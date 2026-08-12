Als Schnellster dieses Laufes qualifiziert sich Jason Joseph für den EM-Final. Mit 13,38 Sekunden überquert der Basler die Ziellinie. Joseph startete stark, hatte aber Glück, als Elie Bacari neben ihm stürzte. Nur wenig fehlte und der Belgier hätte Joseph berührt. Ebenfalls steht der Franzose Thomas Wilkes im Final. Dieser findet um 22.47 Uhr statt.
Liveticker
Joseph steht über 110 m Hürden im EM-Final – Zehnkämpfer Huber stark im Hochsprung
- Am Mittwochabend greift Jason Joseph an der Leichtathletik-EM in Birmingham in den Wettkampf über 110 m Hürden ein. Der 27-jährige Basler ist für den Halbfinal gesetzt und will wenig später im Final die EM-Bronzemedaille von Rom 2024 erfolgreich verteidigen. Der Halbfinal findet um 20.55 Uhr statt und um 22.47 Uhr geht es um die Medaillen.
- Zu ihrem ersten Einsatz an dieser Weltmeisterschaft kommt heute Abend auch Mujinga Kambundji. Die Bernerin startet um 21.20 Uhr in den Halbfinal über 200 Meter. Auch Iris Caligiuri, Fabienne Hoenke und Léonie Pointet werden am Start stehen.
- Für die Zehnkämpfer Andrin Huber, Leon Krummenacher und Nino Portmann stehen am Abend der Hochsprung und die 400 Meter an.
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Joseph steht im EM-Final
Jetzt steht der Halbfinal von Joseph an
Im zweiten Halbfinal steht jetzt Jason Joseph in den Startblöcken bereit. Die besten zwei des Heats qualifizieren sich für den Final. Als Dritter oder Vierter kann man noch darauf hoffen, sich als Lucky Loser ein Finalticket zu sichern.
Küchler kann im Halbfinal doch antreten
Jason Joseph wird im Halbfinal über 110 m Hürden noch der einzige Schweizer sein. Weil ein Kontrahent verzichtet, rückt Fabio Küchler als Lucky Loser nach. Gleich startet der erste Halbfinal – dieser allerdings noch ohne Schweizer Beteiligung.
Die partielle Sonnenfinsternis war auch in Birmingham zu sehen
Falls du mehr dazu wissen möchtest:
Huber springt so hoch wie noch nie in diesem Jahr
Weiter geht's für Huber. Die Stange bleibt auch bei seinem ersten Sprung über 1,96 m oben und somit bricht der 22-Jährige seinen Jahresrekord. Als nächstes stehen für den Schweizer die 1,99 m an.
Huber weiterhin souverän – Krummenacher mit Fussschmerzen
Andrin Huber überspringt auch die 1,93 m im ersten Versuch und bleibt somit voll auf Kurs. In seiner Gruppe B sind nur noch acht Athleten dabei. In der stärker besetzten Gruppe A springen ebenfalls noch acht Männer um die Punkte – allerdings befinden sie sich bereits auf der Höhe von 2,02 m. Währenddessen wurde vom SRF bestätigt, dass Krummenacher wegen Fussschmerzen nicht mehr antreten konnte. Es ist unklar, ob der 20-Jährige heute Abend über 400 m starten kann.
Portmann und Krummenacher draussen – Huber souverän
Der Hochsprung-Wettkampf ist für Portmann und Krummenacher vorbei. Während Krummenacher bei 1,90 m gar nicht angetreten ist, scheiterte Portmann, welcher am Mittag brillieren konnte, dreimal. Dafür übersprang Huber die Höhe direkt beim ersten Mal.
Tentoglou unterlief gestern noch ein Fauxpas
Alle Schweizer überspringen 1,87 Meter
Die Zehnkämpfer haben die Session eröffnet. Zuerst steht heute Abend der Hochsprung auf dem Programm. Andrin Huber, Nino Portmann und Leon Krummenacher haben bereits 1,87 Meter überspringen können. Krummenacher musste bei dieser Höhe allerdings zweimal antreten.
Gleich beginnt die Abendsession
Nur noch wenige Minuten, bis die heutige Abendsession beginnt. Kann sich die Schweiz erneut über eine Medaille freuen?
So verlief der Morgen
Joseph die grösste Medaillenhoffnung
Am Mittwochabend greift Jason Joseph an der Leichtathletik-EM in Birmingham in den Wettkampf über 110 m Hürden ein. Der 27-jährige Basler ist für den Halbfinal gesetzt und will wenig später im Final die EM-Bronzemedaille von Rom 2024 erfolgreich verteidigen.
Josephs Saison verlief wegen mässiger Zeiten und eines Muskelfaserrisses im Juni schwierig. Und die Konkurrenz ist hochkarätig. Der Gewinn einer Medaille käme einem Exploit gleich.
Auch Mujinga Kambundji steigt am Abend in den Wettkampf ein. Die Bernerin peilt über 200 Meter die Finalqualifikation an. Zusätzlich geht der Wettbewerb der Zehnkämpfer mit dem Hochsprung und 400 Meter weiter. (riz/sda)
Josephs Saison verlief wegen mässiger Zeiten und eines Muskelfaserrisses im Juni schwierig. Und die Konkurrenz ist hochkarätig. Der Gewinn einer Medaille käme einem Exploit gleich.
Auch Mujinga Kambundji steigt am Abend in den Wettkampf ein. Die Bernerin peilt über 200 Meter die Finalqualifikation an. Zusätzlich geht der Wettbewerb der Zehnkämpfer mit dem Hochsprung und 400 Meter weiter. (riz/sda)
Das steht heute Abend auf dem Programm:
20.05 Uhr: Zehnkampf Männer – Hochsprung (🇨🇭 mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann)
20.45 Uhr: Hammerwurf Frauen – Final
20.55 Uhr: 110 m Hürden – Halbfinal (🇨🇭 mit Jason Joseph)
21.20 Uhr: 200 m Frauen – Halbfinal (🇨🇭 mit Iris Caligiuri, Fabienne Hoenke, Mujinga Kambundji, Léonie Pointet)
21.40 Uhr: Dreisprung Männer – Qualifikation
21.50 Uhr: 400 m Männer – Final
22.08 Uhr: 400 m Hürden Frauen – Final
22.22 Uhr: Zehnkampf Männer – 400 m (🇨🇭 mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann)
22.47 Uhr: 110 m Hürden Männer – Final (🇨🇭 evtl. mit Jason Joseph)
20.45 Uhr: Hammerwurf Frauen – Final
20.55 Uhr: 110 m Hürden – Halbfinal (🇨🇭 mit Jason Joseph)
21.20 Uhr: 200 m Frauen – Halbfinal (🇨🇭 mit Iris Caligiuri, Fabienne Hoenke, Mujinga Kambundji, Léonie Pointet)
21.40 Uhr: Dreisprung Männer – Qualifikation
21.50 Uhr: 400 m Männer – Final
22.08 Uhr: 400 m Hürden Frauen – Final
22.22 Uhr: Zehnkampf Männer – 400 m (🇨🇭 mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann)
22.47 Uhr: 110 m Hürden Männer – Final (🇨🇭 evtl. mit Jason Joseph)