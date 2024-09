Aufstand der Hockey-Klubs gegen den grössten Medienkonzern im Land

Mit Qualitäts-Journalismus die Leserschaft zu erregen, ist noch recht einfach. Hingegen ist es ein historisches Kunststück, mit Qualitäts-Journalismus eine ganze Sportart gegen sich aufzubringen. Die National League probt den Aufstand gegen die TX-Group, den grössten Medienkonzern im Land.

Klaus Zaugg

Die höchste Eishockey-Liga hat sich mit einem Schreiben an die Kommandobrücke des Tagi-Konzerns gewandt und fordert die sofortige Wiederaufnahme der Print-Berichterstattung.

Die börsenkotierte TX Group AG (nachfolgend Tagi-Gruppe genannt) ist schon lange viel mehr als «nur» die Herausgeberin des Zürcher «Tages-Anzeigers». Zum national operierenden Medienkonzern gehören inzwischen Titel wie die «SonntagsZeitung», die «Berner Zeitung», der «Bund», der «Berner Oberländer», das «Thuner Tagblatt», das «Langenthaler Tagblatt», die «Basler Zeitung», der «Landbote», der «Zürcher Unterländer», die «Zürichsee Zeitung» und im Welschland «Le Matin Dimanche», «24 Heures» und die «Tribune de Genève».

Nun hat die Tagi-Gruppe eine ganze Sportart gegen sich aufgebracht. Der Hintergrund: Mit einem massiven Stellenabbau auch in den Redaktionen (voraussichtlich mehr als 50 Arbeitsplätze für Chronistinnen und Chronisten) und einer Konzept- und Strategieänderung investiert die Tagi-Gruppe nach eigenen Angaben in den weiteren Ausbau des Qualitäts-Journalismus. Also in die Verbesserung des journalistischen Angebotes.

Diese Qualitäts-Steigerung besteht unter anderem darin, dass in den Zeitungen keine Matchberichte mehr über die Spiele in der höchsten Liga erscheinen. Zum gefühlt ersten Mal seit der Erfindung des Buchdruckes (um 1440) steht über das Spiel vom Vorabend nichts mehr in der Zeitung. Das ist vor allem (aber nicht nur) im Bernbiet ein medialer Kulturschock. Der SC Bern und die SCL Tigers haben hier einen noch viel höheren emotionalen, kulturellen, politischen und sportlichen Stellenwert als im urbanen Zürich. Steht am nächsten Tag nichts in der Zeitung, dann ist das fast so wie ein Gebet ohne Amen (man möge den Vergleich nicht als blasphemisch empfinden).

Die TX-Group begründet ihren Entscheid mit Veränderungen im Druckzentrum. Diese würden zu früheren Abschlusszeiten führen.

Die Frage geht also an SCB-Manager Marc Lüthi, den wortmächtigsten und streitbarsten Hockey-General der Liga: Unternehmen Sie etwas gegen diesen medialen Kulturschock? Oder nehmen Sie das einfach hin? Er sagt, sonst meistens gut gelaunt, ungewöhnlich knurrig: «Wir motzen» (= meckern, Unzufriedenheit ausdrücken).

Motzen? Wie denn? Mit Lautsprecher-Durchsagen im SCB-Tempel? Mit Spruchbändern? «Nehmen Sie zur Kenntnis: Wir motzen.»

SCB-Manager Marc Lüth. bild: zvg

Und siehe da, Marc Lüthi hat Wort gehalten und tatsächlich gemotzt. Aber nicht nur er. Soeben hat Denis Vaucher als Geschäftsführer der National League im Namen der 14 Klubs einen geharnischten Brief an die Frauen und Männer auf der Kommandobrücke der «Tagi-Gruppe» geschickt. An Verleger Pietro Supino, an die Geschäftsführerin Jessica Peppe-Schulz, an die «Tages-Anzeiger»-Chefredaktorin Raphaela Birrer und an den publizistischen Leiter Simon Bärtschi, der nach aussen den Stellenabbau und die Konzept- und Strategieänderung tapfer und standhaft als Investition in den Qualitäts-Journalismus zu vertreten hat.

Im Brief wird in höflicher Form die Besorgnis über die sofortige Beendigung der aktuellen Matchberichterstattung rund um die National-League-Meisterschaft in den Printausgaben zum Ausdruck gebracht. Unter anderem heisst es:

«Sie tun dies nach einer Saison, in der die National League mit über 3 Millionen verkauften Tickets einen Zuschauerrekord verzeichnen konnte und sich einer ungebrochenen Beliebtheit erfreut. Sie tun dies, obwohl Sie mit Clubs wie u.a. den ZSC Lions oder dem SC Bern grosse Publikumsmagnete in ihrem direkten Verbreitungsgebiet wissen. Sie merken, wir können diesen Entscheid in keiner Weise nachvollziehen. Es handelt sich um eine Hiobsbotschaft nicht nur für die National League und ihre Klubs in den betroffenen Regionen, sondern fürs gesamte Eishockey und alle damit verbundenen Anstrengungen im Nachwuchs und im Frauen-Hockey.»

Das Schreiben endet mit einer als Bitte formulieren klaren Forderung: «Wir bitten Sie, diesen Entscheid im Interesse aller Betroffenen nochmals zu überdenken und die Print-Berichterstattung über die National League per sofort wieder aufzunehmen.»

Um es hockeytechnisch auszudrücken: Die Liga hat gegen den grössten Medienkonzern im Land sozusagen eine «Coaches Challenge »genommen. Nun wird sich zeigen, ob der Entscheid zurückgenommen wird oder alles so bleibt, wie es nun neuerdings der Ausbau des Qualitäts-Journalismus mit sich bringt. Affaire à suivre.