr als ihren ganzen Rückstand von 99 Hundertsteln auf Gut-Behrami ein.

Das sagt Michelle Gisin: «Ich habe mich enorm geärgert, weil ich dachte, dass ich es völlig vergeben habe. Dann war ich überrascht, als ich doch ein so gutes Resultat einfahren konnte. Ich war oben richtig gut, aber im Ziel konnte ich mich erst an den Vollstopper kurz vor Schluss erinnern.

Es war sehr cool, mich so pushen und attackieren zu können.»​

War zunächst unzufrieden über ihre Leistung: Michelle Gisin. Bild: keystone

Corinne Suter und Jasmine Flury belegten die Plätze 10 und 11, gefolgt von Priska Nufer im 14. Rang. Joana Hählen, tags zuvor Zweite im ersten Rennen, verpasste ein Tor und schied aus.

Für die Speedfahrerinnen geht es nächste Woche in Cortina d'Ampezzo weiter. Auf dem Olympiahang von 2026 stehen von Freitag bis Sonntag zwei Super-Gs und eine Abfahrt auf dem Programm. (nih/sda)