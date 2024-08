Christian Constantin reiste mit dem Helikopter zum Cupspiel. Video: facebook/rhône fm

Irre Szene vor Cupspiel – Christian Constantin landet mit dem Heli auf dem Platz

Vor dem Cupspiel zwischen Delémont und Sion kam es zu einer verrückten Szene. Diese verdanken wir Christian Constantin, einem echten Rockstar des Schweizer Fussballs.

Der Schweizer Cup verdankt seinen Reiz vor allem seiner Folklore. Er ist der einzige Wettbewerb, bei dem Stars in ländliche Stadien einmarschieren, um gegen Amateure anzutreten. Und die Zuschauer, die direkt hinter den Absperrungen stehen, können sie während des Spiels fast berühren. Mit anderen Worten: Die Super League ist weit entfernt von dem, was man sonst so kennt.

Am Samstagabend kam eine weitere Episode zu der langen Liste an pikanten Anekdoten im Cup hinzu. Als der FC Sion in der 1. Runde gegen Delémont antrat, hatte auch Präsident Christian Constantin seinen grossen Auftritt im Stade de la Blancherie. Der 67-Jährige kam nämlich im Helikopter, und der landete gleich auf dem Rasen. Das alles geschah eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff, als die Zuschauer bereits im Stadion waren und die Spieler des Drittligisten Delémont sich bereits auf dem Rasen befanden. Die Szene wurde von «Rhône FM» verewigt.

Das hat es in der Geschichte des Schweizer Fußballs noch nie gegeben! Christian Constantin ist zwar schon mit dem Helikopter zu Spielen des FC Sion geflogen, aber noch nie ist er direkt auf dem Rasen gelandet, wo das Spiel kurz darauf stattfand.

Komplizierter Flug nach Neuchâtel

Wir erinnern uns zum Beispiel daran, dass sein Helikopter im Oktober 2018 vor einem Spiel gegen Xamax in Neuenburg auf dem Trainingsplatz direkt neben dem Maladière-Stadion landete. Das Problem: Alle Zäune waren geschlossen, sodass «CC» einige Telefonanrufe tätigen musste, damit ihm jemand die Tür öffnete.

Gegenüber Le Matin erklärte der Boss von Sion, ein wahrer Rockstar des Schweizer Fussballs, diese Woche, dass er mehr Autogramme gebe als seine Spieler. Er fügte an:

«Wenn ich mit dem Helikopter komme, sind sie (die Organisatoren des Spiels) ganz glücklich, das ist eine zusätzliche Attraktion für sie. Ein bisschen so, als würde Michael Jackson landen (lacht)...» Christian Constantin

Die Organisatoren mussten übrigens die Werbetafeln, die den Landeplatz umgaben, wieder aufstellen, da der vom Hubschrauber erzeugte Wind sie ein paar Meter weiter weg wehte. Sogar der Eckpfosten hatte Angst um seine Gesundheit ...

Christian Constantin, der Rockstar des Schweizer Fussballs. Image: KEYSTONE

Eins ist klar: Christian Constantin war der beeindruckendste Sittener am Samstagabend, als er mit einem Paukenschlag das Spielfeld betrat. Der Halbfinalist der letzten Saison gewann gegen Delémont erst im Penaltyschiessen.

Im Falle einer Niederlage wäre der Rückweg für «CC» besonders lang gewesen, zumal er mit dem Auto zurück ins Wallis fahren musste, da sein Hubschrauber nicht nachts fliegen durfte.