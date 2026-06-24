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WM 2026: Schweiz schlägt Kanada mit 2:1 und gewinnt die Gruppe B

KEYPIX - Switzerland&#039;s Johan Manzambi celebrates after scoring the second goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada at the BC Place stadium in Vancouver, Canad ...
Manzambi ist mit Tor und Assist erneut Matchwinner.Bild: keystone

Das Zittern ist vorbei! Die Nati schlägt Kanada mit 2:1 und gewinnt die Gruppe

Dank einem 2:1-Sieg gegen Kanada holt sich die Schweiz den Gruppensieg. Nach den Toren von Ruben Vargas und Johan Manzambi gerät das Team zum Schluss aber noch ins Zittern.
24.06.2026, 22:5624.06.2026, 23:44
Inhaltsverzeichnis
Schweiz – Kanada 2:1Bosnien & Herzegowina – Katar 3:1

Schweiz – Kanada 2:1

Ein bisschen Drama muss offenbar immer sein. Auch gegen Kanada schafft es die Schweiz nicht, ohne Gegentor zu bleiben. Ein langer Pass in die Offensive, eine wunderbare Annahme, ein noch besserer Pass in die Mitte - und schon hatte Kanada den Anschlusstreffer erzielt. Das war in der 76. Minute und brachte dem Co-Gastgeber des Turniers die Hoffnung zurück.

Angetrieben vom nun euphorischen Publikum versuchten die Kanadier nochmals alles, um das Unentschieden zu erreichen und damit den 1. Platz in der Gruppe zu verteidigen. Dieser hätte dazu geführt, dass Kanada im Sechzehntelfinal sowie in einem möglichen Achtelfinal nochmals in Vancouver hätte spielen können.

Vargas trifft direkt nach Wiederbeginn.Video: SRF

Doch einen zweiten Gegentreffer liessen die Schweizer nicht zu. Sie brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und blicken nun ihrerseits mindestens einer weiteren Partie in Kanada entgegen. Am Freitag, 3. Juli, um 5.00 Uhr Schweizer Zeit treffen sie im ersten K.o.-Spiel auf einen Gruppendritten.

Yakin tauscht aus

Trainer Murat Yakin nahm für das letzte Gruppenspiel gleich vier Wechsel in der Aufstellung vor. So kam das Offensivtrio, das gegen Bosnien-Herzegowina in der zweiten Trinkpause eingewechselt worden war und die Schweiz zum Sieg geführt hatte, dieses Mal von Beginn an zum Einsatz. Und als Rechtsverteidiger kam nach Denis Zakaria und Silvan Widmer mit Luca Jaquez zum dritten Mal in Folge ein anderer Spieler zum Einsatz.

Es waren Wechsel, welche die gewünschte Wirkung nicht sofort entfalten konnten. Die Schweizer hatten zwar wie schon in den ersten beiden Gruppenspielen mehr Ballbesitz, taten sich jedoch lange schwer, Chancen zu kreieren.

Manzambi erhöht für die Nati.Video: SRF

Die Ausnahme: In der 11. Minute stand Embolo nach einer starken Körpertäuschung plötzlich vor Kanadas Maxime Crépeau. Sein Abschluss ging jedoch genau auf den herausgeeilten Goalie, während Johan Manzambi beim Nachschuss den Verteidiger traf.

Ansonsten taten sich die Schweizer gegen kompakte Kanadier schwer. Denn diese setzten nicht wie bisher konsequent auf Pressing. Zwar wurde der ballführende Spieler angegriffen, die übrigen Spieler machten jedoch die Mitte zu. So hatten die Schweizer nur wenig Platz für den Spielaufbau. Sinnbildlich dafür war Captain Granit Xhaka, der oft zugestellt wurde und dadurch deutlich weniger Ballkontakte hatte als noch gegen Bosnien-Herzegowina.

