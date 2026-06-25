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Ecuador schlägt Deutschland und steht wie Elfenbeinküste in K.o.-Phase

Ecuador&#039;s Gonzalo Plata, center right, celebrates scoring his side&#039;s second goal against Germany during the World Cup Group E soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Thursday, ...
Sie haben es tatsächlich noch geschafft: Mit dem Sieg gegen Deutschland verhinderte Ecuador das WM-Aus.Bild: keystone

Ecuador schlägt Deutschland und steht in der WM-K.o.-Phase – auch Elfenbeinküste weiter

Die Elfenbeinküste steht zum ersten Mal an einer WM in der K.o.-Phase. Die Afrikaner sichern sich in der Gruppe E mit einem 2:0 gegen Curaçao den 2. Platz hinter Deutschland. Ecuador schafft es dank eines 2:1 gegen den Gruppensieger ebenfalls in die Sechzehntelfinals.
25.06.2026, 22:5026.06.2026, 00:21
Inhaltsverzeichnis
Curaçao – Elfenbeinküste 0:2Ecuador – Deutschland 2:1Die Tabelle

Curaçao – Elfenbeinküste 0:2

Der 2. Platz der Ivorer stand am späten Donnerstagabend zu keiner Zeit zur Diskussion. Deutschland ging in New Jersey gegen Ecuador früh in Führung, und Ecuador erzielte das 2:1 erst in der Schlussviertelstunde, als die Elfenbeinküste im Parallelspiel in Philadelphia mit zwei Toren führte. Zudem traf auch die Elfenbeinküste nach wenigen Minuten ein erstes Mal. Weil Ecuador die Partie gegen die bereits als Gruppensieger festgestandenen Deutschen noch drehte, wendeten auch die Südamerikaner das Aus ab, das Trainer Sebastian Beccacece wohl den Job gekostet hätte.

Der Ivorer Nicolas Pépé verwertete in der 7. Minute ein Zuspiel des auch im dritten Spiel herausragenden Yan Diomande. In der zweiten Halbzeit traf der Offensivspieler des FC Villarreal ein zweites Mal.

Nicolas Pépé schiesst die Elfenbeinküste in den Sechzehntelfinal.Video: SRF

Ecuador – Deutschland 2:1

Ecuador drohte derweil das Aus ohne erzieltes Tor. Nach dem frühen 0:1 durch Leroy Sané gelang aber zeitnah der Ausgleich und in der 77. Minute durch Gonzalo Plata auch noch der benötigte Siegtreffer.

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Dem Blitztor von Deutschland durch Sané haftet ein Makel an

Für Deutschland war es die erste Niederlage nach zuvor elf Siegen am Stück. Dabei verzichtete Julian Nagelsmann auf grössere personelle Rochaden. Antonio Rüdiger rückte nach dem WM-Aus von Nico Schlotterbeck in die Innenverteidigung, David Raum lief für den leicht angeschlagenen Nathaniel Brown als Linksverteidiger auf. Das Tor hütete wiederum Manuel Neuer, der auch im dritten Gruppenspiel nicht ohne Gegentor(e) blieb.

Ecuadors Treffer ins Glück.Video: SRF

Auf wen Deutschland, die Elfenbeinküste und Ecuador in den Sechzehntelfinals treffen, ist noch offen. Ecuador gehört als Gruppendritter zu den möglichen Gegnern der Schweiz am Donnerstag (20.00 Uhr). Deutschland bekommt es am Montag (22.30 Uhr Schweizer Zeit) mit einem Dritten aus der Gruppe A, B, C, D oder F zu tun, die Elfenbeinküste am Dienstagabend (19.00 Uhr) mit Norwegen oder Frankreich - jenem Team, das am Freitagabend im direkten Duell mit Platz 2 in der Gruppe I vorliebnehmen muss.

Für Curaçao endete die erste WM als Gruppenvierter mit einem Punkt. Einziger Torschütze für den Endrunden-Debütanten war Zürichs Livano Comenencia, der beim 1:7 gegen Deutschland getroffen hatte und auch gegen die Elfenbeinküste zur Startelf gehörte.

Ecuador - Deutschland 2:1 (1:1)
East Rutherford. 80'663 Zuschauer. SR Penso (USA).
Tore: 2. Sané (Wirtz) 0:1. 9. Angulo (Vite) 1:1. 77. Plata (Rodríguez) 2:1.
Ecuador: Galíndez; Franco (64. Preciado), Ordoñez, Pacho, Hincapié (71. Estupiñán); Yeboah (85. Torres), Moisés Caicedo, Vite, Angulo (85. Caicedo); Plata, Enner Valencia (64. Rodríguez).
Deutschland: Neuer; Kimmich (60. Thiaw), Tah, Rüdiger; Sané, Nmecha (64. Beier), Pavlović (46. Stiller), Raum; Musiala, Wirtz (73. Gross); Havertz (60. Undav).
Verwarnungen: 43. Hincapié. 44. Pavlović. 50. Franco. 89. Plata. (nih/sda)

Die Tabelle

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JtotheP
25.06.2026 22:09registriert Februar 2018
Also wie kann dieser Andy Hug Kick ins Gesicht durch den VAR gewunken werden? Also ich verstehe es nicht.....
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Badener
25.06.2026 22:19registriert März 2017
Die Schiedsrichterin in Ehren, aber die muss zu Hause bleiben. Skandal!
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Barracuda
25.06.2026 22:13registriert April 2016
Geiler Ausgleichstreffer von Ecuador! Aber die Schiedrichterin gehört nicht an eine WM. Dass das Tor der Deutschen nicht aberkannt wurde, Ist haarsträubend. Nicht mal den VAR hat sie konsultiert! Auch sonst macht sie einen sehr schlechten Eindruck, den sie mit Theatralik zu kompensieren versucht.
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