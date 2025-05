Die NHL-Saison von Kevin Fiala ist vorbei. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Trotz 2 Assists von Fiala: Kings scheitern erneut + Bichsel verletzt + Leafs siegen

Edmonton – Los Angeles 5:3

Kevin Fiala, 2 Assists, 3 Checks, 22:56 TOI

Eine Woche vor Beginn der Eishockey-WM in Dänemark und Schweden bietet sich dem Schweizer Team eine weitere Option an. Kevin Fiala scheidet in der NHL aus den Playoffs aus.

Die Los Angeles Kings fanden in den Achtelfinals erneut kein Rezept gegen die Edmonton Oilers. Das sechste Spiel in Edmonton verloren die Kings mit 4:6. Nach zwei Heimsiegen in Los Angeles zu Beginn der Serie kassierten die Kings mit dem Ostschweizer Stürmer Fiala vier Niederlagen de suite – obwohl sie in all diesen vier verlorenen Partien führten, zweimal sogar mit zwei Toren Vorsprung.

In Spiel 6 in Edmonton führten die L.A. Kings 1:0 und 2:1. Kevin Fiala bereitete mit perfekten Assists das 1:0 nach 79 Sekunden und das 3:5 nach 38 Minuten vor. Er stand auch in der Schlussminute noch auf dem Eis, als die Kings zuerst durch Anze Kopitar auf 4:5 verkürzten, zwei Sekunden vor Schluss ins leere Tor aber das 4:6 kassierten. Fiala skorte in den sechs Playoff-Partien mehr als einen Punkt pro Spiel (3 Tore, 4 Assists). Mit 35 Toren und 25 Assists während der Regular Season legte der Schweizer Flügelstürmer eine tolle Saison hin.

Ob diese Saison ab nächster Woche in Dänemark eine Fortsetzung erfährt, wird sich in den nächsten Tagen weisen. Nationalcoach Patrick Fischer wird von Tschechien aus die Fühler in Richtung Los Angeles ausstrecken. Vor einem Jahr reiste Fiala an die Weltmeisterschaft nach Prag, obwohl er zu Beginn der WM erstmals Vater wurde. Fischer wird sein WM-Aufgebot entweder am Sonntag nach dem Vierländerturnier in Brünn oder zu Beginn der nächsten Woche benennen. Das Schweizer Team reist aus Brünn direkt nach Dänemark.

Colorado – Dallas 7:4

Lian Bichsel, 1 Schuss, 7:35 TOI

Zu einem siebten Spiel kommt es zwischen den Colorado Avalanche und den Dallas Stars mit dem Schweizer Verteidiger Lian Bichsel. Die Avalanche drehten das sechste Spiel, mit der Elimination vor Augen im Schlussdrittel und machten aus einem 3:4 ein 7:4. Das Siegtor erzielte offiziell Nathan MacKinnon, war aber eigentlich ein äusserst unglückliches Eigentor der Stars.

Dallas hatte seinerseits im Mitteldrittel aus einem 0:2 ein 4:3 gemacht. Bichsel erlebte indes einen schmerzhaften Abend. Der Solothurner stürzte bei einem Zweikampf unglücklich in die Bande und musste auf dem Weg vom Eis gestützt werden. Bichsel konnte aber später wieder mitmachen.

Minnesota – Vegas 2:3

Akira Schmid Ersatz

Die Vegas Golden Knights stehen dank eines 3:2-Auswärtssieges in den Conference Halbfinals. Beim Team aus Las Vegas hofft Akira Schmid als Nummer-2-Goalie weiter auf ein triumphales Saisonende. Mark Stone schoss die Golden Knights eine Runde weiter. Zwar konnte Minnesota nur 21 Sekunden nach dem 1:3 wieder verkürzen, zu mehr reichte es allerdings nicht mehr.

Ottawa – Toronto 2:4

Die Toronto Maple Leafs besiegen ihre Dämonen und bringen eine Serie als Favorit tatsächlich auch über die Runden. Nach dem desaströsen Auftritt in Spiel 5 (0:4-Heimniederlage) gewannen die Leafs auswärts in Ottawa mit 4:2 und entschieden die Serie mit dem gleichen Resultat für sich. Max Pacioretty machte sich für Toronto zu Matchwinner, nicht einmal zwei Minuten nachdem Ottawa mit dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich die Nerven der Leafs-Fans nochmals arg strapaziert hatte.