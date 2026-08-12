Am Mittwochabend greift Jason Joseph an der Leichtathletik-EM in Birmingham in den Wettkampf über 110 m Hürden ein. Der 27-jährige Basler ist für den Halbfinal gesetzt und will wenig später im Final die EM-Bronzemedaille von Rom 2024 erfolgreich verteidigen.Josephs Saison verlief wegen mässiger Zeiten und eines Muskelfaserrisses im Juni schwierig. Und die Konkurrenz ist hochkarätig. Der Gewinn einer Medaille käme einem Exploit gleich.Auch Mujinga Kambundji steigt am Abend in den Wettkampf ein. Die Bernerin peilt über 200 Meter die Finalqualifikation an. Zusätzlich geht der Wettbewerb der Zehnkämpfer mit dem Hochsprung und 400 Meter weiter. (riz/sda)