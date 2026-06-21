Iker Casillas durfte 2010 als Erster den WM-Pokal in die Höhe stemmen. Bild: AP

10 erstaunliche Parallelen zu 2010 – darum wird Spanien (vielleicht) wieder Weltmeister

16 Jahre liegen zwischen 2010 und 2026 – und trotzdem scheint sich die Fussballwelt aktuell an vielen Stellen zu wiederholen. Nutzniesser wäre der damalige Weltmeister Spanien.

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Das torlose Unentschieden gegen den krassen Aussenseiter Kap Verde hat die WM-Euphorie um die spanische Fussball-Nationalmannschaft etwas ausgebremst. Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien wuchsen in der Heimat die Zweifel am Favoritenstatus der Mannschaft von Luis de la Fuente. Doch für Statistik-Fans ist genau dieser Dämpfer das beste Zeichen überhaupt. Denn diese zehn unheimlichen Fakten sprechen dafür, dass Spanien erneut den WM-Titel holen könnte.

Spanien ist als amtierender Europameister zur WM angereist. 2024 wurde die «Furia Roja» in Deutschland Europameister, 2008 in Polen und der Ukraine.

Lamine Yamal 2024 mit dem EM-Pokal. Bild: keystone

Im ersten WM-Gruppenspiel erzielte Spanien kein Tor. In diesem Jahr beim 0:0 gegen Kap Verde, 2026 beim 0:1 gegen die Schweiz.

Trainer Marcelo Bielsa trifft in der Gruppenphase auf Spanien – in diesem Jahr mit Uruguay, 2010 war er Trainer von Chile.

Für Marcelo Bielsa ist es in diesem Jahr die dritte WM-Teilnahme. Bild: keystone

Spanien wurde für die WM 2026 in die Gruppe H gelost. Schon 2010 waren die späteren Weltmeister in derselben Gruppe.

Acht Barcelona-Spieler stehen im aktuellen WM-Kader der Spanien – exakt gleich viele wie 2010.

2010: Victor Valdes, Gerard Pique, Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Pedro, David Villa.

2026: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.



Spaniens Startelf gegen Kap Verde. Bild: keystone

Startrainer José Mourinho steht zum zweiten Mal an der Seitenlinie von Real Madrid. Bereits 2010 trainierte der Portugiese die Königlichen.



Der FC Barcelona gewann in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge die LaLiga – genau wie schon 2010. Zudem holten Inter Mailand und Bayern München 2010 und 2026 das Double.

Barcelona ist 2026 spanischer Meister geworden. Bild: keystone

Real Madrid holte im Jahr 2010 in der gesamten Saison keinen einzigen Pokal. Auch in diesem Jahr blieben die Königlichen titellos.

Das WM-Eröffnungsspiel hiess in diesem Jahr Mexiko gegen Südafrika. 2010 war es exakt dieselbe Paarung, welche die WM eröffnete.

An der WM 2010 in Südafrika sang Superstar Shakira den offiziellen WM-Song. Und auch 2026 stammt der WM-Song wieder von der Kolumbianerin.

Shakira bei der WM-Eröffnungsfeier in Mexiko City. Bild: keystone

Alles nur Zufälle oder doch Hinweise auf eine grössere Verschwörung? Heute Abend wissen wir definitv mehr: 2010 gewann Spanien das zweite Gruppenspiel gegen Honduras mit 2:0. Doppeltorschütze damals war David Villa, der zudem einen Penalty verschoss. Wir sind gespant, was heute in Atlanta passiert gegen Saudi-Arabien passiert. (pre)