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WM 2026: Lionel Messi feiert Geburtstag – und die Welt gratuliert

Boys stand next to a cake that reads in Spanish: &quot;Happy Birthday&quot;, during a celebration to sing Lionel Messi happy birthday at a street mural honoring him in Buenos Aires, Argentina, Wednesd ...
In Buenos Aires wird Messi-Kuchen gegessen.Bild: keystone

Lionel Messi feiert Geburtstag – und die Welt gratuliert

Viermal schon feierte Lionel Messi in einem WM-Camp Geburtstag. Diesmal ist es noch verrückter. In Argentinien wird auf den Strassen gesungen – und Messi antwortet auf die Liebesgrüsse seiner Frau.
24.06.2026, 22:0424.06.2026, 22:07

Mit einem Geburtstagskuchen aus Süssigkeiten und der 39 als brennende Kerzen haben einige Teamkollegen Lionel Messi im WM-Camp der Argentinier in Kansas City überrascht. Der Superstar und Captain der Albiceleste postete ein Foto unter anderem mit Rodrigo de Paul und Nicolas Otamendi. Ein Ständchen zum Geburtstag gab es natürlich auch.

Messi feiert nicht zum ersten Mal Geburtstag im Kreis der Nationalmannschaft: Allein bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014 und 2018 war das der Fall. Hinzu kommen noch einige Copa Americas. Was diesmal aber auch im Land des Weltmeisters abgeht, verschiebt auch noch mal die Dimensionen.

Eine Liebeserklärung schickte Ehefrau Antonela Roccuzzo: «Alles Gute zum Geburtstag, Liebe meines Lebens. Mögest du heute und immer glücklich sein. Wir haben bereits alles, was wir brauchen, denn wir haben dich.» Die beiden kennen sich seit Kindertagen in Rosario, sie haben drei gemeinsame Söhne. Antonela Roccuzzo postete auch einige ältere Bilder, woraufhin ihr Lionel Messi öffentlich antwortete: «Vielen Dank, mein Schatz, und ich danke euch auch. Ich liebe euch!!! Wie klein wir doch waren...»

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Mit zu den ersten öffentlichen Gratulanten gehörte der FC Barcelona, über 20 Jahre die Heimat Messis und nach wie vor sein Herzensklub: «39 Jahre Grossartigkeit». Messi ist der Mann, «der die Geschichte des Weltfussballs verändert hat», schrieb der argentinische Verband, und dessen Chef Claudio Tapia ergänzte: «Danke für jede Träne, für jede Umarmung, für jeden Moment der Ewigkeit. Ganz einfach, Danke, dass es dich gibt, 10.»

epa13060070 Soccer fans cheer with a cut-out of Messi as they celebrate Leonel Messi&#039;s 39th birthday near a street mural in Kolkata, India, 24 June 2026. EPA/PIYAL ADHIKARY
Fans feiern Lionel Messis Geburtstag in Indien … Bild: keystone
epa13061335 Bangladeshi fans and supporters of Argentina perform flash mobs during the celebration of Lionel Missies 39th birthday at the Anti-Terrorism Raju Memorial Sculpture at Dhaka University cam ...
… oder auch in Bangladesch.Bild: keystone

Welches Ausmass die Huldigung des neuen WM-Rekordtorschützen Messi annimmt, belegt auch ein Video von TyCSports. Es zeigt dem argentinischen Sender zufolge einen Bus der Linie 39 in Buenos Aires. Auf der elektronischen Anzeige über dem Fahrer steht: «Alles Gute zum 39, Leo.» In Buenos Aires bildeten sich spontan Gruppen, die für Messi sangen oder ihm sogar Kuchen gebacken hatten. (abu/sda/dpa)

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Anlässlich von Lionel Messis 39. Geburtstag: Flashmobs in … Bangladesch. Ok.
quelle: keystone / monirul alam
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