Xhaka und Leverkusen bleiben ungeschlagen +++ Manchester City dreht Spiel gegen Luton

Bundesliga

Stuttgart – Leverkusen 1:1

Leverkusen bleibt auch nach 14 Runden in der Bundesliga unbesiegt. Auswärts gegen Stuttgart muss sich das Team von Trainer Xabi Alonso jedoch mit einem 1:1 begnügen.

Stuttgart zeigte bis zur Pause die stärkere Leistung und ging in der 40. Minute verdient in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schienen die Gäste jedoch gewillt, die erste Niederlage der Saison abzuwenden.

Vorab Granit Xhaka machte eine starke Figur. In der 47. Minute lancierte er Victor Boniface mit einem schönen Pass in die Tiefe. Der nigerianische Toptorschütze leitete zu Florian Wirtz weiter, der den Ausgleich erzielte. Nur zwei Minuten darauf fasste sich der Schweizer Nationalspieler ein Herz und schloss aus rund 25 Metern ab. Xhakas Ball landete am Innenpfosten und rollte knapp vor der Torlinie durch. Damit wartet der 31-Jährige weiter auf den ersten Torerfolg in dieser Saison.

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:1 (1:0)

Tore: 40. Führich 1:0. 47. Wirtz 1:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (ab 76.). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Premier League

Luton – Manchester City 1:2

Ohne den verletzten Superstar Erling Haaland hat Manchester City in der Premier League seine Negativserie beendet. Der englische Meister kam nach zuletzt vier Spielen ohne Erfolg dank Toren von Bernardo Silva und Jack Grealish zu einem 2:1-Sieg bei Aufsteiger Luton Town. Das Heimteam war kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gegangen. Der Schweizer Verteidiger Manuel Akanji kam bloss zu einem Kurzeinsatz, in der 93. Minute wurde er eingewechselt.

Mit 33 Punkten hat das Team von Pep Guardiola vier Zähler weniger als Tabellenführer Liverpool. Auch Arsenal und Überraschungsmannschaft Aston Villa stehen noch vor dem Titelverteidiger.

Guardiola bestätigte vor dem Anpfiff, dass Torjäger Haaland mit einer Fussverletzung vorerst ausfallen wird. «Wie lange, kann ich nicht sagen. Wir schauen von Woche für Woche, Tag für Tag. Wir werden sehen, was passieren wird», sagte der Trainer.

Luton Town - Manchester City 1:2 (1:0)

Tore: 45. Adebayo 1:0. 62. Silva 1:1. 65. Grealish 1:2.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji (ab 93.).

Everton – Chelsea 2:0

Weiterhin in der Krise befindet sich der FC Chelsea. Die «Blues» verloren auswärts bei Everton, das selbst langsam aus der Krise findet, mit 2:0. Abdoulaye Doucoure schoss die Hausherren kurz nach der Pause in Führung. Lewis Dobbin machte in der 92. Minute den Deckel drauf.

Everton - Chelsea 2:0 (0:0)

Tore: 54. Doucouré 1:0. 92. Dobbin 2:0. (abu/sda)

La Liga

Atlético Madrid – Almeria 2:1

Atlético Madrid bliebt am Spitzenduo Girona und Real Madrid dran. Die Mannschaft von Diego Simeona kam gegen Almeria zu einem 2:1-Heimsieg. Das Fundament legten die Madrilenen mit einer starken Startphase, als sie durch Alvaro Morata und Angel Correa zwei Tore schossen und ein weiteres von Antoine Griezmann wegen einer Offside-Position aberkannt wurde. Die Reaktion der Gäste mit dem Anschlusstreffer in der 62. Minute kam zu spät.

Atlético Madrid - Almeria 2:1 (2:0)

Tore: 17. Morata 1:0. 22. Correa 2:0. 62. Baptistao 2:1. (abu/sda)