klar20°
DE | FR
burger
Sport
International

Eskalation nach Finalpleite: FIFA leitet Verfahren gegen Argentinien ein

epa13121615 Gavi (L) of Spain clashes with Nahuel Molina (C) and Leandro Paredes of Argentina after the end of the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July ...
Unter anderem um diese Szene dürfte es gehen: Molina und Paredes werden gegenüber Spaniens Gavi handgreiflich.Bild: keystone

Eskalation nach Finalpleite: FIFA leitet Verfahren gegen Argentinien ein

Die Vorfälle nach der Final-Niederlage an der WM gegen Spanien dürften wohl Konsequenzen haben. Die FIFA ermittelt, nachdem argentinische Teammitglieder für unschöne Szenen gesorgt hatten.
20.07.2026, 22:2420.07.2026, 22:34

Wegen der Vorfälle nach dem Ende des WM-Finals zwischen Spanien und Argentinien hat der Weltverband FIFA eine Untersuchung eingeleitet. Das Disziplinarkomitee habe entsprechende Schritte ergriffen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht, aus der internationale Medien zitierten, darunter die Nachrichtenagentur AP und der britische Sender Sky.

Der Argentinier Leandro Paredes hatte sich nach der 0:1-Niederlage gegen Spanien nach dem Abschluss der Verlängerung zu einer Tätlichkeit hinreissen lassen. Paredes griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und warf ihn zu Boden. Zuvor hatte er Eric Garcia gestossen und ihn dabei am Hals getroffen. Paredes sah daraufhin noch die Rote Karte. Schon während der Partie hatte der Argentinier am Rande eines Platzverweises gestanden – obwohl er erst zur Halbzeit eingewechselt worden war.

Paredes wurde in der Mitteilung indes nicht namentlich genannt. Ausser gegen ihn könnten sich die Ermittlungen auch gegen Nahuel Molina und Co-Trainer Roberto Ayala wegen möglichen Fehlverhaltens richten, wie Medien berichteten. Molina wurde ebenfalls gegenüber Gavi handgreiflich, Ayala liess sich zu einem Schlag gegen Spaniens Dani Olmo hinreissen. (con/sda/dpa)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
oneair
20.07.2026 22:29registriert November 2018
Also hier nur von Schubsen zu schreiben ist ja noch nett… Zuerstctretrn, dann am Hals greifen und am Schliss eher zu Boden reissen. Mit Schubsen hat das herzlich wenig zu tun…
221
Melden
Zum Kommentar
4
Tate-Brüder erscheinen noch heute in Miami vor Gericht
Die von der britischen Staatsanwaltschaft gesuchten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) sollen noch heute in Miami vor Gericht erscheinen. Das teilte der Anwalt der beiden, Joseph McBride, per Kurznachrichtendienst X mit.
Zur Story