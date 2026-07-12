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WM 2026: England-Tor hätte aus kuriosem Grund nicht zählen dürfen

260711 goalkeeper orjan Nyland of Norway after 1-1 during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 quarter-final football match between Norway and England on July 11, 2026 in Miami. Ph ...
Norwegen-Goalie Orjan Nyland beschwert sich bei Schiedsrichter Clément Turpin.Bild: www.imago-images.de

Norweger ausser sich – England-Tor hätte aus kuriosem Grund wohl nicht zählen dürfen

12.07.2026, 00:5012.07.2026, 00:55

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Jude Bellingham im WM-Viertelfinal für England gegen Norwegen aus. Es war ein Tor, an dem es auf den ersten Blick nichts auszusetzen gab. Es gab keine knappe Abseitssituation, kein mögliches Handspiel und auch kein Foul bei der Balleroberung. Für einmal musste man keinen VAR-Eingriff befürchten. Und so zählte der Ausgleich zum 1:1 auch.

Bellinghams Ausgleichstor.Video: SRF

Doch die Norweger beschwerten sich dennoch. Goalie Orjan Nyland ging sofort zu Schiedsrichter Clément Turpin und bedeutete ihm, dass der Ball nach seinem Abstoss das Kameraseil über dem Feld berührt habe. Deshalb flog dieser wohl zu kurz und genau in die Füsse von Englands Elliot Anderson. Dieser startete dann den Angriff, via Anthony Gordon kam der Ball dann zu Torschütze Bellingham. Auch Norwegen-Trainer Stale Solbakken ging nach dem Halbzeitpfiff zum französischen Unparteiischen, um die Situation mit diesem zu besprechen.

Liveticker
Norwegen im Rückstand und jetzt ohne Haaland – zieht England in WM-Halbfinal ein?

Definitiv ist nicht zu sagen, ob der Ball das Kameraseil tatsächlich getroffen hat. Jedoch lässt dies eine Einstellung von hinter Nylands Tor vermuten. So fällt der Ball während des Flugs plötzlich stark ab.

England's goal was a result of the ball hitting the camera cable
by u/handlit33 in soccer

In diesem Fall hätte die Partie mit einem Schiedsrichterball weitergehen müssen. Ex-Premier-League-Schiri Mark Clattenburg erklärte zudem bei Fox: «Der VAR hätte in der Situation eingreifen können – und er hätte das sehen müssen.» Das englische Tor hätte demnach nicht zählen müssen.

Nach der Pause sorgte noch eine weitere Szene für Ärger bei den Norwegern. So gingen die Skandinavier in der 55. Minute vermeintlich ein zweites Mal in Führung, doch wurde das Tor nach einem Eckball zurückgepfiffen, weil Turpin ein regelwidriges Stossen von Erling Haaland gegen Englands Elliot Turpin erkannte.

Norwegens Tor zählte nicht.Video: SRF

Ob die beiden Zwischenfälle Folgen für Norwegen haben, ist noch nicht klar. Die Partie läuft noch (Hier geht's zum Liveticker).

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