Manchester City schlägt Verfolger Chelsea im Spitzenspiel und ist praktisch Meister

Manchester City – Chelsea 1:0

Manchester City entledigt sich eines weiteren Verfolgers. Mit dem 1:0-Sieg gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Chelea baute ManCity den Vorsprung auf die «Blues» auf 13 Punkte aus.

Für das goldene Tor war der Belgier Kevin de Bruyne mit einem Schuss aus rund 20 Metern verantwortlich.

Das Führungstor durch De Bruyne (70.) Video: streamja

Die Meisterschaft dürfte dank des heutigen Sieges so gut wie entschieden sein. Gegen Chelsea errang die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola den zwölften Sieg am Stück in der Meisterschaft. Letzter Verfolger ist Liverpool mit 14 Punkten Rückstand, welches noch zwei Spiele weniger ausgetragen hat.

