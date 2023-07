Trotz einer guten Leistung muss sich die Schweizer U21 im EM-Viertelfinal gegen Spanien geschlagen geben. Bild: keystone

Unglücklicher Gegentreffer in der Verlängerung – Schweizer U21 an EM ausgeschieden

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft verliert an der EM in Bukarest im Viertelfinal gegen den Topfavoriten Spanien trotz starker Leistung 1:2 nach Verlängerung.

Es war eine Herkulesaufgabe, die sich dem Schweizer Nachwuchs in der rumänischen Hauptstadt stellte, doch nur ganz wenig fehlte, und das Team von Coach Patrick Rahmen hätte die Sensation geschafft. Zeki Amdouni mit seinem dritten Tor im vierten Spiel rettete die Schweizer in der 91. Minute in die Verlängerung.

Dort gelang dem Aussenverteidiger Juan Miranda mit einem von Lewin Blum unhaltbar abgelenkten Weitschuss die Entscheidung. Ein denkbar unglückliches Gegentor, und eines, wegen dem die Schweizer Fussballer im kommenden Jahr nicht an den Olympischen Spielen in Paris dabei sind. Ein zweites Mal konnten die Schweizer nicht mehr reagieren.

Der entscheidende Treffer der Spanier. Video: SRF

Der Müdigkeit getrotzt

In der 68. Minute hatte Sergio Gomez den Favoriten in Führung gebracht – auf für die Schweizer etwas ärgerliche Art. Simon Sohm hatte im Spielaufbau den Ball verloren, sodass die Schweizer Defensive für einmal etwas unorganisiert war und von den ballsicheren Spaniern ausgekontert wurden. Dass sie noch einmal reagieren konnten, muss den Schweizern hoch angerechnet werden.

Der erste Treffer der Spanier. Video: SRF

Spanien hatte angesichts des sicheren Gruppensieges in der letzten Vorrundenpartie nicht weniger als zehn Stammspieler geschont, dazu einen Tag länger Pause vor dem Viertelfinal und musste nicht von Cluj-Napoca nach Bukarest dislozieren. Im vierten Spiel in zehn Tagen ging man deshalb wenig überraschend auf dem Zahnfleisch, gerade auch die üblicherweise so kreative Offensivfraktion. Amdouni zeigte seine grosse Klasse und Kaltblütigkeit nach der perfekten Vorarbeit von Vouilloz und dem kurz davor eingewechselten Julian Von Moos beim 1:1 dennoch.

Amdouni gleicht in der Nachspielzeit aus. Video: SRF

Defensiv für einmal stabil

Insgesamt zeigten die Schweizer aber ein komplett anderes Gesicht als in den drei Gruppenspielen. Die defensive Stabilität, die gegen Norwegen (2:1), Italien (2:3) und Frankreich (1:4) so sehr gefehlt hatte, stimmte diesmal. Sie ging zwar auf Kosten der offensiven Dynamik, mit der die jungen Schweizer begeistert hatten. Die Sicherheit ging vor, und ohne das Pech in der Verlängerung hätte die Taktik perfekt aufgehen können.

Das sagt Zeki Amdouni: «Wir haben einen super Match gegen einen sehr starken Gegner gespielt. Wir sind natürlich enttäuscht, aber wir dürfen nicht zu traurig sein, da wir uns gut verkauft haben.»

Der spanische Goalie Arnau Tenas musste nie wirklich eingreifen, allerdings kam auch die hochgelobte Rojita («kleine Rote») kaum zu Torchancen. Nach einer halben Stunde bereinigten die Innenverteidiger Leonidas Stergiou und Aurèle Amenda eine brenzlige Situation mit vereinten Kräften, kurz vor der Pause rettete Nicolas Vouilloz, als Goalie Amir Saipi von Sergio Gomez bereits ausgespielt war. Ansonsten hatte man das Team, dessen Gerüst in den letzten Jahren bereits U17-Welt- und U19-Europameister war, weitgehend im Griff.

Er traf erneut: Zeki Amdouni (r.). Bild: keystone

Spanien – Schweiz 2:1 (1:1, 0:0) n.V.

Bukarest. 3861 Zuschauer. SR Lambrechts (BEL).

Tor: 68. Sergio Gomez (Ruiz) 1:0. 90. Amdouni (Von Moos) 1:1. 103. Miranda (Oroz) 2:1.

Spanien: Tenas; Victor Gomez (100. Veiga), Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco (100. Martinez), Baena (78. Bernabé); Sancet (78. Oroz); Rodri Sanchez (87. Barrenetxea), Ruiz, Sergio Gomez (120. Gila).

Schweiz: Saipi; Blum (104. Omeragic), Stergiou, Amenda, Vouilloz; Jashari (73. Barès), Rieder (58. Sohm); Males (73. Stojilkovic), Imeri (85. Di Giusto), Ndoye (85. Von Moos); Amdouni.

Bemerkungen: Verwarnungen: 28. Imeri. 34. Victor Gomez. 82. Barès. 114. Martinez. 118. Amenda. 119. Amdouni und Bernabé. (nih/sda)