recht sonnig32°
DE | FR
burger
Schweiz
Luftfahrt

Flugschüler fliegt Schweizerkreuz für Fussball-Nati

Schweizerkreuz Herz Nati Fussball-WM
Ein Schweizerkreuz und ein Herz über der Westschweiz.Bild: Flightradar24

Flugschüler schickt der Schweizer Nati einen besonderen Gruss

Um die Schweizer Nati im Viertelfinal zu unterstützen, hat ein Flugschüler eine Botschaft im Schweizer Luftraum hinterlassen.
11.07.2026, 18:3211.07.2026, 19:12
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

Gemeinsam mit seinem Fluglehrer hat ein Flugschüler am Samstagnachmittag über den Köpfen der Fans einen Gruss für die Schweizer Nationalmannschaft gezeichnet. Damit wollten die beiden die Fussballer im Viertelfinal gegen Argentinien unterstützen, wie die Swiss mitteilt.

Flugzeug Nati-Gruss Grenchen
Die beiden Piloten hoben in Grenchen SO für die Schweizer Nati ab.Bild: Swiss

Der Flug mit der Diamond DA42 NG Twin Star startete um 17.15 Uhr von Grenchen SO aus. Rufname: HOPPSCHWIIZ. In der Luft flog der das Schulungsflugzeug ein Schweizerkreuz an den Himmel. Daneben zeichnete es ein Herz. Auf Flightradar24 war das Muster über den Kantonen Waadt und Freiburg zu erkennen.

Schweizerkreuz Flugschüler Nati
Und los geht die Fan-Reise.Bild: Swiss

Die geflogene Figur passe mit einer Breite von etwa 60 Kilometern auch genau in den verfügbaren Luftraum in der Westschweiz, teilt die Swiss mit. Flugschüler Janis Zurbriggen und sein Lehrer Carsten Mangasser hätten die Route von Hand geplant. «So einen Flug plant und fliegt man wahrscheinlich nur einmal im Leben. Es war ein tolles Erlebnis und ich bin gespannt, wie das Schweizer Kreuz mit Herz am Ende auf Flightradar24 aussieht», erklärt Zurbriggen. Zudem freue er sich «riesig», die Schweizer Nati zu unterstützen.

Auch sein Fluglehrer betont, wie komplex eine solche Planung ist: «Auf den ersten Blick wirkt so ein Flug fast spielerisch. Tatsächlich steckt aber viel Planung dahinter. Wir mussten überlegen, wie gross die Figur sein soll, damit sie auf Flightradar24 gut sichtbar war, ob im Luftraum genügend Platz vorhanden war und was fliegerisch überhaupt möglich war. Jede Kurve mussten wir im Voraus genau planen, denn besonders scharfe Ecken sind anspruchsvoll.»

Schweizerkreuz Flugzeug Flightradar
Auf dem Tablet sieht die Figur komplizierter aus als auf Flightradar.Bild: Swiss

Zurbriggen will nach seiner Ausbildung das Training zum Co-Piloten auf dem Airbus A320 bei der Swiss beginnen, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Dieses soll im August starten.

Noch sammeln die Fans der Schweizer Nati ihre Kräfte. Anpfiff für den Viertelfinal gegen Argentinien ist um 3 Uhr am Sonntagmorgen.

Mehr zur Schweizer Nati:

Kommentar
Diese Schweizer Nati darf noch viel grösser träumen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So wild feiern die Fans den Viertelfinaleinzug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Pälvi Pulli verlässt das VBS
Pälvi Pulli, stellvertretende Staatssekretärin für Sicherheitspolitik, verlässt das Verteidigungsdepartement (VBS). Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses per Ende Oktober erfolge in gegenseitigem Einvernehmen, teilte das VBS am Freitag mit.
Zur Story