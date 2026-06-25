Sie haben es tatsächlich noch geschafft: Mit dem Sieg gegen Deutschland verhinderte Ecuador das WM-Aus. Bild: keystone

Ecuador schlägt Deutschland und steht in der WM-K.o.-Phase – auch Elfenbeinküste weiter

Die Elfenbeinküste steht zum ersten Mal an einer WM in der K.o.-Phase. Die Afrikaner sichern sich in der Gruppe E mit einem 2:0 gegen Curaçao den 2. Platz hinter Deutschland. Ecuador schafft es dank eines 2:1 gegen den Gruppensieger ebenfalls in die Sechzehntelfinals.

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Curaçao – Elfenbeinküste 0:2

Der 2. Platz der Ivorer stand am späten Donnerstagabend zu keiner Zeit zur Diskussion. Deutschland ging in New Jersey gegen Ecuador früh in Führung, und Ecuador erzielte das 2:1 erst in der Schlussviertelstunde, als die Elfenbeinküste im Parallelspiel in Philadelphia mit zwei Toren führte. Zudem traf auch die Elfenbeinküste nach wenigen Minuten ein erstes Mal. Weil Ecuador die Partie gegen die bereits als Gruppensieger festgestandenen Deutschen noch drehte, wendeten auch die Südamerikaner das Aus ab, das Trainer Sebastian Beccacece wohl den Job gekostet hätte.

Der Ivorer Nicolas Pépé verwertete in der 7. Minute ein Zuspiel des auch im dritten Spiel herausragenden Yan Diomande. In der zweiten Halbzeit traf der Offensivspieler des FC Villarreal ein zweites Mal.

Nicolas Pépé schiesst die Elfenbeinküste in den Sechzehntelfinal. Video: SRF

Ecuador – Deutschland 2:1

Ecuador drohte derweil das Aus ohne erzieltes Tor. Nach dem frühen 0:1 durch Leroy Sané gelang aber zeitnah der Ausgleich und in der 77. Minute durch Gonzalo Plata auch noch der benötigte Siegtreffer.

Für Deutschland war es die erste Niederlage nach zuvor elf Siegen am Stück. Dabei verzichtete Julian Nagelsmann auf grössere personelle Rochaden. Antonio Rüdiger rückte nach dem WM-Aus von Nico Schlotterbeck in die Innenverteidigung, David Raum lief für den leicht angeschlagenen Nathaniel Brown als Linksverteidiger auf. Das Tor hütete wiederum Manuel Neuer, der auch im dritten Gruppenspiel nicht ohne Gegentor(e) blieb.

Ecuadors Treffer ins Glück. Video: SRF

Auf wen Deutschland, die Elfenbeinküste und Ecuador in den Sechzehntelfinals treffen, ist noch offen. Ecuador gehört als Gruppendritter zu den möglichen Gegnern der Schweiz am Donnerstag (20.00 Uhr). Deutschland bekommt es am Montag (22.30 Uhr Schweizer Zeit) mit einem Dritten aus der Gruppe A, B, C, D oder F zu tun, die Elfenbeinküste am Dienstagabend (19.00 Uhr) mit Norwegen oder Frankreich - jenem Team, das am Freitagabend im direkten Duell mit Platz 2 in der Gruppe I vorliebnehmen muss.

Für Curaçao endete die erste WM als Gruppenvierter mit einem Punkt. Einziger Torschütze für den Endrunden-Debütanten war Zürichs Livano Comenencia, der beim 1:7 gegen Deutschland getroffen hatte und auch gegen die Elfenbeinküste zur Startelf gehörte.

Ecuador - Deutschland 2:1 (1:1)

East Rutherford. 80'663 Zuschauer. SR Penso (USA).

Tore: 2. Sané (Wirtz) 0:1. 9. Angulo (Vite) 1:1. 77. Plata (Rodríguez) 2:1.

Ecuador: Galíndez; Franco (64. Preciado), Ordoñez, Pacho, Hincapié (71. Estupiñán); Yeboah (85. Torres), Moisés Caicedo, Vite, Angulo (85. Caicedo); Plata, Enner Valencia (64. Rodríguez).

Deutschland: Neuer; Kimmich (60. Thiaw), Tah, Rüdiger; Sané, Nmecha (64. Beier), Pavlović (46. Stiller), Raum; Musiala, Wirtz (73. Gross); Havertz (60. Undav).

Verwarnungen: 43. Hincapié. 44. Pavlović. 50. Franco. 89. Plata. (nih/sda)