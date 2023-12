Lara Gut-Behrami nimmt ihre Ehrung aus der Ferne entgegen. Bild: keystone

Odermatt zum Sportler des Jahres gekürt – Gut-Behrami gewinnt bei den Sportlerinnen

Sportler des Jahres: Marco Odermatt

Marco Odermatt verschiebt im letzten Winter die Grenzen noch einmal. Der Nidwaldner hievt sich beim zweiten Gewinn des Gesamtweltcups in unerreichbar scheinende Sphären. Die erneute Wahl zum Sportler des Jahres ist die logische Konsequenz.

Bild: keystone

Da war die vorletzte Saison, der Marco Odermatt auf beeindruckende Weise den Stempel aufgedrückt hatte, in der er von Erfolg zu Erfolg gefahren war. Da war dann folgerichtig auch die Frage, ob diese Häufung an Spitzenleistungen etwas Einmaliges war, ob es überhaupt noch besser ginge.

Ja, es ging noch besser. Der zum dritten Mal hintereinander zum Schweizer Sportler des Jahres gewählte Odermatt lieferte von allem noch mehr, er dominierte im Weltcup noch deutlicher. In seiner saisonalen Bilanz hatte er 13 Weltcup-Siege und neun weitere Podestplätze stehen. Anders ausgedrückt: Der Blondschopf verpasste das Podium bei 26 bestrittenen Rennen lediglich vier Mal. Odermatt schraubte sein Total auf 2042 Weltcup-Punkte hoch – auf eine zuvor unerreichte Höhe. Die bisherige Bestmarke, während 23 Jahren vom Österreicher Hermann Maier gehalten, hatte bei 2000 Punkten gelegen.

Sportlerin des Jahres: Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami gehört auch anderthalb Jahrzehnte nach ihrem Debüt im Weltcup zu den Allerbesten. Die Trennung zwischen Arbeitsalltag und Privatleben tut der nun zweifachen Sportlerin des Jahres gut.

Bild: keystone

Auf Gut-Behrami war auch im vergangenen Winter Verlass. 15 Jahre nach ihrem Debüt auf höchster Ebene sorgte sie abermals für viele Erfolgsmeldungen. Sie gewann drei Weltcup-Rennen und sicherte sich in ihren drei Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Abfahrt sechs weitere Podestplätze. Ihre Konstanz brachte ihr in der Weltcup-Gesamtwertung hinter der überlegenen Amerikanerin Mikaela Shiffrin Platz 2 und die kleine Kristallkugel als Trophäe für die beste Super-G-Fahrerin ein.

Ausnahmslos gut war die Saison trotz der vielen Hochs nicht. Dafür fehlten den (eigenen) Erwartungen entsprechende Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften in Méribel. Die Ränge 4 im Riesenslalom, 6 im Super-G und 9 in der Abfahrt waren nicht nach Gut-Behramis Geschmack. Die Tessinerin mochte ihre Enttäuschung nach den zwei «verlorenen Wochen» erst gar nicht verbergen. Der Ehrgeiz hat zum Glück auch im neuen, ausgewogeneren Leben der Tessinerin seinen Platz.

Dieses «neue Leben» ist von der klaren Abgrenzung zwischen sportlichem Alltag und der Ruhe und Abgeschiedenheit des privaten Bereichs geprägt. Die Zeiten, in denen sich Gut-Behrami in ihrer Rolle als Frau des öffentlichen Interesses schwertat, sind vorbei.

Die Verbissenheit und mit ihr die Jagd nach Siegen und Titeln als einzigem erstrebenswertem Ziel ist einer wohltuenden Lockerheit gewichen. Gut-Behrami macht ihre Zufriedenheit nicht mehr ausschliesslich vom Erfolg abhängig. Sie stellt nunmehr auch andere Werte in den Vordergrund. Die neue Gesinnung tut ihr gut. Sie ist auch abseits der Rennpisten angekommen. Nach sieben Jahren ist sie zum zweiten Mal Sportlerin des Jahres.

Team des Jahres: Team Schweiz Frauen (Tennis)

Die Schweizer Tennisfrauen küren sich in Glasgow mit dem Finalsieg im Billie Jean King Cup erstmals zu Weltmeisterinnen. Einzelsportlerinnen werden zum perfekten Team.

Es war ein Triumph mit Ansage, und dennoch eine Überraschung - zumindest auf dem Papier. Bereits im Jahr zuvor waren die Schweizerinnen im Billie Jean King Cup ganz nahe am Sieg gestanden und erst im Final an Russland gescheitert. Ein Jahr später gelang im kühlen Schottland der heiss ersehnte erste Triumph.

Captain Heinz Günthardts Erfolgsgeheimnis? Die Schweizerinnen sind als Team besser als ihre Einzelteile und können so auch vermeintlich stärkere Gegner überwinden. Der Star ist die Mannschaft - und ihre beste Spielerin ist wie geschaffen für diese gemeinsamen Momente.

