Simon Ehammer ist der zweitbeste Zehnkämpfer Europas. Bild: keystone

Simon Ehammer holt EM-Silber im Zehnkampf: «Es ist fast ein wenig surreal»

Der Zehnkämpfer Simon Ehammer muss an den Europameisterschaften in München den Sieg in den letzten zwei Disziplinen noch aus der Hand geben und dem Deutschen Niklas Kaul zum Sieg gratulieren.

«Nein, ich ärgere mich nicht. Die Medaille ist genial», betonte Ehammer auf Anhieb. «Über 2 Tage gibt es Hochs und Tiefs. Wenn ich dann mal die Würfe im Griff haben, dann werde auch ich gefährlich.»

520 Punkte Rückstand hatte der Weltmeister von Doha 2019 nach 8 Disziplinen auf den scheinbar sicheren Sieger aus dem Appenzell. Doch mit 76,05 m im Speer (Ehammer 53,46) und 4:10,04 Minuten über 1500 m (4:48,72) schaffte Kaul die Wende. Er siegte mit 8545 Punkten, Ehammer musste sich mit Silber und dem Schweizer Rekord (8468) begnügen. Um die Marke von 8500 Punkten zu knacken, wären 4:43,64 Minuten gefragt gewesen.

Kaul läuft entfesselt zu Gold – Ehammer sichert Silber ab Video: SRF

«Ich ärgere mich gar nicht, dass ich nicht Gold gewonnen habe. Ich habe mich nur nach dem Diskus kurz geärgert. Es ist einfach genial. Es ist genial, die Fans waren bei mir ähnlich laut wie bei den Deutschen, einfach nur herzlich, wie wir hier empfangen wurden. Die Saison ist fast ein wenig surreal, was ich versuche, geht auf. Wenn ich das Werfen auch noch in den Griff bekomme, dann wird es gefährlich. Mein Team macht alles für mich, René, Karl, alle sind mit Herzblut dabei.» Simon Ehammer

Ehammer war mässig in den zweiten Tag gestartet. 13,75 Sekunden im Hürdensprint und insbesondere schwache 34,92 m mit dem Diskus liessen die Konkurrenten hoffen. Als Ehammer dann mit dem Stab eine persönliche Besthöhe von 5,20 m meisterte (die zweite PB nach 2,08 im Hochsprung), schien das Pendel definitiv auf die Seite des Schweizers auszuschlagen. Doch Kaul nutzte die kleinen Schwächephasen des Leaders eiskalt aus.

Das Interview mit Simon Ehammer. Video: SRF

Ehammer darf mit München zufrieden sein. Nach Silber an der Hallen-WM in Belgrad im Fünfkampf und der genialen WM-Bronze im Weitsprung von Eugene holte er heuer beim dritten Grossanlass die dritte Medaille – und beim dritten Zehnkampf den dritten Schweizer Rekord. (abu/sda)