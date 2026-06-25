Wird es die WM des Vinicius Junior? Der Brasilianer steht nun schon bei vier Toren. Bild: keystone

Brasilien gewinnt Gruppe C vor Marokko – Schotten zittern als Dritte um Weiterkommen

Brasilien sichert sich in der Gruppe C mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Schottland den Gruppensieg. Marokko müht sich gegen Haiti zu einem 4:2 und steht ebenfalls in den Sechzehntelfinals.

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Schottland – Brasilien 0:3

Bereits zum fünften Mal standen sich Brasilien und Schottland an einer WM gegenüber. Seit dem torlosen Remis beim ersten Aufeinandertreffen 1974 gab es lauter Siege für die Südamerikaner. Und auch in Miami wurde der Rekordweltmeister seiner Favoritenrolle gerecht.

Matchwinner für die Seleçao war Vinicius Junior. Der Flügelstürmer von Real Madrid profitierte nach sieben Minuten von einem Patzer in der schottischen Hintermannschaft und legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Kopf nach. Der 25-Jährige traf bereits beim 1:1 gegen Marokko und beim 3:0 gegen Haiti und steht somit wie Kylian Mbappé und Erling Haaland bei vier Turniertoren.

Vinicius nutzt einen Schottland-Patzer zum ersten Tor. Video: SRF

Sein drittes Tor an der WM in Nordamerika erzielte Matheus Cunha, der in der 60. Minute für die Entscheidung sorgte und in der Schlussviertelstunde für Altstar Neymar Platz machte. Der 34-Jährige wurde von Carlo Ancelotti überraschend in das WM-Kader berufen und feierte nach zahlreichen Verletzungen und mehr als zweieinhalb Jahren sein umjubeltes Comeback im Dress des Nationalteams. Nennenswerte Aktionen gelangen Neymar bei seinem Kurzeinsatz nicht.

Schottland hat als Gruppendritter noch Chancen auf die Sechzehntelfinals. Die Aussichten der Bravehearts, als einer der besten acht Gruppendritten zum ersten Mal den Vorstoss in die K.o.-Runde zu schaffen, sind mit drei Punkten und einem negativen Torverhältnis (1:4) aber nicht sonderlich gut.

Schottland - Brasilien 0:3 (0:2)

Miami. 64'478 Zuschauer. SR Ramos Palazuelos (MEX).

Tore: 7. Vinicius Junior (Rayan) 0:1. 45. Vinicius Junior (Bruno Guimarães) 0:2. 60. Matheus Cunha (Bruno Guimarães) 0:3.

Schottland: Gunn; Patterson (82. Ralston), Hendry, McKenna, Robertson (46. Tierney); Ferguson, McLean; Gannon-Doak (82. Christie), McTominay, McGinn (91. Curtis); Shankland (91. Adams).

Brasilien: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos (82. Alex Sandro); Bruno Guimarães, Casemiro (65. Fabinho), Lucas Paqueta (66. Gabriel Martinelli); Rayan (82. Endrick), Matheus Cunha (76. Neymar), Vinicius Junior.

Verwarnungen: 62. Danilo. 82. Fabinho. 89. Christie.

Marokko – Haiti 4:2

Marokko bekundete im Parallelspiel mit dem bereits vor dem letzten Spieltag ausgeschiedenen Haiti mehr Mühe als erwartet. Der Aussenseiter aus der Karibik erzielte in der ersten Halbzeit nicht nur seinen ersten Turniertreffer, sondern legte durch einen traumhaften Weitschuss von Wilson Isidor erneut vor, nachdem Achraf Hakimi für den Favoriten kurz zuvor ausgeglichen hatte. Die neuerliche Führung Haitis hielt jedoch nur drei Minuten. Ismael Saibari sorgte noch vor dem Seitenwechsel für das 2:2. Erst in der Schlussviertelstunde gelang dem drückend überlegenen Halbfinalisten der letzten WM die Wende.

Das Traumtor von Wilson Isidor zur zweiten Haiti-Führung. Video: SRF

An der Ausgangslage änderte der Sieg Marokkos nichts. Dank des deutlich besseren Torverhältnisses steht Brasilien als Gruppensieger fest. Im Sechzehntelfinal am Montag in Houston trifft das Team von Ancelotti auf den Zweiten der Gruppe F – die Niederlande, Japan oder Schweden. Marokko als Gruppenzweiter bekommt es mit dem Sieger jener Gruppe und damit ebenfalls mit einem Gegner aus diesem Trio zu tun.

Marokko - Haiti 4:2 (2:2)

Atlanta. 68'239 Zuschauer. SR Makkelie (NED).

Tore: 10. Bounou (Eigentor) 0:1. 39. Hakimi 1:1. 43. Isidor (Duverne) 1:2. 45. Saibari (Hakimi) 2:2. 78. Rahimi (Riad) 3:2. 89. Yassine (Rahimi) 4:2.

Marokko: Bounou; Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (83. Mazraoui); El Aynaoui (83. El Mourabet), Amrabat; Díaz (70. Ounahi), Saibari (70. Rahimi), El Khannouss; El Kaabi (70. Yassine).

Haiti: Placide; Duverne (80. Arcus), Adé, Delcroix, Expérience; Casimir, Jean Jacques (80. Simon), Bellegarde, Providence (67. Nazon); Isidor (67. Deedson); Joseph (83. Pierrot).

Verwarnungen: 79. Placide. 80. Nazon. 93. Casimir. (nih/sda)