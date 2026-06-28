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Audrey Werro glänzt in Paris und ist immer näher am Weltrekord

Audrey Werro, of Switzerland, poses after winning the women&#039;s 800 meters at the Meeting de Paris Diamond League athletics meet in Paris, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard) Franc ...
Audrey Werro ist immer näher am Weltrekord.Bild: keystone

Schweizer Rekord in Paris: Audrey Werro immer näher am Weltrekord dran

Audrey Werro gelingt beim Diamond-League-Meeting in Paris ein weiterer Traumlauf. Die Freiburgerin unterbietet ihren Schweizer Rekord über 800 m in 1:53,80 Minuten um 18 Hundertstel.
28.06.2026, 18:5428.06.2026, 18:54
Audrey Werro, of Switzerland, poses after winning the women&#039;s 800 meters at the Meeting de Paris Diamond League athletics meet in Paris, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard) Franc ...
Audrey Werro jubelt über ihre erneute Fabelzeit beim Diamond-League-Meeting in Paris.Bild: keystone

Werro befindet sich in bestechender Form. Zum vierten Mal in Folge siegte die 22-jährige Freiburgerin in der Diamond League – etwas, das vor ihr noch nie einer Schweizer Leichtathletin gelang. Nebenbei unterbot sie ihren vor drei Wochen in Stockholm aufgestellten Landesrekord um beinahe zwei Zehntel. Zum Weltrekord von Jarmila Kratochvilova fehlten ihr 52 Hundertstel. Die Bestmarke der Tschechin hat seit 1983 Bestand.

Audrey Werro nach Traumlauf im Interview.Video: SRF

Über die zwei Bahnrunden konnte Werro, die schon zuvor die drittbeste Zeit der Geschichte inne hatte, auch in der französischen Hauptstadt keine das Wasser reichen. Nachdem die Pacemakerin nach 400 m ausstieg, lief Werro ein einsames Rennen. So kam es nie zum Duell mit der Niederländerin Femke Broeders-Bol, die als Zweite bereits 1,8 Sekunden einbüsste. Selbstredend bedeuteten die 1:53,80 nicht nur Diamond-League-Rekord, sondern auch Jahresweltbestleistung für Werro. (car/sda)

«War nicht mein Ziel, so schnell zu laufen»: Audrey Werro nach Fabelzeit aus dem Häuschen
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