Vargas und Manzambi treffen erneut

Und gerade als man sich fragte, ob es erneut zu einem Geduldsspiel kommen könnte, brachte Ruben Vargas die Schweizer in Führung. Am Ursprung der Aktion stand Luca Jaquez mit einem weiten Pass auf Johan Manzambi. Dieser leitete in die Mitte weiter, wo Breel Embolo zwar verpasste, Vargas hinten aber völlig freistand.

Kanada verkürzt und bringt die Nati noch einmal ins Zittern.Video: SRF

Mit seinem Tor nach gut 40 Sekunden in der zweiten Halbzeit sorgte der Luzerner für die Führung. Auffallend: Alle drei an der Aktion beteiligten Spieler standen im Vergleich zum letzten Spiel neu in der Aufstellung.

Und zwei von ihnen waren auch am zweiten Treffer beteiligt. Erneut öffnete Jaquez mit einem langen Ball das Spiel. Breel Embolo setzte seinen Körper geschickt ein und legte dann geschickt auf Manzambi auf, der seinen dritten WM-Treffer erzielte. Mit seinen 20 Jahren ist er nun der jüngste Schweizer Spieler, der an einer WM in zwei Partien in Folge ein Tor erzielte. Zuvor war dies Leopold Kielholz gelungen, der 1934 als 22-Jähriger zweimal in Folge getroffen hatte.

Nicht ohne Zittern

Dass es die Schweizer nicht schafften, den Vorsprung ohne Drama über die Zeit zu bringen, ist der Punkt, den es zu kritisieren gilt. Völlig unnötig gaben sie die Partie in der Schlussviertelstunde aus der Hand. Und tatsächlich kam Kanada in der 91., 93. und 96. Minute dem Ausgleich nochmals nahe. Der erste Kopfball ging jedoch knapp am Tor vorbei, die beiden weiteren wurden zur Beute von Kobel.

So kann sich Murat Yakins Mannschaft über den Sieg in der Gruppe B und eine etwas längere Erholungspause freuen.

epa13061927 Swiss players react after the FIFA World Cup 2026 group stage match Switzerland against Canada, in Vancouver, Canada, 24 June 2026. EPA/BOB FRID
Am Ende darf sich die Nati über den Gruppensieg freuen.Bild: keystone

Schweiz - Kanada 2:1 (0:0)
Vancouver. - 52'497 Zuschauer. - SR Abatti Abel (BRA).
Tore: 46. Vargas (Manzambi) 1:0. 57. Manzambi (Embolo) 2:0. 76. David (Saliba) 2:1.
Schweiz: Kobel; Jaquez (74. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Sow (74. Aebischer), Manzambi (85. Fassnacht), Vargas (80. Ndoye); Embolo (85. Itten).
Kanada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (83. Shaffelburg); Buchanan (75. David), Saliba, Choinière (58. Eustaquio), Ahmed (58. Millar); Jonathan David, Larin (58. Oluwaseyi).
Verwarnungen: 32. Larin. 32. Xhaka. 87. Millar.

Bosnien & Herzegowina – Katar 3:1

Bosnien-Herzegowina bleibt im Rennen um einen Platz in den Sechzehntelfinals. Die Bosnier sichern sich durch das 3:1 gegen Katar den 3. Platz in der Schweizer Gruppe.

Es war ein hart erkämpfter Sieg der Bosnier. Dabei lief in Seattle, zweieinhalb Autostunden südlich von Vancouver, zunächst alles im Sinn der Europäer. Der 18-jährige für Salzburg spielende Kerim Alajbegovic mit einem schönen ersten WM-Treffer und Mahmoud Abunada mit einem Eigentor sorgten für die 2:0-Führung nach einer guten halben Stunde. Nach einem Pfostenschuss von Edin Dzeko war dann Katar plötzlich am Drücker. Noch vor der Pause verkürzte der Aussenseiter durch Hasan Al-Haydos auf 1:2 und traf den Pfosten. Die Erlösung für die Bosnier kam in der 80. Minute durch das 3:1 von Emir Mahmic.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Der Sieg reichte nicht, um Kanada vom 2. Platz zu verdrängen. Die punktgleichen Nordamerikaner haben das bessere Torverhältnis. Mit vier Punkten auf dem Konto hat das Team von Nationalcoach Sergej Barbarez aber intakte Chancen, als einer der besten Gruppendritten eine Runde weiterzukommen.

