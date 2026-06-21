freundlich33°
DE | FR
burger
Sport
Spanien

10 erstaunliche Parallelen – darum wird Spanien wieder Weltmeister

Spain goalkeeper Iker Casillas, center, holds up the World Cup trophy as he and team members celebrate at the end of the World Cup final soccer match between the Netherlands and Spain at Soccer City i ...
Iker Casillas durfte 2010 als Erster den WM-Pokal in die Höhe stemmen.Bild: AP

10 erstaunliche Parallelen zu 2010 – darum wird Spanien (vielleicht) wieder Weltmeister

16 Jahre liegen zwischen 2010 und 2026 – und trotzdem scheint sich die Fussballwelt aktuell an vielen Stellen zu wiederholen. Nutzniesser wäre der damalige Weltmeister Spanien.
21.06.2026, 15:5621.06.2026, 16:29

Das torlose Unentschieden gegen den krassen Aussenseiter Kap Verde hat die WM-Euphorie um die spanische Fussball-Nationalmannschaft etwas ausgebremst. Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien wuchsen in der Heimat die Zweifel am Favoritenstatus der Mannschaft von Luis de la Fuente. Doch für Statistik-Fans ist genau dieser Dämpfer das beste Zeichen überhaupt. Denn diese zehn unheimlichen Fakten sprechen dafür, dass Spanien erneut den WM-Titel holen könnte.

Spanien ist als amtierender Europameister zur WM angereist. 2024 wurde die «Furia Roja» in Deutschland Europameister, 2008 in Polen und der Ukraine.

epa11478987 Lamine Yamal of Spain celebrates with the tournament trophy and the Young player of the tournament trophy after winning the UEFA EURO 2024 final soccer match between Spain and England, in ...
Lamine Yamal 2024 mit dem EM-Pokal.Bild: keystone

Im ersten WM-Gruppenspiel erzielte Spanien kein Tor. In diesem Jahr beim 0:0 gegen Kap Verde, 2026 beim 0:1 gegen die Schweiz.

Trainer Marcelo Bielsa trifft in der Gruppenphase auf Spanien – in diesem Jahr mit Uruguay, 2010 war er Trainer von Chile.

epa13040214 Uruguay head coach Marcelo Bielsa attends the FIFA World Cup 2026 group stage match Saudi Arabia against Uruguay, in Miami, Florida, USA, 15 June 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Für Marcelo Bielsa ist es in diesem Jahr die dritte WM-Teilnahme.Bild: keystone

Spanien wurde für die WM 2026 in die Gruppe H gelost. Schon 2010 waren die späteren Weltmeister in derselben Gruppe.

Acht Barcelona-Spieler stehen im aktuellen WM-Kader der Spanien – exakt gleich viele wie 2010.

2010: Victor Valdes, Gerard Pique, Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Pedro, David Villa.
2026: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Spain team pose before the start of the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) Cape Verde Spain WCup Soccer
Spaniens Startelf gegen Kap Verde.Bild: keystone

Startrainer José Mourinho steht zum zweiten Mal an der Seitenlinie von Real Madrid. Bereits 2010 trainierte der Portugiese die Königlichen.

Der FC Barcelona gewann in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge die LaLiga – genau wie schon 2010. Zudem holten Inter Mailand und Bayern München 2010 und 2026 das Double.

epaselect epa12946442 Players of FC Barcelona celebrate with the trophy of the 2025/2026 Spanish LaLiga Championship after winning the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid, ...
Barcelona ist 2026 spanischer Meister geworden.Bild: keystone

Real Madrid holte im Jahr 2010 in der gesamten Saison keinen einzigen Pokal. Auch in diesem Jahr blieben die Königlichen titellos.

Das WM-Eröffnungsspiel hiess in diesem Jahr Mexiko gegen Südafrika. 2010 war es exakt dieselbe Paarung, welche die WM eröffnete.

An der WM 2010 in Südafrika sang Superstar Shakira den offiziellen WM-Song. Und auch 2026 stammt der WM-Song wieder von der Kolumbianerin.

KEYPIX - Shakira performs during the opening ceremony before the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)
Shakira bei der WM-Eröffnungsfeier in Mexiko City.Bild: keystone

Alles nur Zufälle oder doch Hinweise auf eine grössere Verschwörung? Heute Abend wissen wir definitv mehr: 2010 gewann Spanien das zweite Gruppenspiel gegen Honduras mit 2:0. Doppeltorschütze damals war David Villa, der zudem einen Penalty verschoss. Wir sind gespant, was heute in Atlanta passiert gegen Saudi-Arabien passiert. (pre)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 64
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Die Japaner wollen ihre Gegner wegkegeln.
quelle: keystone / matias delacroix
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fussball-WM schauen oder boykottieren? Das sind eure Antworten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Nach Doppelpack gegen Haiti: Dieser Rekordspieler des FC Sion ist jetzt Brasiliens Held
Er kam als Teenager in die Schweiz und zog nach einem Jahr weiter in die Bundesliga. Doch lange stockte die Karriere von Matheus Cunha. Jetzt erlöste er Brasilien mit zwei Toren gegen Haiti.
Matheus Cunha wusste gar nicht so recht, wohin mit all den Emotionen. 3:0 hatte Brasilien gerade gegen Haiti gewonnen. Cunha erzielte zwei Tore und korrigierte damit den Fehlstart ins Turnier (1:1 gegen Marokko) fast im Alleingang. Immer und immer wieder warf er seinen Liebsten auf der Tribüne Kusshände zu, er winkte, formte ein Herz und grinste über das ganze Gesicht, als er den Moment, auf den er so lange gewartet hatte, endlich mit seiner Familie teilen konnte.
Zur Story