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Bosnien mit guter Chance – folgen die USA den anderen Gastgebern in den Achtelfinal?
Schaffen es alle drei WM-Gastgeber in den Achtelfinal? Kanada (2:1 gegen Südafrika) und Mexiko (2:0 gegen Ecuador) haben ihre Sechzehntelfinals schon gewonnen, jetzt sind die USA dran. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino trifft in Santa Clara – südlich von San Francisco – auf Bosnien-Herzegowina, das sich als Dritter der Gruppe mit Kanada und der Schweiz für die K.o.-Phase qualifiziert hat.
Hier kannst du die Partie ab 2 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih)
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