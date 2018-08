Sport

Fussball

UEFA-Fünfjahreswertung: So steht es um die Schweiz



Bild: KEYSTONE

UEFA-Fünfjahreswertung – so schlimm steht's nach Basels Out um die Schweiz

Zum ersten Mal seit 15 Jahren steht der FC Basel nicht in einer europäischen Gruppenphase. Das blamable Scheitern des einstigen Schweizer Serienmeisters gegen Apollon Limassol hat Konsequenzen für die ganze Fussball-Schweiz. Es droht der Verlust eines Europacup-Platzes.

Da waren's nur noch zwei! Nach dem FC St.Gallen und dem FC Luzern ist auch der FC Basel in der Europa-League-Qualifikation gescheitert. Damit stehen mit Meister YB (Champions League) und Cupsieger FCZ (Europa League) nur zwei Schweizer Teams in einer europäischen Gruppenphase. Das schwache internationale Abschneiden der Schweizer Klubs hat Auswirkungen auf die UEFA-Fünfjahreswertung, welche die Grundlage für die Verteilung der Europacup-Plätze bildet.

Dank der starken letzten Saison – der FCB qualifizierte sich für die Champions-League-Achtelfinals und YB sowie Lugano punkteten in der Europa League – hielt sich die Schweiz auf Rang 12. Sie sicherte sich so für die Saison 2019/20 erneut zwei Champions-League-Quali-Plätze, einen fixen Europa-League-Platz (für den Cupsieger) sowie zwei Europa-League-Quali-Plätze.

Das bisherige Europacup-Schneiden der Schweizer Klubs 2018/19: bild: screenshot 5-jahres-wertung.de

» So funktioniert die Punkteberechnung bei der UEFA-Fünfjahreswertung.

Nach dem FCB-Scheitern gegen Apollon Limassol droht nun aber der Verlust eines Europacup-Platzes. In dieser Saison sammelten die fünf Schweizer Klubs erst 1,900 Nationenpunkte, für die Super League bedeutet das lediglich Rang 31 in der Jahreswertung aller Nationen. Dank der Erfolge aus den vergangenen vier Jahren resultiert in der aktualisierten Fünfjahreswertung mit insgesamt 24,900 Punkten aber noch Rang 15.

Dieser 15. Rang ist ein Schlüsselrang, ab Rang 16 schrumpft die Anzahl der Europacup-Plätze auf vier. Bitter: Es würde kein Europa-League-, sondern der zweite Champions-League-Quali-Platz wegfallen. Die Schweiz ist für den Rest der Europacup-Saison also dringend auf Punkte von YB und dem FCZ angewiesen, um sich mindestens auf dem 15. Platz zu halten.

Wie viele Punkte sind noch zu erwarten?

YB hat mit dem Unentschieden zuhause und dem Sieg bei Dinamo Zagreb sowie den Bonuspunkten für die Qualifikation der Gruppenphase der Champions-League 1,100 Nationenpunkte geholt. Viele werden wohl nicht mehr dazu kommen, denn die Berner wurden mit Juventus Turin, Manchester United und Valencia in eine Hammergruppe gelost. Bei einem Sieg und einem Unentschieden würde YB nochmals 0,600 Nationenpunkte dazu gewinnen.

Bild: KEYSTONE

Der FC Zürich ist für die heutige Europa-League-Auslosung in Topf 3 eingeteilt und muss also gegen zwei international erfolgreichere Teams antreten. Rechnet man optimistisch mit drei Siegen und einem Unentschieden käme der FCZ auf 1,400 Nationenpunkte. Alles in allem würde die Schweiz mit dieser Milchbüchli-Rechnung in der Europacup-Saison also auf 3,900 Punkte kommen – so wenige wie seit 2008/09 nicht mehr.

Wer lauert hinter der Schweiz?

bild: screenshot 5-jahres-wertung.de

Rang 16: Kroatien – 23,875 Punkte

Noch 1 von 4 Teams dabei (Dinamo Zagreb/EL).

Noch 1 von 4 Teams dabei (Dinamo Zagreb/EL). Rang 17: Tschechien – 23,675 Punkte

Noch 3 von 5 Teams dabei (Viktoria Pilsen/CL, FK Jablonec/EL, Slavia Prag/EL).



Noch 3 von 5 Teams dabei (Viktoria Pilsen/CL, FK Jablonec/EL, Slavia Prag/EL). Rang 18: Zypern – 22,675 Punkte

Noch 2 von 4 Teams dabei (Apollon Limassol/EL, AEK Larnaka/EL)



Noch 2 von 4 Teams dabei (Apollon Limassol/EL, AEK Larnaka/EL) Rang 19: Serbien – 21,500 Punkte

Noch 1 von 4 Teams dabei (Roter Stern Belgrad/CL).

Noch 1 von 4 Teams dabei (Roter Stern Belgrad/CL). Rang 20: Weissrussland – 19,875 Punkte

Noch 1 von 4 Teams dabei (BATE Borissow/EL).



Noch 1 von 4 Teams dabei (BATE Borissow/EL). Rang 21: Schottland – 19,375 Punkte

Noch 2 von 4 Teams dabei (Celtic Glasgow/CL, Glasgow Rangers/SL)



Unmittelbare Gefahr droht momentan vor allem von Tschechien, das noch drei Klubs im Rennen hat. Aber auch Kroatien kann die Schweiz noch verdrängen: Wenn Dinamo Zagreb in der Europa League überwintert und beide Schweizer Klubs schlecht abschneiden. Die restlichen Nationen werden die Schweiz vielleicht nicht in diesem Jahr, aber sicher in Zukunft bedrängen.

Und was geht nach vorne?

bild: screenshot 5-jahres-wertung.de

Rang 14: Griechenland – 25,600 Punkte

Noch 3 von 5 Teams aktiv (AEK Athens/CL, PAOK Saloniki/EL, Olympiakos Piräus/EL).



Noch 3 von 5 Teams aktiv (AEK Athens/CL, PAOK Saloniki/EL, Olympiakos Piräus/EL). Rang 13: Dänemark – 26,025 Punkte

Noch 1 von 4 Teams aktiv (FC Kopenhagen EL).



Noch 1 von 4 Teams aktiv (FC Kopenhagen EL). Rang 12: Österreich – 26,650 Punkte

Noch 2 von 5 Teams aktiv (FC Salzburg/EL, Rapid Wien/EL).

Noch 2 von 5 Teams aktiv (FC Salzburg/EL, Rapid Wien/EL). Rang 11: Niederlande – 27,433 Punkte

Noch 2 von 5 Teams aktiv (Ajax Amsterdam/CL, PSV Eindhoven/CL).

Höchstens Dänemark liegt momentan wohl noch in Reichweite der Schweiz. Kopenhagens Europa-League-Erfolge (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden) werden für die Nationenwertung wegen der Teilnehmerzahl allerdings nur durch vier statt wie bei YB und dem FCZ durch fünf geteilt – ein Vorteil für die Dänen.

Fazit

Die Schweiz wird in der UEFA-Fünfjahreswertung ihren 12. Rang also sicher verlieren. Die Frage ist, ob sie noch weiter zurück als auf Rang 15 abrutscht, was ziemlich fatal wäre. YB und der FCZ müssen sich gegen die Konkurrenz wehren und so viel Punkte wie möglich für die Schweiz holen. Jeder Sieg ist Gold, jedes Unentschieden Silber wert.

Bild: KEYSTONE

Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare