Zum Abschluss nochmals Medaillenjubel dank Speerwerferin Hügli und Mixed-Staffel?

Nach Silber in der Sprintstaffel der Frauen blickt man gespannt auf die Mixed-Staffel über 4x100 m. Liegt auch dort Edelmetall drin? Noch ist die Schweizer Aufstellung nicht bekannt.



Im letzten Bewerb dieser Titelkämpfe wird noch einmal eine Schweizer Equipe im Einsatz stehen. Über 4x400 m gelten Dany Brand, Lionel Spitz, Ricky Petrucciani und Haydn Brotschi als grosse Aussenseiter.