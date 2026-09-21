Kein Tor im Super-League-Spitzenspiel – Jackson trifft erstmals in der Bundesliga

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Torloses Spitzenspiel

Das Spitzenspiel der 7. Runde in der Women's Super League brachte keinen Sieger hervor. Meister und Cupsieger Servette Chênois und der weiterhin ungeschlagene FC Zürich neutralisierten sich beim torlosen Remis. Die beste Chance zum Siegtreffer vergab die eingewechselte Zürcherin Chiara Bücher kurz vor Schluss, als sie eine ideale Hereingabe im gegnerischen Fünfmeterraum nicht über die Torlinie bugsieren konnte. So bleibt der FC Zürich einen Punkt hinter den Genferinnen. Diese starten am Mittwoch gegen den französischen Rekordsieger OL Lyonnes in die Ligaphase der Champions League.

Servette und Zürich trennten sich 0:0. Bild: www.imago-images.de

Brügger mit einem Traumtor

Die 19-jährige Verteidigerin Lola Brügger traf für den FCB im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona (2:2) aus rund 30 Metern herrlich unter die Latte. Das Traumtor in der 91. Minute zum 2:1 war für die zur Pause eingewechselte Brügger, die im letzten Halbjahr noch für Rapperswil-Jona spielte, der erste Ligatreffer, aber nicht das Siegtor. Kurz darauf konnten die Gäste mittels Penalty ausgleichen. Basel spielte zum dritten Mal in Folge nur Unentschieden. Wie YB steht der FCB bei zwölf Punkten, vier weniger als Servette Chênois.

Tabelle der Womens Super League

Jackson mit dem ersten Bundesliga-Tor

Sabina Jackson erzielte ihr erstes Tor in der Bundesliga. Die im Sommer vom FC Basel nach Mainz gewechselte Mittelfeldspielerin traf beim 2:3 gegen Eintracht Frankfurt nach einer halben Stunde zum 2:0. Die 26-Jährige traf nach einem Corner mit dem Kopf. Für erste Punkte in der höchsten Liga reichte es Mainz vor der Rekordkulisse von 16'500 Zuschauerinnen und Zuschauern aber nicht, weil die Gäste mit Noemi Ivelj in der letzten halben Stunde noch dreimal trafen.

Erste Punkte gab es für Union Berlin, auch dank Lia Kamber. Die 20-jährige neunfache Schweizer Nationalspielerin war beim 3:2-Heimsieg gegen Leipzig schon in der 2. Minute für das 1:0 besorgt. Sie profitierte bei ihrem ersten Saisontor von einem schlechten Pass ihrer Landsfrau Elvira Herzog im Tor der Leipzigerinnen.

Lara Meroni kassierte mit Nürnberg beim Hamburger SV eine 1:5-Niederlage. Die Zürcherin kam aber zu einem persönlichen Erfolgserlebnis, als sie in der 65. Minute nach einem guten Pressing zu ihrem ersten Treffer in der Bundesliga kam.

Schertenleib in Topform

Sydney Schertenleib erfreut sich in den ersten Wochen der neuen Saison einer hervorragenden Form. Die 19-jährige Ausnahmekönnerin stand in den ersten vier Saisonspielen immer in der Startformation des FC Barcelona und erzielte am Freitag ihren ersten Saisontreffer. Beim 6:0 in der baskischen Hauptstadt Vitoria-Gasteiz traf sie nach einer halben Stunde zum 2:0. Am Mittwoch beginnt für das Starensemble aus Barcelona die Mission Titelverteidigung in der Champions League. (riz/sda)