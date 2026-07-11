Ein Schweizerkreuz und ein Herz über der Westschweiz. Bild: Flightradar24

Flugschüler schickt der Schweizer Nati einen besonderen Gruss

Um die Schweizer Nati im Viertelfinal zu unterstützen, hat ein Flugschüler eine Botschaft im Schweizer Luftraum hinterlassen.

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Gemeinsam mit seinem Fluglehrer hat ein Flugschüler am Samstagnachmittag über den Köpfen der Fans einen Gruss für die Schweizer Nationalmannschaft gezeichnet. Damit wollten die beiden die Fussballer im Viertelfinal gegen Argentinien unterstützen, wie die Swiss mitteilt.

Die beiden Piloten hoben in Grenchen SO für die Schweizer Nati ab. Bild: Swiss

Der Flug mit der Diamond DA42 NG Twin Star startete um 17.15 Uhr von Grenchen SO aus. Rufname: HOPPSCHWIIZ. In der Luft flog der das Schulungsflugzeug ein Schweizerkreuz an den Himmel. Daneben zeichnete es ein Herz. Auf Flightradar24 war das Muster über den Kantonen Waadt und Freiburg zu erkennen.

Und los geht die Fan-Reise. Bild: Swiss

Die geflogene Figur passe mit einer Breite von etwa 60 Kilometern auch genau in den verfügbaren Luftraum in der Westschweiz, teilt die Swiss mit. Flugschüler Janis Zurbriggen und sein Lehrer Carsten Mangasser hätten die Route von Hand geplant. «So einen Flug plant und fliegt man wahrscheinlich nur einmal im Leben. Es war ein tolles Erlebnis und ich bin gespannt, wie das Schweizer Kreuz mit Herz am Ende auf Flightradar24 aussieht», erklärt Zurbriggen. Zudem freue er sich «riesig», die Schweizer Nati zu unterstützen.

Auch sein Fluglehrer betont, wie komplex eine solche Planung ist: «Auf den ersten Blick wirkt so ein Flug fast spielerisch. Tatsächlich steckt aber viel Planung dahinter. Wir mussten überlegen, wie gross die Figur sein soll, damit sie auf Flightradar24 gut sichtbar war, ob im Luftraum genügend Platz vorhanden war und was fliegerisch überhaupt möglich war. Jede Kurve mussten wir im Voraus genau planen, denn besonders scharfe Ecken sind anspruchsvoll.»

Auf dem Tablet sieht die Figur komplizierter aus als auf Flightradar. Bild: Swiss

Zurbriggen will nach seiner Ausbildung das Training zum Co-Piloten auf dem Airbus A320 bei der Swiss beginnen, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Dieses soll im August starten.

Noch sammeln die Fans der Schweizer Nati ihre Kräfte. Anpfiff für den Viertelfinal gegen Argentinien ist um 3 Uhr am Sonntagmorgen.