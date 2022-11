Superstar-Bonus? Lionel Messi bekommt strittigen Penalty zugesprochen – und scheitert

Schiedsrichter-Experte Sascha Amhof sieht dies anders. Er sagte bereits vor dem Entscheid im Spiel Argentinien gegen Polen, dass es ihn «nicht überraschen würde, wenn Makkelie den Elfmeter gibt». Über den Pfiff kann man definitiv diskutieren, aber im Endeffekt fällt der Entscheid ohnehin nicht gross ins Gewicht. Der 35-Jährige scheiterte an Goalie Szczesny, der bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien einen Penalty parierte. So könnte der 32-jährige Torhüter zum grossen Helden der Polen werden.

SRF-Kommentator Manuel Köng sagt danach: «Ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt, dass es Messi ist. Ein gewisser Bonus spielt hier bewusst oder unbewusst rein.» Auch die Expertin und künftige Nationaltrainerin der Frauen Inka Grings sowie der frühere Profi Mladen Petric hätten nicht auf Penalty entschieden, wie sie sagen. Auch Cristiano Ronaldo bekam in der letzten Woche einen umstrittenen Penalty zugesprochen . Gibt es also einen gewissen Superstar-Bonus?

In der 36. Minute wird Messi nach einem Kopfball im Strafraum von dem heranhechtenden Torhüter Wojciech Szczesny mit der Hand im Gesicht getroffen. Schiedsrichter Danny Makkelie entscheidet zuerst auf Abstoss, sieht sich die Szene auf Hinweis des Videoschiedsrichters aber noch einmal an – und entscheidet auf Elfmeter.

Dank des 1:0-Erfolgs gegen Dänemark steht Australien zum erst zweiten Mal nach 2006 im Achtelfinal einer Weltmeisterschaft. Damit haben die «Socceroos» in ihrer Heimat grosse Euphorie ausgelöst. Tausende Fans feierten erneut auf dem Federation Square, einem grossen Platz in Melbourne. Das zeigt ein Video, das die Socceroos bei Twitter veröffentlicht haben. Als die Partie in Al-Wakra abgepfiffen wurde, war es in Melbourne schon vier Uhr morgens. Bereits den 1:0-Erfolg im vorangegangenen Gruppenspiel gegen Tunesien hatten zahlreiche Fans auf dem Federation Square bejubelt.