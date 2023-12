2021 kürte sich Belinda Bencic im Schoss des Swiss-Olympic-Teams zur Olympiasiegerin und gewann damals schon den Award als Einzelsportlerin des Jahres. In Glasgow war die Ostschweizerin eine Bank und brillierte mit fünf Siegen in fünf Partien. Daneben hatte Günthardt mit der feurigen Linkshänderin Jil Teichmann und der ruhigeren Rechtshänderin Viktorija Golubic zwei Optionen, die die Gegnerinnen im Ungewissen liessen. Und vielleicht matchentscheidend: in diesem Team gönnt jede der anderen Einsätze und Erfolge.

Manchester United patzt gegen Bournemouth – Sommer erneut mit weisser Weste

Liverpool feierte bei Crystal Palace einen Auswärtssieg in extremis. Die Reds gerieten nach der Pause in Rückstand, als Jean-Philippe Mateta einen Penalty verwertete. Doch in der Schlussviertelstunde und nach Gelb-Rot gegen Jordan Ayew spielten die Hausherren in Unterzahl – was Liverpool ausnützen konnte. Mohamed Salah glich in der 76. Minute aus. Und Harvey Elliott traf in der Nachspielzeit zum Sieg.