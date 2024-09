Dank seinem Doppelpack ist Liverpool vorübergehend Tabellenführer: Luis Diaz (2. v. r.). Bild: keystone

Liverpool und Chelsea siegen klar – Schärs Newcastle mit erster Niederlage

Dank eines deutlichen Siegs schiebt sich Liverpool in der Premier League an die Spitze – auch weil Newcastle und Fabian Schär erstmals in dieser Saison verlieren.

Premier League

Liverpool – Bournemouth 3:0

Die überraschende Niederlage gegen Nottingham Forest konnte Liverpool korrigieren. Erst gewann das Team von Arne Slot, der an der Seitenlinie auf Jürgen Klopp gefolgt war, in der Champions League zum Auftakt bei der AC Milan, nun setzten sich die Reds in der Premier League überzeugend gegen Bournemouth durch.

Dabei waren es die Gäste, die als Erstes jubelten. Der vermeintliche Führungstreffer durch Antoine Semenyo in der 5. Minute wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber korrekterweise aberkannt. Gut 20 Minuten später brachte Luis Diaz Liverpool mit einem Doppelschlag dann auf die Siegerstrasse. Wenig später sorgte Darwin Nuñez bereits für den Endstand.

Liverpool - Bournemouth 3:0 (3:0).

Tore: 26. Diaz 1:0. 28. Diaz 2:0. 37. Nunez 3:0.

West Ham – Chelsea 0:3

Chelsea kommt unter dem neuen Trainer Enzo Maresca immer besser in Fahrt. Nach der 0:2-Niederlage gegen Manchester City zum Auftakt sind die Blues in vier Premier-League-Spielen ungeschlagen und konnten drei davon gewinnen. Gegen den Londoner Rivalen West Ham setzte sich Chelsea vor allem dank Nicolas Jackson, der zwei Tore selbst erzielte und das dritte durch Cole Palmer vorbereitete, deutlich und verdient durch.

Während Chelsea vorerst auf dem dritten Platz steht, werden die Probleme der Hammers, die aus den ersten fünf Partien nur vier Punkte einfahren konnten, immer grösser. Noch erzielte der Trainerwechsel von David Moyes zu Julen Lopetegui nicht den erwünschten Effekt.

Sie schossen Chelsea zum Sieg: Cole Palmer und Nicolas Jackson (r.). Bild: keystone

West Ham United - Chelsea 0:3 (0:2).

Tore: 4. Jackson 0:1. 18. Jackson 0:2. 47. Palmer 0:3.

Fulham – Newcastle 3:1

Newcastle United verliert in der 5. Runde der Premier League zum ersten Mal. Die Mannschaft von Fabian Schär unterliegt Fulham 1:3 und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Die Magpies steigerte sich in der zweiten Halbzeit zwar und verkürzten kurz nach Wiederbeginn durch Harvey Barnes. Fulham liess jedoch nichts mehr anbrennen und sorgten in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Vor dem 0:1 hatte Schär den Zweikampf gegen Torschütze Raul Jimenez verloren.

Fabian Schär (m.) musste mit Newcastle die erste Niederlage hinnehmen. Bild: www.imago-images.de

Fulham - Newcastle United 3:1 (2:0).

Tore: 5. Jimenez 1:0. 22. Smith Rowe 2:0. 46. Barnes 2:1. 92. Nelsson 3:1.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Aston Villa – Wolverhampton 2:1

Tottenham – Brentford 2:1

Serie A

La Liga

Valladolid - Real Sociedad 0:0.

Bemerkungen: Valladolid mit Cömert (ab 78.).

Ligue 1

