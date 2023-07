So sehen die Trikots für die neue Super-League-Saison aus

Am Wochenende beginnt die neue Super-League-Saison. In diesen Trikots werden YB, der FCB und Co. auflaufen.

Young Boys

Die Biene ist zurück in Bern! Meister YB setzt wieder auf gelb-schwarze Querstreifen beim Heimtrikot. Das Auswärtstrikot ist komplett in weiss gehalten, mit goldenem Logo und goldener Werbung.

Das Heimtrikot Bild: shop.bscyb.ch

Das Auswärtstrikot Bild: shop.bscyb.ch

Servette

Die Genfer setzen auf ein relativ ruhiges, einfaches Design. Das Heimtrikot ist im klassischen Servette-Granatrot gehalten, das Auswärtstrikot ist weiss mit roten Einschlägen.

Das Heimtrikot. Bild: shop.servettefc.ch

Das Auswärtstrikot. Bild: shop.servettefc.ch

Lugano

Beim FC Lugano sind wie immer schwarz und weiss Trumpf. Die dominierende Farbe wird von Streifen der jeweils anderen Farbe durchzogen. Das dritte Trikot ist in gelb gehalten.

Das Heimtrikot. Bild: shop.fclugano.com

Das Auswärtstrikot. Bild: shop.fclugano.com

Das dritte Trikot. Bild: shop.fclugano.com

Luzern

Der FCL setzt auf elegante «Nadelstreifen», einen Kragen und weisse Ärmel. Das Design lehne sich an das Heimtrikot der Saison 1981/82 an, schreibt der Klub. Bilder vom Auswärtstrikot waren noch keine zu finden.

Basel

In der Redaktion sind wir uns uneinig, ob die schwarzen Ärmel beim Balser Heimtrikot jetzt gut aussehen, oder ob sie eher stören. Beim schlicht gehaltenen Auswärtstrikot gibt es keine «Störfaktoren».

Bild: shop.fcb.ch

Bild: shop.fcb.ch

St.Gallen

Das FCSG-Heimtrikot erstrahlt mehrheitlich grün, mit wenigen weissen Einschüben. Das Auswärtstrikot ist hellgrau gehalten.

Das Heimtrikot. Bild: fc st.gallen

Das Auswärtstrikot. Bild: fc st.gallen

Grasshoppers

Das GC-Trikot ist eine Referenz an die erfolgreiche Vergangenheit des Rekordmeisters. Das Heimtrikot ist weiterhin klassisch blau und weiss. Markant ist der «Heugümper» auf der Brust, der nach langer Absenz wieder da ist – und die Rückennummern sind wie in den 1980er-Jahren leuchtend orange. Das Auswärts-Trikot ist noch nicht verfügbar.

Das Heimtrikot. Bild: gcz-fanshop.ch

FC Zürich

Beim FCZ wird auf klassisch weiss gesetzt. Bilder vom Auswärtstrikot gibt es noch keine, das Gelbe ist das Leibchen von Torhüter Yanick Brecher.

Yverdon

Im Shop von Yverdon gibt es noch keine Matchtrikots zu kaufen. Doch auf Instagram posieren alle Neuzugänge mit diesem Shirt – vermutlich jenem für die Auswärtsspiele?

Lausanne-Sport

Aufsteiger Lausanne-Sport hält seine Trikots relativ schlicht. Das Leibchen für die Heimspiele ist weiss gemustert mit blauen Details. Das Auswärtstrikot ist orange gehalten.

Bild: shop.lausanne-sport.ch

Bild: shop.lausanne-sport.ch

Winterthur und Lausanne-Ouchy

Beide Klubs haben in ihren Shops noch keine Trikots für die neue Saison aufgeschaltet. Auch in den sozialen Medien waren bislang keine Informationen zu den Shirts für die Saison 2023/24 zu finden.