epa13062035 Players of Bosnia and Herzegovina celebrate with their supporters after winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Bosnia and Herzegovina against Qatar, in Seattle, Washington, USA, ...
Bosnien darf auf die K.o.-Phase hoffen.Bild: keystone

Bosnien-Herzegowina - Katar 3:1 (2:1)
Seattle. - 66'925 Zuschauer. - SR Valenzuela (VEN).
Tore: 29. Alajbegović (Bašić) 1:0. 34. Mahmud Abunada (Eigentor) 2:0. 42. Hassan Al Haydos (Edmílson Junior) 2:1. 80. Mahmić (Hadžikadunić) 3:1.
Bosnien-Herzegowina: Vasilj; Malić (46. Memić), Katić (63. Hadžikadunić), Radeljić, Kolašinac; Bajraktarević, Bašić, Šunjić (46. Tahirović), Alajbegović (82. Burnić); Demirović, Džeko (64. Mahmić).
Katar: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Issa Laye, Sultan Al Brake; Jassem Gaber (46. Abdulaziz Hatem), Ahmed Fathy (79. Mohammad Manai), Karim Boudiaf (72. Almoez Ali); Edmílson Junior (79. Ahmed Alaa), Akram Afif, Hassan Al Haydos (56. Ahmed Al Ganehi).
Verwarnungen: 78. Ahmed Fathy. 82. Mahmić. (abu/sda)

Die Tabelle:

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft bestreitet heute Abend das dritte und letzte Spiel der WM-Gruppenphase. Das Team von Murat Yakin trifft in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada.
  • Es geht um den Gruppensieg. Die Schweiz und Kanada haben beide vier Punkte auf dem Konto, die Ahornblätter aber das bessere Torverhältnis. Die Nati muss also gewinnen, um sich den Gruppensieg zu sichern. Bei einem Unentschieden oder natürlich einer Schweizer Niederlage verbleibt Kanada auf Platz 1.
  • Die Partie beginnt um 21 Uhr. Wir stimmen dich schon vorher im Liveticker auf das Spiel ein.

Der Countdown-Ticker zum Nachlesen:

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Das sagt Murat Yakin:
«Wir hatten gegen Bosnien eine gute Schlussphase mit Jaquez, das belohnen wir heute. Er bringt Tempo und Physis rein, das kann ein Schlüssel sein heute gegen Kanada. Sow muss eine gute Balance finden, das Mittelfeld unterstützen und dort anspielbar zu sein. Es war nicht nur das Spiel gegen Bosnien, das für Manzambi sprach. Er hat einen steilen Aufstieg hinter sich und deshalb diesen Startelf-Einsatz verdient. Sie werden hoch pressen und uns früh stören. Wir müssen eine gute Balance finden und das Spiel konstruktiv aufbauen. Es braucht vertikale Bälle, um ihre Defensive zu beschäftigen. Unser Plan ist, hinter ihre Abwehr zu spielen.»
Auch Nati-Spielerin Sydney Schertenleib ist in Kanada
«Johan Manzambi ist ein guter Allrounder, er kann gut angreifen und gut verteidigen. Ich muss an der Verteidigung noch etwas arbeiten. Murat Yakin hat mir gesagt, er hat ein gutes Gefühl für heute, und ich bin auch sehr zuversichtlich. Wenn die Schweiz ihre Qualität auf den Platz bringt, gehört der Sieg uns.»
Das sagt Kanada-Trainer Jesse Marsch:
«Wir haben gegen Katar ein Superspiel gehabt. Aber wir wissen auch, dass die heutige Aufgabe grösser ist. Wir haben grossen Respekt vor der Schweiz und die ganze Woche über Disziplin und Einsatz gesprochen. Das Talent der Schweizer ist grossartig und Trainer Murat Yakin an der Seitenlinie ist sehr schlau. Sie verstehen ihre Rolle und ihre Taktik. Für uns ist wichtig, dass wir intensiv spielen und es dem Gegner schwer machen. Alphonso Davies geht es immer ein bisschen besser. Er hat die ganze Woche trainiert und ist bereit für das Spiel, wenn auch nicht von Anfang an.»
Die Aufstellung von Kanada
Superstar und Captain Alphonso Davies fehlt in der Startaufstellung erneut. Er ist immer noch nicht hundertprozentig fit, dürfte aber im Verlauf des Spiels eingewechselt werden.
Der Schiedsrichter
Die Partie wird vom Brasilianer Ramon Abatti geleitet. An den Seitenlinien assistieren ihm seine Landsmänner Danilo Manis und Rafael Alves. Als vierter Offizieller ist Kevin Ortega aus Peru im Einsatz. Für den Video-Schiedsrichterraum zeichnet Juan Ernesto Soto Arevalo aus Venezuela verantwortlich, unterstützt von Antonio Garcia aus Uruguay.

