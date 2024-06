Von grossem Frust zu grenzenlosem Jubel – so erlebten Englands Fans das EM-Drama

Am Ende ging es gerade noch gut. Dank eines Fallrückzieher-Tors von Jude Bellingham in der 95. Minute rettete sich England gegen die Slowakei noch irgendwie in die Verlängerung, wo Harry Kane dann nach nicht einmal einer Minute zur 2:1-Führung für die Three Lions traf. Dabei blieb es im EM-Achtelfinal dann auch, womit England der nächste Gegner der Schweiz ist (Samstag, 18 Uhr).

Es waren nervenaufreibende 120 Minuten für Trainer Gareth Southgate und die Spieler – aber vor allem für die Fans, wie diese Bilder zeigen.

Vor dem Spiel

Vor Anpfiff ist die Stimmung bei den englischen Fans in Gelsenkirchen sowohl im Stadion als auch in der Stadt hervorragend – alles erwartet natürlich einen Sieg gegen die auf dem Papier deutlich unterlegene Slowakei.

Die Slowakei geht in Führung

Nach einem schwachen Beginn der Engländer geht die Slowakei in der 25. Minute mit der dritten guten Konterchance tatsächlich in Führung. Es ist ein grosser Schock für den Anhang der Three Lions.

Kurzer Hoffnungsschimmer

Dann nach 50 Minuten Jubel. Phil Foden hat gerade ausgeglichen, die Engländer im Stadion sowie in den heimischen Public Viewings sind erlöst – zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass der Torschütze im Abseits stand.

Der Treffer zählt nicht

Nach dem Check der Kamerabilder wird der vermeintliche Ausgleich aberkannt. Die Nachricht sorgt bei den Engländern für noch längere Gesichter.

Die Wut aufs eigene Team

Anstürmen wäre ein zu grosses Wort für das, was Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane und Co. auf dem Feld versuchen. Das ist den Gesichtern ihrer Fans anzusehen.

Das Aus vor Augen

Und je länger, je mehr weicht der Frust der puren Verzweiflung. Auch Tränen sind keine Seltenheit.

Dann die Erlösung

Es läuft die 95. Minute, als Jude Bellingham ein ganzes Land erlöst und zum Beben bringt.

Kane komplettiert den Doppelschlag

Keine Minute ist in der Verlängerung gespielt, als Harry Kane England erstmals in diesem Spiel in Führung schiesst. Nun gibt es kein Halten mehr.

Geschafft!

Es bleibt bei diesem einen Treffer in der Verlängerung. Nach 121 Minuten pfeift Schiedsrichter Umut Meler ab – England steht im EM-Viertelfinal und trifft auf die Schweiz. Freude und Erleichterung sind riesig.

