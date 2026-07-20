Cristian Romero überspringt Trump beim Handschlag. Video: watson/X

Argentinien-Star liess Donald Trump beim Handschlag aus

Nach dem WM-Finale gegen Spanien bekamen alle Argentinier eine Medaille und einen Handschlag von Donald Trump. Ein Spieler erhielt aber nur die Medaille – auf den Händedruck mit dem US-Präsidenten verzichtete er.

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Argentinien verlor am Sonntag im Finale gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung, einen zweiten WM-Titel in Folge gab es damit nicht. Im Anschluss liessen einige Argentinier ihren Frust am neuen Weltmeister aus, andere weinten vor Trauer über die Niederlage.

Für Fragezeichen sorgte dann einmal mehr auch das Verhalten von US-Präsident Donald Trump, der bei Spaniens Pokalübergabe die Bühne partout nicht räumen wollte. Und nur kurz spielte sich bei der Siegerehrung nach dem Spiel noch eine weitere auffällige Szene ab, bei der Trump involviert war. Bevor die Weltmeister aus Spanien ihre Medaillen und den WM-Pokal überreicht bekamen, erhielten die Argentinier nämlich noch ihre Silbermedaille.

Geehrt wurden die Spieler von Fifa-Chef Gianni Infantino und Trump, die den Vizeweltmeistern das Edelmetall um den Hals hängten. Innenverteidiger Cristian Romero nahm zwar die Medaille entgegen, einen Handschlag mit Trump gab es aber nicht.

Als der Defensivmann seine Medaille hatte, schaute er den US-Präsidenten zwar kurz an, ging dann aber an ihm vorbei. Trump wiederum schaute zur Seite, um die nächste Medaille in die Hand zu nehmen. Ob Romero Trump bewusst ausliess, ist nicht bekannt, er hat sich bisher nicht zu der Szene geäussert. Alle anderen Spieler beider Teams schüttelten dem US-Präsidenten, wenn auch teils scheinbar etwas widerwillig, die Hand. (t-online/con)

Video: watson/X

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