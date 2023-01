Slalom der Männer, Wengen 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:51,18.

2. Loïc Meillard (SUI) +0,20.

3. Lucas Braathen (NOR) +0,49.

4. Linus Strasser (GER) +1,49. … 9. Ramon Zenhäusern (SUI) +2,86.

11. Daniel Yule (SUI) +3,19.

16. Sandro Simonet (SUI) +4,10.

17. Marc Rochat (SUI) +4,18.

25. Luca Aerni (SUI) +5,06.

Out: Manuel Feller (AUT), Timon Haugan (NOR), Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Tanguy Nef (SUI), Fadri Janutin (SUI), Noel von Grünigen (SUI).

Das Podest vom Lauberhorn-Slalom: Sieger Henrik Kristoffersen zwischen Loïc Meillard (l.) und Landsmann Lucas Braathen. Bild: keystone

Meillard verpasst Sieg im Lauberhorn-Slalom – 3. norwegischer Erfolg in Wengen

Loïc Meillard verpasst den ersten Schweizer Slalom-Sieg in Wengen seit 33 Jahren knapp. Der Neuenburger wird Zweiter hinter dem Norweger Henrik Kristoffersen.

Der 2. Lauf von Loïc Meillard. Video: SRF

Bei schwierigsten Bedingungen mit Schneefall und aufgeweichter Piste fehlte Meillard wenig zum historischen Erfolg. Zum vierten Mal ging der 26-Jährige als Führender in einen 2. Lauf, dieses Mal entglitt ihm die beträchtliche Reserve von 45 Hundertsteln, doch vorwerfen musste sich Meillard wenig. Kristoffersen glückte ein ausgezeichneter zweiter Lauf. Der 28-Jährige trotzte den Widrigkeiten in den tiefen Gräben von den Spitzenfahrern mit der sechstbesten Laufzeit klar am besten.

«Der 2. Lauf war sicher besser für die Norweger gesteckt. Deshalb bin ich zufrieden, auch wenn mich Fehler im Mittelteil wohl den Sieg gekostet haben.» Loïc Meillard.

Kristoffersen triumphierte in Wengen zum dritten Mal nach 2016 und 2017. Erfolgreicher war im Slalom am Lauberhorn einzig Ivica Kostelic mit vier Erfolgen. Insgesamt gewann der Norweger im Weltcup zum 23. Mal im Slalom und zum 29. Mal insgesamt. Mit dem Van-Deer-Ski von Marcel Hirscher, mit dem er seit dieser Saison fährt, war er in Garmisch und Wengen nun zweimal in Folge erfolgreich.

Kristoffersen fährt zum Sieg. Video: SRF

Meillard seinerseits schaffte es zum vierten Mal im Weltcup auf das Slalom-Podest, zum dritten Mal als Zweiter. Platz 3 ging mit Lucas Braathen ebenfalls an einen Athleten aus dem starken norwegischen Technikteam.

Das sagt der Sieger: «Das Wetter war okay, die Sicht war gut, die Bedingungen schön, nur im Steilhang war die Spur oder ein Loch zu sehen, aber es war wirklich schön.

Bei der Kurssetzung habe ich keine Wünsche angebracht, aber ich habe so viel Erfahrung bei seiner Setzung. Doch für die besten sechs, sieben Slalomfahrer ist das eh egal, wie der Lauf gesetzt ist. Am Ende siegt der beste Fahrer.

Ich wusste, dass ich Gas geben musste, weil Lucas eine Sekunde Vorsprung auf den Rest hatte. Im Moment ist es ein Kampf und das macht echt Spass.»



Insgesamt klassierten sich fünf Schweizer in den ersten 20 und sechs in den Top 30. Ramon Zenhäusern und Daniel Yule belegten die Ränge 9 und 11. Sandro Simonet und Marc Rochat reihten sich auf den Plätzen 16 und 17 ein, Luca Aerni wurde 25.

Zufrieden mit dem Top-10-Resultat: Ramon Zenhäusern. Bild: keystone

«Im 2. Lauf bin ich herumgehopst wie ein Känguru, aber unter diesen Rahmenbedingungen habe ich das bestmögliche rausgeholt.» Ramon Zenhäusern

(nih/sda)