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Dinamo Zagreb – Thun live: Champions-League-Quali in Ticker und Stream

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Lebt der Champions-League-Traum weiter? Dafür braucht Thun einen Sieg in Zagreb

28.07.2026, 18:45

Am Dienstagabend trifft der FC Thun auswärts auf Dinamo Zagreb. Im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde der Champions League ist nach dem 1:1 im Hinspiel vor einer Woche ein Sieg für das Weiterkommen nötig – je nachdem nach Verlängerung oder Penaltyschiessen. Im Falle eines Erfolgs wären die Thuner schon mal sicher in einer europäischen Gruppenphase. Insgesamt muss Thun drei Runden überstehen, um die Königsklasse zu erreichen.

Der kroatische Double-Gewinner ist trotz der starken Leistung des überraschenden Schweizer Meisters im Hinspiel Favorit. Anpfiff ist um 20 Uhr. Hier kannst du das Spiel im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih/sda)

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