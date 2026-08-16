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Leichtathletik

EM live im Stream mit Speerwerferin Hügli und Stabhochspringer Duplantis

SRF 2 - HD - Live

Zum Abschluss nochmals Medaillenjubel dank Speerwerferin Hügli und Mixed-Staffel?

16.08.2026, 16:1416.08.2026, 16:14

Das Programm des Abends

20.15 Uhr: Stabhochsprung Männer
20.55 Uhr: Speerwurf Frauen (Leonie Hügli)
21.05 Uhr: Weitsprung Frauen
21.35 Uhr: 4x100 m Mixed (Schweiz)
21.50 Uhr: 3000 m Steeple Männer
22.13 Uhr: 1500 m Frauen
22.33 Uhr: 4x400 m Frauen
22.48 Uhr: 4x400 m Männer (Schweiz)

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Zwei Schweizer Staffeln
Nach Silber in der Sprintstaffel der Frauen blickt man gespannt auf die Mixed-Staffel über 4x100 m. Liegt auch dort Edelmetall drin? Noch ist die Schweizer Aufstellung nicht bekannt.

Im letzten Bewerb dieser Titelkämpfe wird noch einmal eine Schweizer Equipe im Einsatz stehen. Über 4x400 m gelten Dany Brand, Lionel Spitz, Ricky Petrucciani und Haydn Brotschi als grosse Aussenseiter.
Noch einmal Medaillenjubel?
Sieben Medaillen hat das Schweizer Team an der EM in Birmingham bereits gewonnen. Und am Schlusstag können es noch mehr werden. Die grössten Chancen hat die junge Speerwerferin Leonie Hügli. Sie war in der Qualifikation die Beste.
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