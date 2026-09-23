Murat Yakin muss in den kommenden Nati-Spielen auf Granit Xhaka verzichten. Bild: keystone

Nati-Trainer Yakin über Xhaka: «Mit seiner Abwesenheit will er die Mannschaft schützen»

Kurz vor dem Start der Nations League gibt es in der Schweizer Nationalmannschaft eigentlich nur ein Thema: die ganze Debatte rund um Kapitän Granit Xhaka und sein gefälschtes Covid-Zertifikat. Nun hat sich Nati-Trainer Murat Yakin erstmals dazu geäussert.

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Am Montag gestand Nati-Kapitän Granit Xhaka, dass er sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft hat und sich nie gegen Corona impfte. «Im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung war ich damals persönlich stark verunsichert und hatte grosse Bedenken», erklärte Xhaka in einer Instagram-Story und sah ein, dass es ein Fehler war: «Ich übernehme die Verantwortung für diese Entscheidung, stelle mich der Aufarbeitung des Sachverhalts und kooperiere vollumfänglich mit den zuständigen Behörden.»

Anfang Oktober wird der 33-Jährige bei der Luzerner Staatsanwaltschaft einvernommen. Der Schweizerische Fussballverband und Xhaka haben sich dazu entschieden, die kommenden Nations-League-Partien ohne den Rekordnationalspieler zu absolvieren.

Das Statement von Xhaka. Bild: instagram

In einem Interview mit dem Blick hat sich nun auch Nati-Trainer Murat Yakin erstmals zum «Impf-Bschiss» rund um Xhaka geäussert. Der 52-Jährige sagt, dass es aktuell die richtige Entscheidung sei, die kommenden vier Partien ohne den Kapitän zu bestreiten. «Mit seiner Abwesenheit will er in dieser Phase der lauten und kontroversen öffentlichen Diskussion die Mannschaft schützen, damit sich diese voll und ganz auf die wichtigen Spiele in der Nations League konzentrieren kann», erklärt Yakin.

Er stellt aber auch klar, dass es aus sportlicher Sicht schade sei, dass man auf den Mittelfeldspieler verzichten muss. Yakin bestätigt, dass er mit Xhaka im Kontakt stehe. «Er ist sehr reflektiert, klar, denkt und handelt zum Wohle des Teams. Das schätze ich sehr.»

Natürlich ist auch ein Thema, ob Xhaka weiterhin für die Nationalmannschaft auflaufen wird und dies auch als Kapitän. Yakin selbst wollte sich dazu nicht äussern und sagte, dass nach der Länderspielpause darüber gesprochen werde. Er zeigte sich aber optimistisch: «Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Lösung für alle finden werden.»

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Das Fehlen von Xhaka kann nun auch eine Chance für Ardon Jashari sein, welcher wohl seine Position übernehmen wird. Yakin selbst hält sehr viel von Jashari und war bereits von seinen Trainingsleistungen bei der WM und seinem Willen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, beeindruckt. «Ich bin fest davon überzeugt, dass Ardon den Charakter und die Fähigkeiten hat, um ein Führungsspieler in der Nati zu sein», sagt Yakin über den 24-Jährigen.

Am Samstag beginnt die Nations-League-Kampagne für die Schweizer Nati. Der WM-Viertelfinalist trifft auswärts auf Nordmazedonien. (riz)