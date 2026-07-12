Norwegen-Goalie Orjan Nyland beschwert sich bei Schiedsrichter Clément Turpin. Bild: www.imago-images.de

Norweger ausser sich – England-Tor hätte aus kuriosem Grund wohl nicht zählen dürfen

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In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Jude Bellingham im WM-Viertelfinal für England gegen Norwegen aus. Es war ein Tor, an dem es auf den ersten Blick nichts auszusetzen gab. Es gab keine knappe Abseitssituation, kein mögliches Handspiel und auch kein Foul bei der Balleroberung. Für einmal musste man keinen VAR-Eingriff befürchten. Und so zählte der Ausgleich zum 1:1 auch.

Bellinghams Ausgleichstor. Video: SRF

Doch die Norweger beschwerten sich dennoch. Goalie Orjan Nyland ging sofort zu Schiedsrichter Clément Turpin und bedeutete ihm, dass der Ball nach seinem Abstoss das Kameraseil über dem Feld berührt habe. Deshalb flog dieser wohl zu kurz und genau in die Füsse von Englands Elliot Anderson. Dieser startete dann den Angriff, via Anthony Gordon kam der Ball dann zu Torschütze Bellingham. Auch Norwegen-Trainer Stale Solbakken ging nach dem Halbzeitpfiff zum französischen Unparteiischen, um die Situation mit diesem zu besprechen.

Definitiv ist nicht zu sagen, ob der Ball das Kameraseil tatsächlich getroffen hat. Jedoch lässt dies eine Einstellung von hinter Nylands Tor vermuten. So fällt der Ball während des Flugs plötzlich stark ab.

In diesem Fall hätte die Partie mit einem Schiedsrichterball weitergehen müssen. Ex-Premier-League-Schiri Mark Clattenburg erklärte zudem bei Fox: «Der VAR hätte in der Situation eingreifen können – und er hätte das sehen müssen.» Das englische Tor hätte demnach nicht zählen müssen.

Nach der Pause sorgte noch eine weitere Szene für Ärger bei den Norwegern. So gingen die Skandinavier in der 55. Minute vermeintlich ein zweites Mal in Führung, doch wurde das Tor nach einem Eckball zurückgepfiffen, weil Turpin ein regelwidriges Stossen von Erling Haaland gegen Englands Elliot Turpin erkannte.

Norwegens Tor zählte nicht. Video: SRF

Ob die beiden Zwischenfälle Folgen für Norwegen haben, ist noch nicht klar. Die Partie läuft noch (Hier geht's zum Liveticker).