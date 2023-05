Roko Simic bejubelt den Siegtreffer für den FCZ. Bild: keystone

4 Platzverweise für ein Halleluja – der FCB wütet nach Niederlage gegen den FCZ

Der FC Basel präsentiert sich vier Tage vor dem Europacup-Halbfinal in der Super League von seiner schlechtesten Seite. Völlig entnervt und am Ende nur noch zu acht schlittert der FCB im Klassiker gegen Zürich in die 0:2-Niederlage.

Wenn eine misslungene Hauptprobe eine gute Premiere verspricht, dann können sich die FCB-Fans auf den Donnerstag und das Gastspiel bei der Fiorentina freuen. Denn viel schlimmer als am Sonntagnachmittag kann ein Spiel für eine Mannschaft nicht verlaufen. Zwei Gegentore in der Nachspielzeit und drei Rote Karten, darunter eine gegen den völlig entnervten Taulant Xhaka, die eine lange Sperre nach sich ziehen dürfte.

Bis in die 85. Minute lief in diesem niveauarmen Klassiker so gut wie nichts. Danach allerdings überschlugen sich die Ereignisse minutenlang, obwohl kaum Fussball gespielt wurde. Am Ursprung der wilden Schlussphase standen zwei umstrittene Entscheide von Schiedsrichter Dudic: In der 85. Minute zeigte er gegen Kasim Adams für eine vermeintliche Tätlichkeit gegen Fidan Aliti die Rote Karte und drei Minuten später pfiff er Penalty nach einer Intervention von Michael Lang gegen Bledian Krasniqi.

Die Penalty-Szene und das 1:0 für den FCZ. Video: SRF

Die Basler warteten nach dem Penaltypfiff vergeblich und wohl nicht zu Unrecht auf die Intervention des Videoschiedsrichters. Trainer Heiko Vogel hatte wie andere im St. Jakob-Park eine «klare Schwalbe» gesehen. Roko Simic verwertet souverän zum 1:0, und Ifeanyi Mathew doppelte in der 94. Minute mit dem 2:0 nach.

«Ich war weit weg, aber für mich war es eine klare Schwalbe und kein Penalty. Ich finde es traurig, dass dort kein VAR eingegriffen hat, dann bei Tauli haben wir die Zeit dafür. Ich bin es Leid, es war bis dahin ein faires Spiel. Es ist eine Ignoranz und Arroganz, die einem entgegen schwirrt. Ich hätte heute einige gelbe Karten verteilt, aber nicht an den FCZ, sondern an die Schiedsrichter.» Heiko Vogel, FCB-Trainer

Damit waren die Nerven der bemühten, aber uninspirierten Basler überstrapaziert. Xhaka flog zunächst mit einer zweiten Verwarnung vom Platz, sah dann aber Rot, weil er auf dem Weg nach draussen Nikola Katic mit einem Kopfstoss in die Brust attackierte. Mirlind Kryeziu auf Zürcher Seite und Wouter Burger auf Basler Seite sahen auch noch Rot, bevor das Spiel nach 13 Minuten Nachspielzeit endete.

Xhaka fliegt vom Paltz. Video: SRF

Dass auch noch Sergio Lopez während der Partie mit einer Knöchelverletzung ausfiel und damit ein weiterer Verteidiger neben den mit Muskelproblemen fehlenden Andy Pelmard und Riccardo Calafiori ausfiel, passte zum schrecklichen Basler Nachmittag.

«Unnötig von allen Bereichen. Von uns, vom Gegner, von den Schiedsrichter. Es waren 15 Minuten, die der Schweizer Fussball nicht braucht. Es liegt an uns, das Spiel zu gewinnen, aber es ist schwierig mit solchen Entscheidungen gegen sich. Die Bewegung des Stürmers ist unnatürlich, eine Schwalbe. Wenn das alle Beteiligten nicht sehen, dann müssen wir uns andere Gedanken machen und uns fragen, ob nicht andere Leute in der Verantwortung stehen sollen.» Marwin Hitz, FCB-Goalie

Basel - Zürich 0:2 (0:0)

27'295 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 91. Simic (Penalty) 0:1. 94. Mathew (Marchesano) 0:2.

Basel: Hitz; Lang, Adams, Lopez (45. Augustin); Ndoye (71. Novoa), Xhaka, Burger, Millar; Males, Amdouni; Zeqiri (71. Fink).

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Aliti; Boranijasevic, Conde, Mathew, Guerrero; Marchesano; Ligue (54. Krasniqi), Rohner (79. Simic).

Bemerkungen: Basel ohne Diouf (gesperrt), Calafiori, Comas, Frei und Pelmard (alle verletzt). Zürich ohne Okita (nicht im Aufgebot), Santini und Tosin (beide verletzt). 10. Lattenkopfball von Katic. 85. Rote Karte gegen Adams. 97. Rote Karte gegen Burger. 112. Rote Karte gegen Xhaka.

Verwarnungen: 14. Aliti. 56. Xhaka. 76. Kamberi. 81. Guerrero. 85. Katic. 85. Augustin. 85. Boranijasevic. 91. Simic. 113. Mathew. (abu/sda)