Wie in der NFL oder NBA: Weltmeister erhalten goldenen Ring von der FIFA
Die Amerikanisierung des Fussballs an der WM in Nordamerika schreitet munter voran. Nach den
Werbepausen Trinkpausen in jeder Halbzeit und einer Halftime-Show in der Pause des WM-Finals, die wohl doch länger dauert als ursprünglich versprochen, hat die FIFA am Donnerstagabend den neuesten Wurf präsentiert: Championship-Ringe.
The Seahawks Super Bowl rings are utterly insane.— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) June 12, 2026
• Pieces of real game-used footballs
• 50 diamonds for the franchise's 50th season
• Detachable top to become a wearable pendant
One of the nicest rings we've ever seen.
🤯🤯🤯 pic.twitter.com/aKG9GomYhT
In den grossen nordamerikanischen Sportligen wie der NFL, der NBA oder der NHL ist es üblich, dass die Spieler und Funktionäre der Meisterteams jeweils opulente Ringe erhalten, um den Titel zu zelebrieren. Ein einzelner dieser Ringe kann bis zu 50'000 US-Dollar kosten. Auf diesen Zug ist jetzt auch die FIFA aufgesprungen.
In der Nacht auf Freitag präsentierte der Fussball-Weltverband Ringe, die die Weltmeister nach dem Final am Sonntagabend (21 Uhr Schweizer Zeit) erhalten. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Fussballs, dass der Weltmeister solche Ringe erhält. «Damit bringen wir eine ikonische Tradition des nordamerikanischen Sports in den Fussball», heisst es in der Mitteilung der FIFA.
🚨 𝗡𝗘𝗪: All 26 FIFA World Cup champion players will receive a custom-made ring.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 17, 2026
It will be a limited edition, with 2,026 numbered pieces produced worldwide. pic.twitter.com/HnMUSisshK
Der grosse Unterschied: Während die Ringe in der NFL oder NBA exklusiv für die Mitglieder der siegreichen Teams sind, bringt die FIFA gleich 2026 Stück heraus. 30 Ringe gehen an den Weltmeister, die anderen 1996 kommen in den Verkauf. Wie teuer die Ringe verkauft werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Klar ist: Wo es ein wenig Geld zu machen gibt, schlägt die FIFA zu. Nach dem WM-Final können Fans unter anderem für rund 360 Franken ein Stück des Rasens im Finalstadion in New York kaufen. (abu)