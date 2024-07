Xhaka verrät: «Habe mit Muskelfaserriss gespielt» – die Stimmen zum EM-Out der Nati

«Es gibt nichts Brutaleres, als im Penaltyschiessen zu verlieren. Aber die Engländer hatten bessere Nerven. Wir haben gekämpft, wir haben alles versucht. Wir wollten, dass dieses Märchen weitergeht. Wir haben die Euphorie in der Schweiz und in Deutschland gespürt. Ich bin richtig stolz auf diese Mannschaft. Wir haben den Leuten Freude gemacht, das war unser grösstes Ziel. Das hat uns motiviert. Man hat heute gesehen, dass wir alles gegeben haben für unser Land. Man kann uns nichts vorwerfen und darauf lässt sich aufbauen.»

«Es ist brutal hart. Brutal schwer, die richtigen Worte zu finden. So eine Niederlage tut doppelt werden, weil wir so vieles richtig gemacht haben. Im Penaltyschiessen ist halt auch Glück dabei, und das war heute nicht auf unserer Seite.»

Der Schweizer Nati-Captain verriet, dass er den Viertelfinal mit einer Verletzung absolviert habe. «Die Untersuchungen am Montag haben gezeigt, dass ich einen Muskelfaserriss in den Adduktoren habe», so der Captain.

... und plötzlich raufen sich die Engländer zusammen

Das englische Nationalteam musste sich aus der Heimat während dieser EM viel Kritik gefallen lassen. Nun scheinen sich die Spieler zusammenzuraufen – und einigten sich zusammen mit Trainer Southgate auf eine taktische Anpassung, die der Schweiz einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

«Für England zu spielen, ist ein schönes Gefühl, aber der Druck ist gross, und die Leute reden eine Menge Müll», sagte Jude Bellingham nach dem Last-Minute-Sieg über die Slowakei. Der 21-Jährige hatte England kurz zuvor mit einem wunderschönen Fallrückzieher-Tor in die Verlängerung gerettet. Angesichts dieses «Mülls» setzte Bellingham auch gleich zu einem Seitenhieb in Richtung Kritiker an: Es sei schön, sagte er, «dass man ihnen ein bisschen was zurückgeben kann».