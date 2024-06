Dänemark gegen Serbien – mehr Krampf als Glanz. Bild: keystone

Serbien scheidet vor Djokovics Augen aus – Dänemark dank Fairplay-Wertung auf dem 2. Platz

Unter den Augen von Tennis-Superstar Novak Djokovic spielt Serbien in München gegen Dänemark 0:0 und verabschiedet sich von der EM. Die Dänen kommen glanzlos in die Achtelfinals.

Viel Erbauliches sahen Novak Djokovic und die rund 60'000 Zuschauer in München nicht. Dänemark konnte mit dem Remis gut leben, Serbien war spielerisch zu limitiert, um wirklich gefährlich in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Am Ende musste Goalie Kasper Schmeichel erst in der 92. Minute erstmals einen – harmlosen – Ball halten.

Novak Djokovic schaute zu, wie seine Mannschaft ausschied. Bild: keystone

Je einmal trafen beide Teams ins Netz. Beim dänischen Versuch in der ersten Hälfte war der Ball bei einem Corner jedoch bereits im Aus gewesen, bei einem vermeintlichen Eigentor der Skandinavier stand Serbiens Luka Jovic bei seinem Abschluss im Abseits.

Die Achtelfinals: Folgende Mannschaften haben sich bereits für die Achtelfinals qualifiziert (11/16):

SCHWEIZ, Deutschland, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Niederlande, England, Österreich, Dänemark, Slowenien.



Folgende Achtelfinal-Paarungen sind bereits fix:

SCHWEIZ - Italien. Deutschland - Dänemark.



Emotionen kamen im zuvor lauen Gekicke erst in der Schlussviertelstunde auf, als die Serben all ihre Offensivkünstler aufs Feld geordert hatten. Erst da entwickelten sie, die nur mit einem Sieg die Achtelfinals erreichen konnten, etwas Druck. Gute Torchancen resultierten daraus aber nicht, ebenso wenig machten die Dänen aus dem nun grosszügigeren Platz.

Bei Serbien gab es vor dem Turnier vor allem Fragen bezüglich Defensive, am Ende war aber die Offensive völlig ungenügend. Ein einziges Tor, in der Nachspielzeit gegen Slowenien, war viel zu wenig. Auch die Dänen brillierten in dieser Gruppe C, in der fünf von sechs Spielen unentschieden endeten, keineswegs. Ihr Achtelfinalgegner Deutschland dürfte beim Zuschauen kaum ins Zittern gekommen sein. Ausgeschieden sind mit diesem Resultat auch die Kroaten, die nicht mehr zu den vier besten Gruppendritten gehören können.

Dänemark - Serbien 0:0

München. - SR Letexier (FRA).

Dänemark: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah (77. Delaney), Hjulmand (77. Kristiansen), Höjbjerg, Maehle; Eriksen (88. Poulsen); Höjlund (59. Dolberg), Wind (46. Skov Olsen).

Serbien: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Mijailovic (74. Mladenovic), Ilic (67. Vlahovic), Gudelj (46. Jovic), Zivkovic; Samardzic (46. Tadic), Lukic (87. Sergej Milinkovic-Savic), Mitrovic.

Bemerkungen: Dänemark komplett, Serbien ohne Kostic (verletzt). 53. Tor von Serbien nicht anerkannt (Offside).

Verwarnungen: 4. Milenkovic. 27. Wind. 30. Hjulmand (im nächsten Spiel gesperrt). 83. Mitrovic. (abu/sda)