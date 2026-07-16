«Grösster Schmerz in 60 Jahren Schmerz»: Englands Presse leidet und zerreisst Tuchel

«So kann man doch nicht schreiben. Ist es unprofessionell zu sagen, dass man unter Tränen schreibt? Im Handbuch eines Journalisten ist Platz für Emotionen. Wo bleibt die Leidenschaft? Wie soll man sich nicht mit einer solchen Demonstration von Engagement, Einstellung und Glauben identifizieren? Wie könnte man nicht mit Messi weinen, mit Paredes, bei Scalonis Einwechslungen, bei Enzos Jubelschrei, wenn Barco hereinkommt und wie ein wildgewordener Verrückter feiert? Wie könnte man nicht gerührt sein, wenn wir miterleben, wie Geschichte live und direkt geschrieben wird? Argentinien im Final. Argentinien hat die englische Zurückhaltung gedemütigt. Argentinien hat es wieder einmal geschafft. Argentinien … Ich kann nicht mehr.»