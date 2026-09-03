Lionel Messi verkündete diese Woche den Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Bild: keystone

Ligaspiele in Argentinien werden unterbrochen: Besondere Hommage an Lionel Messi

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Argentinien verarbeitet weiter den Rücktritt von Lionel Messi aus der Nationalmannschaft. Nun beschliesst die Verbandsspitze eine besondere Hommage an den Superstar.

Geplant ist Folgendes: In allen argentinischen Ligen sollen die Partien am nächsten Spieltag für eine Ehrung Messis unterbrochen werden. Verbandspräsident Claudio Tapia kündigte an, dass die Spiele sämtlicher Männer- und Frauenwettbewerbe nach zehn Minuten gestoppt werden sollen, «um mit einer Minute Applaus die Karriere von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft zu würdigen und zu ehren».

Vor vier Jahren wurde Messi mit Argentinien Weltmeister. Bild: keystone

Zudem soll in den Stadien, die über Bildschirme verfügen, vor Beginn der Spiele das Imagevideo des Verbandes gezeigt werden, hiess es in einer offiziellen Verlautbarung des Verbandes.

Messi hatte Anfang Woche seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekanntgegeben, womit eine Ära im Fussball endete. Rund 21 Jahre spielte der achtmalige Weltfussballer für Argentinien. Messi absolvierte 207 Länderspiele und traf 125 Mal für Argentinien. Nach vier vergeblichen Anläufen führte er vor vier Jahren das Team zum WM-Titel. (riz/sda/apa)