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WM 2026: Kolumbien und Portugal sorgen trotz 0:0 für Spektakel

Colombia&#039;s Luis Diaz (7) reacts during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Portugal in Miami Gardens, Fla., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) Luis Diaz
Kolumbien sichert sich gegen Portugal den Gruppensieg.Bild: keystone

Ein attraktiveres 0:0 wirst du kaum sehen: Kolumbien bleibt vor Portugal – DR Kongo weiter

Portugal verpasst im letzten Gruppenspiel gegen Kolumbien den zweiten Sieg (0:0) und zieht nur als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase ein. Damit kommt es im Sechzehntelfinal zum Duell mit Kroatien. Die Demokratische Republik Kongo qualifiziert sich als Gruppendritter.
28.06.2026, 03:3028.06.2026, 03:55
Inhaltsverzeichnis
Kolumbien – Portugal 0:0DR Kongo – Usbekistan 3:1Die Tabelle

Kolumbien – Portugal 0:0

Portugal hätte Kolumbien in der Nacht auf Sonntag in Miami schlagen müssen, um die zuvor zweimal siegreichen und bereits qualifiziert gewesenen Südamerikaner in der Gruppe K noch vom 1. Platz zu verdrängen. Das gelang nicht.

Portugal und Kolumbien lieferten sich einen munteren Schlagabtausch, doch Tore fielen keine. So sicherte sich Kolumbien und nicht Portugal als Gruppensieger den mutmasslich leichteren Weg in der K.o.-Phase – was die Schweiz wohlwollend zur Kenntnis genommen haben dürfte. Auf die Portugiesen wartet im Sechzehntelfinal nun Kroatien, der Gegner im Achtelfinal hiesse wohl Spanien. Kolumbien bekommt es zuerst mit Ghana zu tun und könnte im Achtelfinal auf die Schweiz treffen.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Kolumbien war den als Titelanwärter gehandelten, aber nicht wie ein solcher aufgetretenen Portugiesen mindestens ebenbürtig. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, Kolumbien aber mehr und die etwas besseren. Ein Treffer von Davinson Sanchez in der Nachspielzeit wurde vom VAR wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen. In der ersten Halbzeit hätte indes auch Bruno Fernandes für Portugal treffen können.

Kolumbien verpasste den Sieg um Haaresbreite.Video: SRF

Kolumbien - Portugal 0:0 (0:0)
Miami. 64'478 Zuschauer. SR Faghani (IRN).
Kolumbien: Vargas; Santiago Arias (87. Muñoz), Sánchez, Lucumí, Machado; Jhon Arias (76. Castaño), Lerma (60. Ríos), Puerta; Rodríguez (76. Quintero), Córdoba (60. Suárez), Díaz.
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (46. Diogo Dalot), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (93. Matheus Nunes); Rúben Neves (46. João Neves), Vitinha (70. Samú Costa); Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix (70. Rafael Leão); Cristiano Ronaldo.
Verwarnungen: 86. Puerta.

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Nach Österreich – Algerien kennen wir endlich den nächsten Schweizer Gegner

DR Kongo – Usbekistan 3:1

Die DR Kongo benötigte in Atlanta einen Sieg gegen Usbekistan, um sich als Gruppendritter zu qualifizieren und schaffte es dank drei Toren in den letzten 25 Minuten.

Dies, obwohl die Kongolesen gegen Usbekistan von der 10. bis zur 68. Minute in Rückstand und wäre damit wie Usbekistan ausgeschieden, das einen hohen Sieg gebraucht hätte. Zweimal Yoane Wissa und Fiston Mayele sorgten mit ihren Toren für die kapitale Wende. Der von der Bank gekommene ehemalige YB-Spieler Meschack Elia bereitete den dritten Treffer vor.

epa13069975 Yoane Wissa of Congo (C) celebrates with teammates after scoring the 3-1 lead during the FIFA World Cup 2026 group stage match Congo DR against Uzbekistan, in Atlanta, USA, 27 June 2026. E ...
Die DR Kongo drehte das Spiel und steht damit in der K.o.-Phase.Bild: keystone

DR Kongo - Usbekistan 3:1 (0:1)
Atlanta. 68'239 Zuschauer. SR Zwayer.
Tore: 10. Shomurodov (Mozgovoy) 0:1. 68. Wissa (Penalty) 1:1. 78. Mayele 2:1. 91. Wissa (Elia) 3:1.
DR Kongo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (83. Kayembe); Mbuku (72. Elia), Moutoussamy (72. Mukau), Sadiki, Cipenga (72. Bongonda); Bakambu (51. Mayele), Wissa.
Usbekistan: Nematov; Ashurmatov, Khusanov, Urozov (82. Sergeev); Alijonov, Mozgovoy (82. Iskanderov), Shukurov (59. Khamrobekov), Nasrullaev; Khamdamov (59. G'aniev), Fayzullayev (73. Urunov); Shomurodov.
Bemerkungen: DR Kongo mit Elia (ex YB/ab 72.), ohne Fayulu (von Sion nach Armenien ausgeliehen) und Pickel (ex GC und Xamax/beide Ersatz).
Verwarnungen: 21. Sadiki. 43. Khusanov. 45. Mbuku. 48. Nasrullaev. 62. Moutoussamy. (nih/sda)

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