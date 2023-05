1 / 10 So feiern die Young Boys den Meistertitel 2023 quelle: keystone / marcel bieri

Pyro und Platzregen – YB und seine Fans feiern am Meisterumzug

Bern im Bann von Gelbschwarz: Tausende YB-Fans haben am Sonntag den Spielern des neuen Schweizer Meisters zugejubelt. Auf dem Umzug durch die Stadt feierten sie ihr Team trotz teils widrigen Wetterbedingungen.

Das Meisterteam liess sich auf einem offenen Truck vom Bundesplatz durch die Altstadt zum Stadion Wankdorf führen. Die Fans nahmen den Weg zu Fuss unter die Füsse und sangen immer wieder «Fuessbau-Schwizer-Meischter» nach der Melodie des 80er-Jahr-Hits «We're Not Gonna Take It».

Der Umzug hatte gerade die Nydeggbrücke erreicht, als es zu donnern begann und kurz darauf heftiger Regen einsetzte. Die Spieler liessen sich davon nicht beirren und feierten weiter. Erst kurz vor dem Ziel wurde das Team zur Sicherheit in den YB-Mannschaftsbus verfrachtet und ins Stadion gebracht. Dort stieg am Abend die grosse Party mit Mannschaftspräsentation und Konzerten.

Gegen 17.30 Uhr befanden sie bereits über 10'000 Personen im Stadion, wie es bei der Medienstelle der Young Boys auf Anfrage hiess. Der Mediensprecher ging davon aus, dass noch mehr Besucherinnen und Besuchern kommen werden.

Der Verein hatte die Fans im Vorfeld aufgefordert, auf das Abfeuern von pyrotechnischem Material und Feuerwerk zu verzichten. Bei früheren Meisterfeiern hatte es Verletzte gegeben. Nicht alle Fans hielten sich an die Vorgaben. Die Altstadtgassen waren zeitweise in dichten gelben Rauch gehüllt.

Party ohne Pokal

YB ist der Serienmeister der letzten Jahre. 2018 und 2019 wurde der Titelgewinn ausgiebig zelebriert. Zehntausende jubelten damals ihren Helden zu. 2020 und 2021 fiel die offizielle Meisterfeier mit den Fans wegen der Corona-Pandemie ins Wasser.

An der diesjährigen Meisterfeier fehlt der Pokal. Dieser wird dem Team erst am Pfingstmontag übergeben. YB zog die Party vor, damit sich das Team anschliessend in Ruhe auf den letzten Saisonhöhepunkt vorbereiten kann - den Cupfinal gegen Lugano am 4. Juni. (abu/sda)