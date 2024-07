Am Ende die Tränen – das Schweizer Penalty-Drama gegen England in 45 Bildern

Ach, wie ist das bitter! Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft bewegt sich im EM-Viertelfinal gegen das grosse England über 120 Minuten auf Augenhöhe. Sie geht dank Breel Embolo nach 75 Minuten in Führung, wird aber nur kurz darauf von Bukayo Saka auf den Boden der Realität zurückgeholt.

Als wäre das nicht dramatisch genug, geht es wenig später in die Verlängerung, wo die Schweiz immer besser wird und abermals an der Führung schnuppert. Es gelingt dem Team von Murat Yakin aber nicht mehr, den englischen Goalie Jordan Pickford zu bezwingen. So kommt es zum Penaltyschiessen, wo Manuel Akanji zum tragischen Helden wird. Er verschiesst als einziger der insgesamt neun Schützen auf beiden Seiten. Die Schweiz scheitert, England zieht in den EM-Halbfinal ein.

Hier findest du das ganze Drama aus Düsseldorf in 45 lustigen, spannenden und herzzerreissenden Bildern zusammengefasst.

1 / 47 Die besten Bilder vom EM-Viertelfinal SUI vs. ENG Schon vor dem Spiel zeigen sich die Schweizer Fans euphorisch und kreativ: King Roger > King Charles? quelle: keystone / anna szilagyi

(abu)