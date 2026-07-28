sonnig29°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Mancini kehrt als Nationalcoach Italiens zurück

FILE - WSaudi Arabia&#039;s head coach Roberto Mancini stands for the national anthem ahead of the Asian Cup Group F soccer match between Kyrgyzstan and Saudi Arabia at Ahmad Bin Ali Stadium, in Doha, ...
Roberto Mancini übernimmt erneut die italienische Nationalmannschaft.Bild: keystone

Die Trainersuche ist beendet: Mancini kehrt als Nationalcoach Italiens zurück

28.07.2026, 15:1928.07.2026, 15:21

Nach langer Suche hat die Squadra Azzurra wieder einen Trainer: Es ist mit Roberto Mancini ein alter Bekannter, der sich zwischenzeitlich für viel Geld nach Saudi-Arabien verabschiedet hatte.

Die Suche nach einem neuen Nationaltrainer für Italien ist nach langem Hin und Her zu Ende. Roberto Mancini, der die Squadra Azzurra 2021 zum EM-Titel geführt hatte, kehrt zurück. Dies teilte der Präsident des Fussballverbands, Giovanni Malago, nach einer Sitzung in Rom mit.

Der Posten des commissario tecnico (wie der Nationaltrainer in Italien offiziell heisst) war bereits seit Anfang April vakant. Damals musste der bisherige Coach Gennaro Gattuso zurücktreten, weil der viermalige Weltmeister zum dritten Mal nacheinander in der WM-Qualifikation gescheitert war. Die intensive Suche nach einem Nachfolger begann dann vor einigen Wochen. In den vergangenen Tagen entwickelte sich die Angelegenheit jedoch zum Chaos. (riz/sda)

«Kritisieren das Vorgehen»: GC entschuldigt sich für Notbremsen-Protest der eigenen Fans
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8. Major-Titel in Folge: Littler ist momentan nicht zu stoppen
In der Darts-Szene endet jedes wichtige Turnier mit einem Titel von Luke Littler. Ein Ex-Profi feiert den 19-Jährigen in seinem Live-Kommentar.
Darts-Weltmeister Luke Littler bleibt das sportliche Mass der Dinge. Im Finale des zweitwichtigsten Turniers des Jahres besiegte der 19-Jährige den walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price deutlich mit 18:9. Der Engländer liess dem Weltranglistensiebten keine Chance, spielte mit einem Schnitt von 111,53 Punkten und zwölf 180er-Aufnahmen erneut eine hervorragende Partie und feierte seinen achten Major-Sieg in Folge.
Zur Story