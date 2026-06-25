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WM 2026: Mexiko siegt erneut – Südafrika sensationell weiter

Mexico&#039;s Alvaro Fidalgo celebrates scoring his side&#039;s third goal against Czechia during a World Cup Group A soccer match in Mexico City, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) ...
Obwohl Mexiko bereits als Gruppensieger feststand, schalteten sie gegen Tschechien keinen Gang zurück.Bild: keystone

Mexiko beseitigt Tschechien und Angst vor Wettbewerbsverzerrung – Südafrika auch weiter

Südafrika folgt Mexiko in die Sechzehntelfinals und steht erstmals in der K.o.-Phase einer WM. Der Bafana Bafana gelingt mit dem 1:0 gegen Südkorea der entscheidende Überraschungssieg.
25.06.2026, 04:5725.06.2026, 05:34

Südafrika – Südkorea 1:0

Gegenüber dem erschreckend schwachen Auftakt gegen Mexiko und dem über weite Strecken ebenfalls überschaubaren Auftritt gegen Tschechien steigerten sich die Südafrikaner merklich. Zwar hatte Südkorea, das erst zur zweiten Halbzeit mit Superstar Heung-Min Son antrat, mehrheitlich den Ball. Die gefährlicheren Aktionen aber verzeichneten die Südafrikaner.

Das Siegtor von Maseko.Video: SRF

Nach einer halben Stunde scheiterte das Team von Hugo Broos gleich doppelt am glänzend reagierenden Kim Seung-Gyu im Tor Südkoreas. In der 63. Minute war aber auch er geschlagen - Thapelo Maseko traf zum 1:0 für den Aussenseiter. Von den Südkoreanern, denen ein Unentschieden zum Weiterkommen gereicht hätte, kam auch in der Folge zu wenig. Mit drei Punkten und einem negativen Torverhältnis (2:3) stehen die Chancen der Asiaten nicht sonderlich gut, die K.o.-Phase als einer der acht besten Gruppendritten doch noch zu erreichen.

Südafrika - Südkorea 1:0 (0:0)
Monterrey. 51'243 Zuschauer. SR Tello (ARG).
Tor: 63. Maseko (Moremi) 1:0.
Südafrika: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Yaya Sithole; Maseko (75. Rayners), Mofokeng (80. Adams), Appollis (62. Moremi); Makgopa.
Südkorea: Kim Seung-Gyu; Lee Han-Beom, Kim Min-Jae (66. Park Jin-Seob), Lee Gi-Hyuk; Seol Young-Woo, Paik Seung-Ho (46. Kim Jin-Gyu), Hwang In-Beom, Lee Tae-Seok (46. Castrop); Lee Kang-In, Hwang Hee-Chan (46. Son Heung-Min); Oh Hyeon-Gyu (74. Cho Gue-Sung).
Verwarnungen: 73. Modiba. 79. Cho Gue-Sung.

Tschechien – Mexiko 0:3

Vom Ausrutscher Südkoreas hätte Tschechien Profit schlagen können. Doch die Europäer zeigten wie schon in den ersten beiden Partien eine schwache Leistung. Der bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppensieger feststehende Co-Gastgeber Mexiko liess es beim 3:0 zwar gemächlich angehen. Nach einer bescheidenen ersten Halbzeit auf über 2000 Metern über Meer im Aztekenstadion von Mexico City lenkten Mateo Chavez (55.) und Julian Quiñones (61.) kurz nach der Pause innerhalb von sechs Minuten das Spiel in die gewünschten Bahnen.

Die Tschechen verteidigten teils desolat.Video: SRF

Nach einer perfekten Vorrunde mit neun Punkten aus drei Spielen und keinem Gegentreffer wartet auf die Mexikaner ein Gruppendritter (Gruppe C/E/F/H/I) in der ersten K.o.-Runde am Mittwoch in Mexico City. Südafrika trifft am Sonntag in Los Angeles auf Co-Gastgeber Kanada.

Tschechien - Mexiko 0:3 (0:0)
Mexico City. 80'824 Zuschauer. SR Falcón Pérez (ARG).
Tore: 55. Chávez (Romo) 0:1. 61. Quiñones (Sánchez) 0:2. 94. Fidalgo (Alvarado) 0:3.
Tschechien: Kovář; Holeš (64. Souček), Hranáč, Krejčí; Coufal, Červ (87. Chorý), Sadílek, Douděra; Šulc, Višinský (56. Provod); Hložek (64. Schick).
Mexiko: Rangel (78. Ochoa); Sánchez, Montes, Reyes, Mateo Chávez (78. Gallardo); Mora (72. Fidalgo), Álvarez, Romo (63. Vargas); Alvarado, Martínez (63. Giménez), Quiñones.
Verwarnungen: 64. Álvarez. (nih/sda)

Die Tabelle

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