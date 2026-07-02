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Bosnien mit guter Chance – folgen die USA den anderen Gastgebern in den Achtelfinal?

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Schaffen es alle drei WM-Gastgeber in den Achtelfinal? Kanada (2:1 gegen Südafrika) und Mexiko (2:0 gegen Ecuador) haben ihre Sechzehntelfinals schon gewonnen, jetzt sind die USA dran. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino trifft in Santa Clara – südlich von San Francisco – auf Bosnien-Herzegowina, das sich als Dritter der Gruppe mit Kanada und der Schweiz für die K.o.-Phase qualifiziert hat.

Hier kannst du die Partie ab 2 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih)