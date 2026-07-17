Gianni Infantino hat seinen neuesten Wurf präsentiert. Bild: keystone

Wie in der NFL oder NBA: Weltmeister erhalten goldenen Ring von der FIFA

Die FIFA wartet an der WM in Nordamerika mit einer weiteren Neuheit auf: Championship-Ringe für die Weltmeister. Aber auch Fans können sich einen ergattern.

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Die Amerikanisierung des Fussballs an der WM in Nordamerika schreitet munter voran. Nach den Werbepausen Trinkpausen in jeder Halbzeit und einer Halftime-Show in der Pause des WM-Finals, die wohl doch länger dauert als ursprünglich versprochen, hat die FIFA am Donnerstagabend den neuesten Wurf präsentiert: Championship-Ringe.

In den grossen nordamerikanischen Sportligen wie der NFL, der NBA oder der NHL ist es üblich, dass die Spieler und Funktionäre der Meisterteams jeweils opulente Ringe erhalten, um den Titel zu zelebrieren. Ein einzelner dieser Ringe kann bis zu 50'000 US-Dollar kosten. Auf diesen Zug ist jetzt auch die FIFA aufgesprungen.

In der Nacht auf Freitag präsentierte der Fussball-Weltverband Ringe, die die Weltmeister nach dem Final am Sonntagabend (21 Uhr Schweizer Zeit) erhalten. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Fussballs, dass der Weltmeister solche Ringe erhält. «Damit bringen wir eine ikonische Tradition des nordamerikanischen Sports in den Fussball», heisst es in der Mitteilung der FIFA.

Der grosse Unterschied: Während die Ringe in der NFL oder NBA exklusiv für die Mitglieder der siegreichen Teams sind, bringt die FIFA gleich 2026 Stück heraus. 30 Ringe gehen an den Weltmeister, die anderen 1996 kommen in den Verkauf. Wie teuer die Ringe verkauft werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Klar ist: Wo es ein wenig Geld zu machen gibt, schlägt die FIFA zu. Nach dem WM-Final können Fans unter anderem für rund 360 Franken ein Stück des Rasens im Finalstadion in New York kaufen. (abu)