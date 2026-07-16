Micah Richards: Der ehemalige Fussballprofi ist Teil einer beliebten Expertenrunde. Bild: www.imago-images.de

Richards erfährt vom Tod seines Vaters – und geht trotzdem auf Sendung

Ex-Profi Micah Richards ist als WM-Experte in den USA im Einsatz. Kurz vor dem WM-Halbfinal zwischen Argentinien und England erhält er eine tragische Nachricht.

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Der frühere englische Nationalspieler Micah Richards hat kurz vor seinem Einsatz als WM-Experte beim Halbfinal Englands gegen Argentinien vom Tod seines Vaters erfahren. Der ehemalige Verteidiger analysierte die 1:2-Niederlage bei der BBC im Stadion von Atlanta. Nach dem Spiel wandte er sich über Instagram mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit und gab den Tod seines Vaters bekannt – zu sehen war ein Foto, das ihn als Kind mit seinem Vater zeigt.

Kurz vor der Sendung habe ihn die schreckliche Nachricht erreicht, dass sein Vater unerwartet und viel zu früh gestorben sei, schrieb Richards auf Instagram. Sein Vater sei sein grösster Fan gewesen und habe in seinem ganzen Leben kaum ein Spiel von ihm verpasst. Als Kind habe er ihn überallhin gefahren und während seiner Karriere als Profi sei er der stolzeste Vater gewesen, den man sich vorstellen könne. Sein Vater hätte gewollt, dass die Show an diesem Abend weitergehe – und so sei es gekommen.

In seiner Karriere bestritt der 38-Jährige 13 Länderspiele für England und lief hauptsächlich für Manchester City auf. Viele kennen ihn durch seinen humorvollen Einsatz als TV-Experten bei CBS Sports Golazo im Zusammenspiel mit den Ex-Fussballprofis Thierry Henry und Jamie Carragher sowie mit der Moderatorin Kate Abdo – in dieser Konstellation kommentieren und analysieren sie Champions-League-Spiele. (car)