Die Schweizer Frauen kurz nach ihrem Triumph in Glasgow. Bild: keystone

2021 kürte sich Belinda Bencic im Schoss des Swiss-Olympic-Teams zur Olympiasiegerin und gewann damals schon den Award als Einzelsportlerin des Jahres. In Glasgow war die Ostschweizerin eine Bank und brillierte mit fünf Siegen in fünf Partien. Daneben hatte Günthardt mit der feurigen Linkshänderin Jil Teichmann und der ruhigeren Rechtshänderin Viktorija Golubic zwei Optionen, die die Gegnerinnen im Ungewissen liessen. Und vielleicht matchentscheidend: in diesem Team gönnt jede der anderen Einsätze und Erfolge.

Wegen des neuen Modus mussten die Schweizerinnen, die jeweils zum Lo-und-Leduc-Hit vom «Tüüfel im rote Chleid»auf den Platz kamen, ihren historischen Sieg in einem fremden Stadion ohne viele Fans feiern. Für die Feierstimmung sorgten sie selber. Sie schafften, was Martina Hingis und Patty Schnyder 1998 knapp verpasst hatten. Dank der teuflisch guten Mischung knallten im fernen Schottland beim Schweizer Team des Jahres die Champagnerkorken.

Trainer des Jahres: Thomas Stauffer

Thomas Stauffer ist seit Jahren der Chef-Dirigent im Schweizer Alpin-Team der Männer. Er zieht im Hintergrund die für den Erfolg unabdingbaren Fäden.

Der Trainer des Jahres ist kein Lautsprecher. Das Scheinwerferlicht überlässt er anderen. Der stille, akribische Schaffer überzeugt durch Taten. Als Cheftrainer des alpinen Männer-Teams von Swiss-Ski legt Thomas Stauffer die Basis für erfolgreiches Wirken auf den Rennpisten dieser Welt. Der 54-jährige Berner Oberländer plant, organisiert - und hält so den Verantwortlichen in den einzelnen Disziplinen den Rücken für deren Arbeit mit den Fahrern frei.

Im Ski-Zirkus ist Thomas Stauffer oft im Hintergrund – nun wurde er für seine Arbeit gewürdigt. Bild: keystone

Stauffer gilt im alpinen Zirkus als Instanz. Sein Netzwerk ist, auch dank seinem langen Wirken im Ausland, umfangreicher als bei all seinen Trainer-Kollegen. Begonnen hatte er seine Trainer-Karriere bei Swiss-Ski, auf Stufe Europacup im Frauen-Team. Dann aber zog es in die Ferne. Er war während insgesamt mehr als zehn Jahren in den USA, in Schweden und in Deutschland in verschiedenen Funktionen tätig.

Im Frühling vor neun Jahren kehrte Stauffer zum Schweizer Verband zurück – als Nachfolger des Österreichers Walter Hlebayna, der nach einem Jahr mit vielen Missverständnissen vom Amt des Cheftrainers zurückgetreten war.

Unter Stauffers Leitung entwickelte sich aus dem Team, in dem zuvor während langer Zeit vorab die Fahrer im Speed-Bereich für Erfolgsmeldungen gesorgt hatten, eine Equipe, die mittlerweile in allen Disziplinen über Fahrer mit dem Potenzial für Siege und Spitzenplätze verfügt.

Paralympischer Sportler des Jahres: Marcel Hug

Marcel Hug wird an den Sports Awards zum neunten Mal als paralympischer Sportler des Jahres in der Schweiz gewählt. Der Rollstuhl-Leichtathlet aus dem Kanton Thurgau ist seit einem Jahr ungeschlagen und triumphierte unter anderem an den Marathons in New York, Tokio, Boston, London, Berlin und Chicago.

Marcel Hug ist momentan nicht zu schlagen. Bild: keystone

Er liess mit Catherine Debrunner und Manuela Schär zwei weitere Rollstuhl-Leichtathleten hinter sich und liegt mit nun neun Titeln nur noch einen hinter dem Rekordsieger Heinz Frei zurück. Dazu gewann Hug einmal den Titel als Newcomer des Jahres.

MVP: Manuel Akanji

Manuel Akanji erreichte in diesem Jahr eine neue Dimension. Der Innenverteidiger bewährte sich unter dem besten Coach der Welt und wurde zum Titelhamster.

Manuel Akanji ist der logische Gewinner der Auszeichnung als MVP des Jahres - als herausragender Schweizer Spieler in einem Teamsport. Als Stammspieler von Manchester City hamsterte der Winterthurer die Titel im Multipack, mit dem Gewinn der Champions League als Höhepunkt.

Bild: keystone

Akanji triumphierte bei der Wahl mit grossem Vorsprung vor dem Eishockey-Profi Nico Hischier und dem Handball-Goalie Nikola Portner.