So ausgelassung war die Stimmung an den Fanmärschen




Die Schweizer sind bereit

Das sagt Nico Elvedi vor dem Spiel:
«Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Stimmung. Es ist schön, dass wir noch gegen den Gastgeber spielen können. Das Spiel wird sicher ganz anders als die letzten beiden. Wir haben gesehen, dass sie sehr fest pressen. Damit müssen wir klarkommen, aber das können wir sicher. Jaquez hat eine gute Woche hinter sich, gut trainiert und verdient, jetzt auf dem Platz zu stehen. Ich versuche, ihn zu unterstützen, und bin mir sicher, dass er ein gutes Spiel machen wird»
Ok, vielleicht sind tatsächlich etwas mehr Kanadier als Schweizer da





Team Canada fans gathering before Canada vs Switzerland match
by
u/Gym_frere in
soccer
Schweizer Fans machen Stimmung in Vancouver



Manzambi steht in der Startelf
Die Katze ist aus dem Sack: Murat Yakin setzt gegen Kanada von Beginn weg auf Johan Manzambi, der gemeinsam mit Ruben Vargas eine Flügelzange bildet. Im Sturmzentrum spielt weiterhin Breel Embolo, dahinter kommt neu Djibril Sow zum Einsatz. In der Verteidigung bilden Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi und Luca Jaquez eine Viererkette, während Granit Xhaka und Remo Freuler weiterhin im Mittelfeld für Ordnung sorgen.
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Der BC Place liegt direkt am Wasser in der Bucht von Vancouver. Das Heimstadion der Vancouver Whitecaps aus der MLS bietet an der WM 52,497 Zuschauern Platz.

Steht Manzambi in der Startelf?
Man kann es ja mal probieren: Gleich bei der ersten Frage wird Murat Yakin gefragt, ob Johan Manzambi gegen Kanada von Beginn an spielen wird. Der Schweizer Nationaltrainer bleibt bei seiner Antwort jedoch gewohnt vage. «Johan ist eine Option als Startspieler, aber auch als Einwechselspieler.»

Dass Yakin nochmals darauf hinwies, wie wertvoll es gegen Bosnien-Herzegowina gewesen sei, einen solchen Spieler einwechseln zu können, kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass Manzambi auch im dritten Spiel lediglich als Joker zum Einsatz kommen wird. Oder als falsche Fährte für den Gegner.
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Die Ausgangslage
Es geht um den Gruppensieg. Wenn die Schweizer Nati die Gruppe gewinnen möchte, muss sie Kanada schlagen. Bei einem Unentschieden bleibt Kanada aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Platz 1 und bei einer Schweizer Niederlade ist der Fall sowieso klar.
Um 21 Uhr beginnt die Partie
Heute Abend um 21 Uhr Schweizer Zeit trifft die Schweizer Nationalmannschaft zum Abschluss der Gruppenphase auf Co-Gastgeber Kanada. Kann die Nati den Schwung vom 4:1-Sieg gegen Bosnien gleich mitnehmen?
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