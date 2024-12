Fans protestierten im Frühling 2021 gegen die europäische Super League – jetzt starten die Verantwortlichen einen neuen Anlauf. Bild: keystone

Europäische Super League macht Ernst – aber mit neuem Namen und Modus

Ein Jahr nach dem wegweisenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der entschied, dass der Weltfussballverband FIFA und der europäische Fussballverband UEFA gegen das Wettbewerbsrecht verstossen hatte, als sie 2021 die Gründung einer europäischen Super League blockiert hatte, macht das Unternehmen «A22 Sports Management» ernst. Dieses wurde von Real Madrid und dem FC Barcelona – den einzigen Klubs, die den Plan der Super League weiterhin offiziell verfolgen – beauftragt, ein neues Konzept für die Super League auszuarbeiten.

Er steckt hinter «A22 Sports Management»: Bernd Reichart. Bild: keystone

Nun wurde ein offizieller Vorschlag für «paneuropäische Klubfussballwettbewerbe» bei FIFA und UEFA zur Anerkennung eingereicht, wie «A22» am Dienstagnachmittag mitteilt. Neben einem neuen Format, bei dem anders als beim ursprünglichen Konzept der Super League die Platzierungen in der nationalen Liga für die Qualifikation ausschlaggebend sind, hat der Wettbewerb auch einen neuen Namen: «Unify League».

Diese solle aus 96 Teams aus 55 Ländern bestehen und auf vier Ligen aufgeteilt werden. Dabei handelt es sich einerseits um die «Star League» und die «Gold League», die jeweils aus 16 Teams, die in zwei Gruppen aufgeteilt werden, und andererseits um die «Blue League» sowie die «Union League», an denen jeweils 32 in vier Achtergruppen aufgeteilte Klubs teilnehmen.

Dadurch ergeben sich jeweils 14 Gruppenspiele, doch würde die K.o.-Phase erst mit den Viertelfinals losgehen. Dafür sind in «Star League» und «Gold League» die Erst- bis Viertplatzierten der Gruppe qualifiziert, während es in den unteren beiden Ligen nur die jeweils zwei Besten pro Gruppe in die Viertelfinals schaffen, die in Hin- und Rückspielen ausgetragen werden. Halbfinals und die Finals werden dann als Einzelspiele auf neutralem Boden durchgeführt.

Neben der «Unify League» für Männer ist auch eine im Fussball der Frauen geplant. Hier würden 32 Klubs in 2 Ligen teilnehmen. Der Modus ist derselbe wie in der «Star League» und der «Gold League» bei den Männern.

Das Format weist noch einmal deutliche Unterschiede zu dem Vorschlag, der im letzten Jahr nach dem EuGH-Urteil präsentiert wurde. So sollen sich die Klubs neu ausschliesslich über die nationalen Ligen qualifizieren können, im Dezember 2023 war noch von Auf- und Abstieg zwischen den damals noch drei Ligen die Rede. So hätten neue Klubs ausschliesslich auf der untersten Stufe einsteigen können. Eine Ausnahme sind die Titelgewinner, die sich für die jeweils eine Stufe höhere Liga qualifizieren – der Sieger der «Star League» ist im nächsten Jahr ebenfalls automatisch wieder dabei. Wie viele Klubs aus den jeweiligen UEFA-Mitgliederländern dabei sein sollen, hängt weiterhin von der Fünfjahreswertung ab.

Die «Unify League» plant zudem grössere Solidaritätszahlungen an die nicht-teilnehmenden Klubs – die Verteilung solle von einem unabhängigen Unternehmen festgelegt werden. Die Spiele sollen allesamt kostenlos auf einer werbefinanzierten Streaming-Plattform namens «Unify» laufen. Es werde aber auch «kostengünstige» Premium-Abonnements geben.