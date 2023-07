Das sind die (unerwarteten) Wappentiere der Schweizer Klubs, wenn man ChatGPT fragt

Am Wochenende beginnt die neue Saison in der Super League. In drei der zwölf Vereinswappen sind Tiere abgebildet – ausnahmslos Löwen.

Das mag seine Gründe haben. So ist das Wappen des FC Winterthur an dasjenige der Stadt angelehnt, welches zwei rote Löwen zeigt. Aber welches Tier wäre perfekt fürs eigene Logo, wenn das ChatGPT entscheiden würde? Wir haben die künstliche Intelligenz genau darum gebeten – und die Antworten haben uns teilweise doch sehr überrascht.

Kursiv dargestellt sind die Begründungen von ChatGPT, die Logos hat Midjourney kreiert. Weil dieses KI-Tool mit Buchstaben seine liebe Mühe hat, wurde darauf verzichtet.

YB Gämse

Die Gämse ist ein Symbol der Schweizer Alpen und steht für Ausdauer und Anpassungsfähigkeit. Die Young Boys aus Bern haben sich als langjähriger Teilnehmer in der Super League etabliert und zeigen immer wieder eine starke Leistungsfähigkeit und den Willen zum Erfolg.

FC Basel Löwe

Der FC Basel wird oft mit einem Löwen in Verbindung gebracht, da der Löwe ein starkes und majestätisches Tier ist. Der FCB hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in der Schweizer Fussballszene und ist bekannt für seine Dominanz und Stärke.

FC Zürich Biber

Der Biber ist bekannt für seine Baukünste und seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen. Der FC Zürich ist einer der ältesten und traditionsreichsten Fussballklubs der Schweiz. Sie haben im Laufe der Jahre verschiedene Stadien «gebaut» und sich immer wieder an neue Gegebenheiten angepasst.

FC Luzern Steinbock

Der Steinbock ist ein Symbol für Kraft und Stabilität. Der FC Luzern hat eine starke Anhängerschaft und ist bekannt für sein robustes Spiel und seine konstante Leistung auf dem Platz.

FC St.Gallen Murmeltier

Das Murmeltier ist bekannt für seine Ausdauer und Beharrlichkeit. Der FC St.Gallen hat sich im Laufe der Jahre einen Namen als hartnäckigen Klub gemacht und ist dafür bekannt, auch gegen stärkere Gegner standhaft zu bleiben.

Lausanne-Sport Flamingo

Der Flamingo ist ein farbenfrohes und anmutiges Tier. Der FC Lausanne-Sport wird oft mit jugendlichem Elan und dynamischem Fussball in Verbindung gebracht. Er zeigt oft ein lebhaftes und attraktives Spiel.

GC Panther

Der Panther verkörpert Geschwindigkeit, Wendigkeit und Eleganz. GC ist ein traditionsreicher Klub mit einer erfolgreichen Vergangenheit. Die Spieler sind für schnelles und dynamisches Spiel bekannt und haben oft eine dominante Präsenz auf dem Platz gezeigt.

FC Lugano Steinadler

Der Steinadler symbolisiert Stolz, Würde und Kraft. Der FC Lugano ist ein Klub mit einer starken regionalen Identität und einer leidenschaftlichen Fangemeinde. Sie haben oft eine kämpferische und unerschrockene Mentalität gezeigt.

Servette Rotluchs

Der Rotluchs ist ein intelligentes und anpassungsfähiges Tier. Servette Genf ist einer der ältesten Klubs in der Schweiz und hat im Laufe der Zeit verschiedene Höhen und Tiefen erlebt. Sie haben sich jedoch immer wieder neu erfunden und sich den Herausforderungen angepasst.

Yverdon Sport Schildkröte

Die Schildkröte symbolisiert Ausdauer, Beständigkeit und Geduld. Yverdon Sport ist ein Klub, der sich im unteren Ligabereich etabliert hat und oft in den Hintergrund tritt. Dennoch zeigen sie eine bemerkenswerte Beständigkeit und kämpfen hart, um ihre Ziele zu erreichen.

FC Winterthur Otter

Der Otter ist verspielt, agil und geschickt im Wasser. Der FC Winterthur ist ein Klub, der oft als Aussenseiter betrachtet wird, aber trotzdem seine Fähigkeit gezeigt hat, sich an verschiedene Situationen anzupassen und unerwartete Ergebnisse zu erzielen.

Stade Lausanne-Ouchy Gazelle

Die Gazelle ist für ihre Schnelligkeit, Wendigkeit und Sprungkraft bekannt. Stade Lausanne-Ouchy ist ein aufstrebender Klub, der in den letzten Jahren erfolgreich in die Super League aufgestiegen ist. Sie zeichnen sich durch ihr schnelles und agiles Spiel aus.

Bonus: FC Sion Pavian

Der Pavian ist ein kluges und manchmal unberechenbares Tier. Der FC Sion ist dafür bekannt, eine wechselhafte Performance zu zeigen und hat in der Vergangenheit mit einigen unvorhersehbaren Entscheidungen und Ereignissen auf sich aufmerksam gemacht.