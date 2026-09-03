sonnig21°
DE | FR
burger
Sport
Lionel Messi

Besondere Hommage an Lionel Messi nach Nationalmannschafts-Rücktritt

epa13202791 (FILE) - Lionel Messi of Argentina shows disappointment during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 1 ...
Lionel Messi verkündete diese Woche den Rücktritt aus der Nationalmannschaft.Bild: keystone

Ligaspiele in Argentinien werden unterbrochen: Besondere Hommage an Lionel Messi

03.09.2026, 11:0303.09.2026, 11:03

Argentinien verarbeitet weiter den Rücktritt von Lionel Messi aus der Nationalmannschaft. Nun beschliesst die Verbandsspitze eine besondere Hommage an den Superstar.

Geplant ist Folgendes: In allen argentinischen Ligen sollen die Partien am nächsten Spieltag für eine Ehrung Messis unterbrochen werden. Verbandspräsident Claudio Tapia kündigte an, dass die Spiele sämtlicher Männer- und Frauenwettbewerbe nach zehn Minuten gestoppt werden sollen, «um mit einer Minute Applaus die Karriere von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft zu würdigen und zu ehren».

epa13202782 (FILE) - Lionel Messi of Argentina touches the World Cup trophy as he passes it after winning the golden ball award during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2022 Final between A ...
Vor vier Jahren wurde Messi mit Argentinien Weltmeister.Bild: keystone

Zudem soll in den Stadien, die über Bildschirme verfügen, vor Beginn der Spiele das Imagevideo des Verbandes gezeigt werden, hiess es in einer offiziellen Verlautbarung des Verbandes.

Messi hatte Anfang Woche seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekanntgegeben, womit eine Ära im Fussball endete. Rund 21 Jahre spielte der achtmalige Weltfussballer für Argentinien. Messi absolvierte 207 Länderspiele und traf 125 Mal für Argentinien. Nach vier vergeblichen Anläufen führte er vor vier Jahren das Team zum WM-Titel. (riz/sda/apa)

Ende einer Ära: Lionel Messi tritt aus der Nationalmannschaft zurück
Ende einer Ära: Lionel Messi tritt aus der Nationalmannschaft zurück
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt
1 / 51
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Platz 50: Rasmus Höjlund (DEN), Mittelstürmer. Wechselte im August 2023 für 79,8 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United.
quelle: keystone / peter powell
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Spanienfans feiern unter der Hardbrücke
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Bayern zwar weiter, aber die Osnabrück-Fans gewinnen die Choreo-WM
Der FC Bayern München steht in der 2. Runde des DFB-Pokals. Der Favorit setzte sich beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück souverän mit 4:1 durch, erlebte aber zunächst einen Fehlstart.
Bereits in der 5. Minute liess Robin Meissner das Stadion beben. Der Stürmer düpierte Jonathan Tah und schoss den Ball aus rund 30 Metern in den rechten Winkel. Bayern-Ersatzkeeper Jonas Urbig war chancenlos.
Zur Story