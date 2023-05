YB siegt dank Itten und Nsame – St.Gallen seit 10 Spielen sieglos

St.Gallen blieb am Ende einmal mehr nur der Frust. Bild: keystone

YB siegt dank Itten und Nsame – St.Gallen ist seit 10 Spielen sieglos

Die Young Boys gewinnen in der 32. Runde der Super League im ausverkauften Kybunpark 2:0. Für St. Gallen ist es das zehnte Spiel in Serie ohne Sieg.

Die St. Galler standen dem frischgebackenen Meister nur vor der Partie Spalier. Direkt mit dem Anpfiff legten die Ostschweizer los wie die Feuerwehr. Nach 18 Sekunden hatte das Team von Trainer Peter Zeidler bereits zwei Abschlüsse zu verzeichnen. Die Anfangsphase war geprägt von viel Tempo und etlichen Abschlüssen auf beiden Seiten. Doch sowohl Donat Rrudhani und Philipp Ugrinic für YB, als auch Willem Geubbels für St. Gallen vermochten nicht zu reüssieren. Der französische Stürmer in Diensten der Ostschweizer vergab gleich zweimal innert kürzester Zeit frei vor Anthony Racioppi.

Das Heimteam hielt in der ersten Halbzeit sehr gut mit und kam in der 24. Minute durch Christian Witzig beinahe zum Führungstreffer. Racioppi reagierte jedoch schnell und fischte den Ball aus der Ecke. Im Gegenzug scheiterte Joël Monteiro an Lawrence Ati Zigi.

Itten trifft vom Punkt. Video: SRF

In der zweiten Halbzeit zollten die St. Galler dem Tempo der ersten Hälfte Tribut. Es war der eingewechselte Leon Dajaku, der die Niederlage einläutete. Nach einem Einwurf vertändelte er nahe dem eigenen Strafraum den Ball und machte auch im Anschluss eine unglückliche Figur, als er den Flankenball von Monteiro im Strafraum mit der Hand abwehrte. Den fälligen Penalty verwandelte Cedric Itten souverän zum 1:0 für YB.

Nach 75 Minuten machte der Topskorer der Liga Platz für Jean-Pierre Nsame. Dieser brauchte nur acht Minuten, um die Entscheidung für die Berner herbeizuführen. Nach einem Corner von Ugrinic traf er per Kopf zum 2:0.

Der Meister zeigte in St. Gallen eine abgeklärte Leistung und siegte verdient. Die Ostschweizer, bei denen Fabian Schubert nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, warten derweil seit zehn Spielen auf einen Sieg.

St. Gallen - Young Boys 0:2 (0:0)

18'779 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 53. Itten (Penalty) 0:1. 83. Nsame (Ugrinic) 0:2.

St. Gallen: Zigi; Stergiou, Maglica, Kempter (71. Schmidt), Sutter; Vallci (64. Quintillà), von Moos (80. Schubert), Görtler, Witzig (80. Akolo), Guillemenot; Geubbels (46. Dajaku).

Young Boys: Racioppi; Chaiwa (65. Blum), Amenda, Zesiger, Garcia (86. Benito); Lauper, Rrudhani (65. Elia), Rieder, Ugrinic; Itten (75. Nsame), Monteiro (86. Niasse).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Jacovic (gesperrt) und Guidotti (verletzt). Young Boys ohne Fassnacht (gesperrt), Camara und von Ballmoos (verletzt).

Verwarnungen: 42. Rieder. 42. von Moos. 47. Vallci. 58. Chaiwa. 70. Kempter. (abu/sda)

