sonnig21°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Nati-Fans müssen auf Platz 2 hoffen – die Termine für die K.o.-Spiele

Swiss fans cheer prior the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Bosnia Herzegovina at the Los Angeles stadium in Inglewood, California, near Los Angeles, Thursday, June 18, 2026, dur ...
Die Schweiz hatte bisher für die Fans in der Heimat angenehme Anspielzeiten – das könnte sich in der K.o.-Phase ändern.Bild: keystone

Wann ist das erste Schweizer K.o.-Spiel? Für Fans zuhause kann es ungemütlich werden

24.06.2026, 09:4024.06.2026, 09:40
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Das Gruppenspiel gegen WM-Gastgeber Kanada (heute, 21 Uhr) steht noch aus, doch die Schweiz kann schon fast sicher mit der K.o.-Phase planen. Nur im Falle einer hohen Niederlage und eines gleichzeitigen Kantersiegs von Katar gegen Bosnien-Herzegowina, könnte die Schweiz noch aus den Top 2 der Gruppe B fallen. Und selbst als Gruppendritte dürfte sie sich für die Sechzehntelfinals qualifizieren.

Wann würde das Schweizer Spiel in der 1. Runde der K.o.-Phase stattfinden? Und wie wären die weiteren Partien terminiert? watson verschafft dir den Überblick.

Inhaltsverzeichnis
Platz 1Platz 2Platz 3

Platz 1

Im Falle eines Sieges gegen Kanada wäre die Schweiz Gruppenerste. Dann trifft die Nati nach acht Ruhetagen am frühen Morgen Schweizer Zeit auf einen Gruppendritten. Ein allfälliger Achtelfinal wäre abends um 22 Uhr und der Viertelfinal fände gar mitten in der Nacht statt. So sähe der Weg bis in den Final – nur der Vollständigkeit halber – aus:

  • Freitag, 3. Juli, 5 Uhr: Sechzehntelfinal gegen 3. der Gruppe E/F/G/I/J
  • Dienstag, 7. Juli, 22 Uhr: Achtelfinal gegen 1. der Gruppe K (Kolumbien oder Portugal) oder 3. der Gruppe D/E/I/J/L
  • Sonntag, 12. Juli, 3 Uhr: Viertelfinal
  • Mittwoch, 15. Juli, 21 Uhr: Halbfinal
  • Samstag, 18. Juli, 23 Uhr: Spiel um Platz 3
    Sonntag, 19. Juli, 21 Uhr: Final

Wegen der vielen Möglichkeiten werden die möglichen Gegner ab dem Viertelfinal nicht mehr aufgelistet.

Switzerland&#039;s midfielder Granit Xhaka, left, reacts after the Portugal&#039;s third goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 round of 16 soccer match between Portugal and Switzerland at the Lusa ...
Im Achtelfinal könnte es wie 2022 zum Aufeinandertreffen mit Portugal kommen.Bild: keystone

Platz 2

Schlägt die Schweiz Kanada nicht, ist sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zweite. Die genauen Szenarien liest du hier. In diesem Fall könnten sich die Nati-Fans in der Heimat zumindest auf angenehmere Anspielzeiten freuen. Auch die Gastronomen und Betreiberinnen von Public Viewings wären wohl nicht unglücklich:

  • Sonntag, 28. Juni, 21 Uhr: Sechzehntelfinal gegen 2. Gruppe A (Südkorea, Tschechien, Südafrika)
  • Samstag, 4. Juli, 19 Uhr: Achtelfinal gegen 1. Gruppe F (Niederlande, Japan, Schweden) oder 2. Gruppe C (Brasilien, Marokko, Schottland)
  • Donnerstag, 9. Juli, 22 Uhr: Viertelfinal
  • Dienstag, 14. Juli, 21 Uhr: Halbfinal
  • Samstag, 18. Juli, 23 Uhr: Spiel um Platz 3
    Sonntag, 19. Juli, 21 Uhr: Final
Supporters and Fans from Switzerland reacts at the Fan Zone and public viewing on Bundesplatz Square at the UEFA Women&#039;s EURO 2025 quaterfinal soccer match between Switzerland and Spain in Bern, ...
Die Public Viewings dürften bei diesen Terminen besser gefüllt sein.Bild: keystone

Platz 3

Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die Schweiz tatsächlich noch auf den dritten Platz zurückfällt, gibt es zwei mögliche Termine für die Sechzehntelfinals. In welcher Partie das Team von Trainer Murat Yakin dann vertreten wäre, hängt davon ab, wer sonst zu den acht besten Gruppendritten gehört. Der Übersichtlichkeit halber sind hier nur die beiden möglichen Sechzehntel- und dazugehörigen Achtelfinals aufgeführt:

  • Montag, 29. Juni, 22.30 Uhr: Sechzehntelfinal gegen Deutschland
    Donnerstag, 2. Juli, 2 Uhr: Sechzehntelfinal gegen die USA
  • Samstag, 4. Juli, 23 Uhr: Achtelfinal gegen 1. Gruppe I (Frankreich, Norwegen) oder 3. Gruppe C/D/F/G/H
    Dienstag, 7. Juli, 2 Uhr: Achtelfinal gegen 1. Gruppe G (Iran, Neuseeland, Ägypten, Belgien) oder 3. Gruppe A/E/H/I/J
Wer ist dein Lieblingsspieler der Fussball-Nati?
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 77
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Luis Diaz wurden gegen Usbekistan so viele Tore aberkannt, dass er schon den Kopf in den Rasen stecken wollte.
quelle: keystone / fernando llano
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Da sitzt irgendein Idiot, der sich jeden Scheiss, den ich entscheide, anschaut» ⚽️
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
19 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
James R
20.06.2026 15:17registriert Februar 2014
Warum müssen die Fans auf Platz zwei hoffen? Wegen der blöden Anpfiffzeit im Falle des Platz Eins?
423
Melden
Zum Kommentar
avatar
jaähä
20.06.2026 16:06registriert April 2015
Die Anspielzeiten sind nun wirklich micht relevant. Ich gehe 1000mal lieber schlaflos mit einem Sieg ins büro anstatt ausgeschlafen nach einem Ausscheiden. Stand jetzt kann man nicht sagen welcher Weg der einfachere sei, ohne sehr viel zu spekulieren. Und schon nur deshalb wäre der Gruppensieg immer die bessere Variante, besser fürs Gefühl, besser fürs Selbstvertrauen.
304
Melden
Zum Kommentar
avatar
Bruno Wüthrich
20.06.2026 16:33registriert August 2014
Es kommt nur eines in Frage: Vollgas in Richtung Gruppensieg! Weil sich die Kanadier das Gleiche auch sagen, ist dieses Vorhaben kein Selbstläufer. Deshalb kann es sein, dass man trotzdem mit Rang 2 zufrieden sein muss. Dies würde am Ende der WM nach dem Titelgewinn der Schweiz niemand mehr kümmern. :-)
287
Melden
Zum Kommentar
19
Kane und Co. beissen sich die Zähne aus – England und Ghana trennen sich torlos
Im zweiten WM-Gruppenspiel trennen sich England und Ghana mit einem 0:0. Beide Mannschaften verpassen damit den vorzeitigen Vorstoss in die K.o.-Phase.
Nach dem torreichen ersten WM-Spiel von England, das mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien endete, mussten sich die Engländer im zweiten WM-Spiel mit einem torlosen Remis gegen Ghana zufrieden geben.
Zur Story